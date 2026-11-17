Sau thất bại trước Ben Shelton ở trận ra quân, Arthur Fils bước vào lượt trận thứ hai bảng John McEnroe với quyết tâm tìm kiếm chiến thắng đầu tiên.

Tuy nhiên, Rafael Jodar, tài năng trẻ Tây Ban Nha được ví như truyền nhân Rafael Nadal, đã mang đến thử thách không nhỏ.

Arthur Fils đánh bại Rafael Jodar - Ảnh: AGTP Tennis

Trong set đầu tiên, Jodar thi đấu tự tin, tận dụng tốt cơ hội để giành chiến thắng 6-4, đẩy Fils vào thế phải bám đuổi.

Bước sang set hai, Fils thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác. Tay vợt người Pháp thi đấu mạnh mẽ, liên tục gây sức ép và giành chiến thắng cách biệt 6-2, đưa trận đấu vào set quyết định.

Đà hưng phấn tiếp tục giúp Fils làm chủ thế trận trong set ba. Dù Jodar nỗ lực chống trả, đại diện nước Pháp vẫn duy trì sự ổn định, thắng tiếp 6-2 để hoàn tất màn lội ngược dòng.

Chung cuộc, Arthur Fils đánh bại Rafael Jodar 2-1 sau ba set, giành chiến thắng đầu tiên tại ATP Finals 2026. Kết quả giúp tay vợt người Pháp thắp lại hy vọng cạnh tranh tấm vé bán kết, trong khi Jodar nhận thất bại thứ hai liên tiếp tại bảng John McEnroe.