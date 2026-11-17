Hai đội thực hiện nghi thức chào cờ trước trận đấu.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự khán trận đấu.

Giải có 3 đội tham dự, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Sau hai trận, Đài Bắc Trung Hoa đã hết cơ hội đăng quang khi lần lượt thua Việt Nam 0-2 và Kyrgyzstan 0-3. Cùng có 3 điểm nhưng Kyrgyzstan đang dẫn đầu nhờ hiệu số +3, trong khi Việt Nam có hiệu số +2. Vì vậy, thầy trò HLV Kim Sang-sik buộc phải giành chiến thắng ở trận cuối mới có thể vô địch.

Đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam.

So với Đài Bắc Trung Hoa, Kyrgyzstan được đánh giá là đối thủ khó chịu hơn nhờ ưu thế thể hình, sức mạnh và khả năng tranh chấp. Trước trận đấu, đội tuyển Việt Nam có sự điều chỉnh lực lượng khi 4 cầu thủ thuộc CLB Công an TP.HCM gồm: Lê Giang Patrik, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Nhật Minh và Olaha Mạnh Đức trở về CLB chuẩn bị thi đấu Cúp CLB Đông Nam Á. Sự vắng mặt của các cầu thủ này khiến Ban huấn luyện buộc phải có những phương án thay thế phù hợp ở cả ba tuyến, bảo đảm sự cân bằng về lực lượng và duy trì tính ổn định trong lối chơi của đội tuyển.

Tình huống truy cản của hậu vệ Kyrgyzstan với tiền đạo Đình Bắc.

Bước vào hiệp 1 trận đấu, hai đội nhập cuộc thận trọng, chủ yếu triển khai bóng ở khu vực giữa sân nhằm thăm dò đối phương. Đội bóng Trung Á cho thấy ưu thế về thể hình và khả năng tranh chấp, khiến các học trò của HLV Kim Sang-sik gặp khó khăn trong việc triển khai bóng. Phía đội tuyển Việt Nam, Đình Bắc là cầu thủ tạo được dấu ấn với những pha xử lý kỹ thuật bên hành lang cánh. Phút 12, tiền đạo này mang về quả phạt góc nhưng các đồng đội không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng bàn thắng mở tỷ số trận đấu.

Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 18. Sau tình huống chuyển đổi trạng thái nhanh, Đình Bắc nhận bóng trước vòng cấm, bình tĩnh xử lý rồi tung cú sút kỹ thuật đưa bóng găm vào góc cao khung thành Kyrgyzstan, mở tỷ số cho đội chủ nhà Việt Nam. Bàn thắng thể hiện khả năng xử lý và kỹ thuật cá nhân xuất sắc của tiền đạo xứ Nghệ mang áo số 7.

Sau bàn thua, Kyrgyzstan đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Đội khách gia tăng sức ép, tạo ra một số tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, thủ môn đội tuyển Việt Nam Trung Kiên thi đấu tập trung, lần lượt hóa giải các pha tấn công của đối phương, đáng chú ý là tình huống bắt gọn cú dứt điểm trong vòng cấm của Zhyrgalbek ở phút 34. Kết thúc hiệp 1, đội tuyển Việt Nam tạm dẫn Kyrgyzstan 1-0.

Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận chủ động, hướng đến mục tiêu bảo toàn lợi thế và tìm kiếm thêm bàn thắng. Phút 51, Kyrgyzstan được hưởng quả phạt sát vòng cấm. Kichin tung cú sút chìm khó chịu, buộc thủ môn Trung Kiên phải mất hai nhịp mới có thể kiểm soát bóng.

Những phút sau đó, đội tuyển Kyrgyzstan gia tăng sức ép. Phút 67, đội tuyển Việt Nam thoát thua trong tình huống nguy hiểm khi Abdurakhmanov căng ngang thuận lợi, nhưng Astanakulov dứt điểm không thành công. Bóng tìm đến vị trí của Joel Kojo ngay trước khung thành nhưng tiền đạo này lại sút ra ngoài.

Khi trận đấu bước vào những phút cuối, hàng phòng ngự Việt Nam bất ngờ để lộ khoảng trống. Phút 86, từ quả phạt góc, Kichin bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Trung Kiên, quân bình tỷ số 1-1 cho Kyrgyzstan. Chưa kịp ổn định lại đội hình, đội chủ nhà Việt Nam tiếp tục nhận bàn thua ở phút 89. Atabaev thực hiện pha ghi bàn ngoạn mục từ giữa sân sau tình huống lấy bóng và quan sát thấy thủ môn Trung Kiên dâng cao, đưa Kyrgyzstan vượt lên dẫn 2-1.

Đông đảo cổ động viên cổ vũ cho đội chủ nhà Việt Nam.

Những phút còn lại, đội tuyển Việt Nam nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thành công. Chung cuộc, thầy trò HLV Kim Sang-sik nhận thất bại 1-2 trước Kyrgyzstan trên sân Thiên Trường. Đội tuyển Kyrgyzstan giành chức vô địch của giải đấu.