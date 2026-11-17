Joao Felix nhận thêm kỳ vọng trên hàng công Bồ Đào Nha sau khi Ronaldo chia tay đội tuyển.

Felix vẫn có Cristiano Ronaldo bên cạnh tại Al Nassr, nhưng khi trở về tuyển Bồ Đào Nha, anh phải làm quen với việc thiếu người đồng đội ăn ý. Chuyến làm khách trước Xứ Wales rạng sáng 18/11 đến vào thời điểm sức ép gia tăng, sau thất bại 1-4 của Bồ Đào Nha trước Đan Mạch.

Ba bàn tại Nations League mùa này giúp Felix trở thành niềm hy vọng của đội tuyển. Anh góp công vào chuỗi bốn chiến thắng đầu tiên, đưa Bồ Đào Nha sớm giành vé vào tứ kết. Tuy nhiên, trận thua tại Braga khiến đội bóng của HLV Jorge Jesus bước vào lượt cuối với yêu cầu lấy lại niềm tin, dù vẫn nắm lợi thế trong cuộc đua ngôi đầu.

Theo AS, Felix đá chính bảy trong 10 trận gần nhất ở đội tuyển, trong đó có bốn trận dưới thời HLV Jesus. Ở Al Nassr, anh và Ronaldo có sáu lần kiến tạo cho nhau trong năm 2026: Felix dọn cỗ cho đàn anh bốn lần và nhận lại hai đường chuyền thành bàn. Những con số cho thấy sự ăn ý giữa hai tiền đạo.

Thiếu Ronaldo, Felix phải tìm cách phối hợp hiệu quả với những đối tác khác. Khi một người thường xuyên đón đường chuyền của anh không còn khoác áo đội tuyển, trách nhiệm tạo cơ hội và ghi bàn cần được chia lại. Felix có phong độ để nhận phần việc lớn hơn, nhưng duy trì hiệu quả trong hoàn cảnh mới vẫn là thử thách.

Felix và Ronaldo phối hợp ăn ý tại Al Nassr, nhưng không còn sát cánh trong màu áo đội tuyển.

Trước Xứ Wales, tiền đạo Al Nassr được trao áo số 10 khi Bernardo Silva rời đội vì vấn đề thể trạng. Carlos Forbs tiếp tục mặc số 7 từng thuộc về Ronaldo. Số áo chưa quyết định ai sẽ dẫn dắt hàng công, song sự vắng mặt của Bernardo khiến Bồ Đào Nha mất thêm một cầu thủ có khả năng tổ chức và kết nối lối chơi.

Bồ Đào Nha hiện có 12 điểm, hơn Đan Mạch ba điểm và chỉ cần hòa để giữ ngôi đầu. Lịch sử đối đầu cũng ủng hộ đội khách: họ thắng cả ba lần gặp Xứ Wales gần nhất, bao gồm chiến thắng 1-0 ở lượt đi hồi tháng 9. Tuy nhiên, sau trận thua đậm vừa qua, một màn trình diễn thiếu thuyết phục sẽ khó làm người hâm mộ hài lòng.

Felix không thể một mình giải quyết mọi vấn đề, nhưng được chờ đợi sẽ tạo khác biệt ở những tình huống quyết định. Anh cần thêm những trận đấu có đóng góp cụ thể để củng cố vị trí. Cơ hội đã mở ra khi Ronaldo rời đội tuyển, và Felix phải tận dụng bằng hiệu quả trên sân.