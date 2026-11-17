FIFA kiểm tra các điều kiện thi đấu và trao Bằng chứng nhận tham dự World Cup 2026 cho U17 Việt Nam. Ảnh: VFF

Buổi kiểm tra được tổ chức tại khách sạn Holiday Inn, nơi thầy trò HLV Cristiano Roland lưu trú trong thời gian tham dự giải đấu. Đây là một trong những hoạt động bắt buộc của FIFA nhằm bảo đảm các đội tuyển tuân thủ đầy đủ quy định về nghi thức, hồ sơ cầu thủ, trang phục và trang thiết bị trước khi bước vào tranh tài.

Đoàn công tác gồm ba thành viên FIFA đã lần lượt kiểm tra các hạng mục theo quy trình. Trong đó, quốc kỳ Việt Nam được đối chiếu và xác nhận với sự tham gia của các thành viên đội tuyển nhằm bảo đảm tính chính xác khi sử dụng tại giải đấu.

Bên cạnh đó, bản ghi âm Quốc ca Việt Nam cũng được phát thử để kiểm tra chất lượng âm thanh và xác nhận nội dung. Việc rà soát kỹ lưỡng các yếu tố này nhằm tránh những sai sót trong quá trình thực hiện nghi thức trước mỗi trận đấu.

Đối với hồ sơ cầu thủ, đại diện FIFA tiến hành kiểm tra hộ chiếu và đối chiếu thông tin với danh sách đăng ký đã được LĐBĐ Việt Nam gửi trước đó.

Kết quả kiểm tra cho thấy toàn bộ thông tin của 21 cầu thủ U17 Việt Nam đều chính xác, không phát hiện sai sót. Đây là yêu cầu quan trọng để bảo đảm tư cách tham dự của các cầu thủ tại sân chơi bóng đá trẻ thế giới.

Ngoài các nội dung liên quan đến thủ tục và nghi thức, đoàn FIFA còn kiểm tra trang phục thi đấu, trang phục tập luyện cùng những thiết bị phục vụ hoạt động chuyên môn của đội tuyển.

Các hạng mục được rà soát về mẫu mã, kích thước và những yêu cầu kỹ thuật theo quy định của FIFA. Qua kiểm tra, trang phục và trang thiết bị của U17 Việt Nam về cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết.

Đoàn công tác cũng đưa ra một số lưu ý liên quan đến việc sử dụng logo nhà tài trợ trang phục trên các thiết bị tập luyện và di chuyển, nhằm bảo đảm tuân thủ quy định về thương quyền tại giải đấu.

Sau khi hoàn tất các nội dung làm việc, đại diện FIFA đã trao Bằng chứng nhận tham dự VCK FIFA U17 World Cup 2026 cho đội tuyển U17 Việt Nam.

Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt khi bóng đá Việt Nam lần đầu tiên góp mặt tại một kỳ FIFA U17 World Cup. Thầy trò HLV Cristiano Roland cũng là một trong chín đại diện của châu Á giành quyền tham dự giải đấu năm nay.

Việc hoàn tất công tác kiểm tra giúp U17 Việt Nam bảo đảm các điều kiện cần thiết trước khi bước vào tranh tài, đồng thời tạo thuận lợi để Ban huấn luyện và các cầu thủ tập trung tối đa cho nhiệm vụ chuyên môn.

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Bỉ trong trận mở màn bảng G ngày 20.11, trước khi lần lượt đối đầu U17 New Zealand vào ngày 23.11 và U17 Mali ngày 26.11.