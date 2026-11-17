Chia sẻ tại buổi ra mắt, ông Lee Young-jin cho biết ông nhận lời dẫn dắt SHB Đà Nẵng bởi nhìn thấy tâm huyết, khát vọng đổi mới và kỳ vọng lớn của ban lãnh đạo dành cho đội bóng. Mục tiêu của ông là xây dựng nền tảng chuyên môn, hướng đến những mục tiêu cao hơn trong tương lai.

Tân HLV trưởng Lee Young-jin (giữa) quyết tâm đưa SHB Đà Nẵng có vị trí cao hơn top 5 khi kết thúc mùa giải 2026/2027

Cựu trợ lý ông Park Hang-seo cho rằng, các cầu thủ SHB Đà Nẵng có năng lực tốt, tuy nhiên một số vị trí chưa thực sự phát huy được sở trường. Nhiệm vụ trước mắt của ông là cùng ban huấn luyện rà soát lực lượng, sắp xếp lại đội hình, ổn định bộ máy và tìm ra phương án chiến thuật phù hợp nhất.

Đề cập đến mục tiêu của mùa giải, HLV Lee Young-jin cho biết ông hiểu rõ kỳ vọng của lãnh đạo thành phố và CLB, trong đó có chỉ tiêu cao hơn top 5 V.League 2026/2027. Ngoài yếu tố chuyên môn, ông Lee mong muốn đội bóng có sự ủng hộ của cổ động viên bằng việc tạo ra không khi sôi động, cuồng nhiệt trên sân để tiếp thêm động lực cho các cầu thủ.

"Tôi mong muốn khán giả Đà Nẵng sẽ đến sân cổ vũ thật nhiều cho các cầu thủ. Khi thấy được sự nhiệt tình và tình yêu lớn từ khán giả, các cầu thủ sẽ lên tinh thần, thi đấu hết mình và không bao giờ bỏ cuộc. Tôi muốn mang lại hình ảnh một tập thể SHB Đà Nẵng vô cùng đoàn kết và kiên cường trước sự chứng kiến của người hâm mộ", HLV Lee Young-jin cho hay.

Ông Lee Young-jin tham quan phòng truyền thống và tìm hiểu lịch sử CLB SHB Đà Nẵng trong ngày đầu ra mắt

Vào cuối tuần này, HLV Lee Young-jin sẽ có trận đấu ra mắt trên cương vị thuyền trưởng SHB Đà Nẵng khi đội bóng chạm trán CLB Ninh Bình FC tại sân nhà. Ban huấn luyện đã nghiên cứu băng hình những trận đấu gần đây của đối thủ để chuẩn bị các phương án chiến thuật.

Trước khi ra mắt HLV trưởng, CLB SHB Đà Nẵng đã có sự điều chỉnh nhân sự trên băng ghế huấn luyện khi ông Lê Đức Tuấn chuyển sang đảm nhiệm vị trí Giám đốc kỹ thuật, tiếp tục đóng góp kinh nghiệm và sự am hiểu đối với đội bóng.

Sau 7 vòng đấu tại V.League 2026/2027, SHB Đà Nẵng chỉ mới giành được 9 điểm. Lãnh đạo CLB cho biết, đội bóng vẫn còn nhiều việc phải làm để cải thiện tính ổn định trong lối chơi, khả năng phòng ngự, hiệu quả tấn công và sự kết nối giữa các tuyến. Với việc ký hợp đồng với HLV Lee Young-jin, đội bóng được kỳ vọng sẽ tạo ra những thay đổi về chuyên môn, giúp các cầu thủ phát huy tốt hơn năng lực cá nhân, đồng thời xây dựng một tập thể có tính kỷ luật, đoàn kết và bản lĩnh hơn.

HLV Lee Young-jin sinh năm 1963, là gương mặt quen thuộc với bóng đá Việt Nam. Ông từng giữ vai trò trợ lý quan trọng của HLV Park Hang-seo tại đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam trong giai đoạn 2017-2023. Trong giai đoạn rực rỡ của bóng đá Việt Nam, ông đã cùng ban huấn luyện góp phần vào những dấu mốc đáng nhớ như ngôi Á quân Giải U23 châu Á 2018, Vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019 và góp mặt tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Ông Lee Young-jin được đánh giá cao ở khả năng phân tích đối thủ, tư duy chiến thuật và tổ chức lối chơi.

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