Trước cuộc đối đầu quyết định, cả Việt Nam và Kyrgyzstan đều có 3 điểm sau chiến thắng trước Đài Bắc Trung Hoa. Tuy nhiên, với hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (+3 so với +2), đại diện Trung Á chỉ cần một trận hòa để giành chức vô địch. Trong khi đó, đội chủ nhà buộc phải thắng nếu muốn khép lại giải đấu bằng chiếc cúp vô địch.

Đình Bắc lập siêu phẩm ở phút 19. Ảnh: AFC

Kyrgyzstan nhập cuộc chủ động, tổ chức pressing và kiểm soát bóng khá tốt. Dù vậy, đội tuyển Việt Nam mới là bên tạo ra khác biệt trên bảng tỷ số.

Phút 19, Nguyễn Đình Bắc có pha xử lý đầy tự tin khi dẫn bóng từ trung lộ trước khi tung cú sút xa hiểm hóc, đưa bóng găm thẳng vào góc chữ A. Đây là bàn thắng thể hiện khả năng tạo đột biến và sự tự tin của tiền đạo trẻ trong màu áo đội tuyển.

Sau bàn thua, Kyrgyzstan đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 34, Kairat Zhyrgalbek có cơ hội dứt điểm cận thành nhưng cú sút thiếu lực không thể đánh bại thủ môn Trung Kiên. Hàng phòng ngự Việt Nam đứng vững, bảo toàn lợi thế 1-0 sau 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp 2, đội chủ nhà có cơ hội gia tăng cách biệt. Phút 56, Cao Pendant Quang Vinh thực hiện đường tạt bóng thuận lợi từ cánh phải, tạo điều kiện để Văn Tùng bật cao đánh đầu nhưng bóng đi vọt xà.

Đội tuyển Việt Nam đã thi đấu tốt trong hiệp 1. Ảnh: AFC

Bỏ lỡ cơ hội này, Việt Nam phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn từ đối thủ. Joel Kojo liên tiếp có hai tình huống dứt điểm nguy hiểm ở phút 61 và 67 nhưng chưa thể đưa bóng vào lưới.

Trong thế trận chịu sức ép, HLV Kim Sang-sik đưa Võ Hoàng Minh Khoa vào sân thay Quang Vinh ở phút 72 nhằm điều chỉnh tuyến giữa. Tuy nhiên, khi trận đấu chỉ còn ít phút, hàng thủ Việt Nam lại không thể duy trì sự tập trung.

Phút 86, từ một tình huống phạt góc, Valerii Kichin bật cao đánh đầu, san bằng tỷ số 1-1 cho Kyrgyzstan. Hai phút sau, Joel Kojo đưa bóng vào lưới đội chủ nhà nhưng bàn thắng không được công nhận do một cầu thủ Kyrgyzstan phạm lỗi với Trung Kiên trước đó.

Các cầu thủ Kyrgyzstan đã tận dụng cơ hội rất tốt ở cuối trận. Ảnh: AFC

Tưởng như Việt Nam có thể giữ lại một điểm, nhưng phút 89, Erbol Atabaev bất ngờ tung cú sút từ phần sân nhà. Bóng đi với quỹ đạo khó chịu, vượt qua tầm với của Trung Kiên rồi nằm gọn trong lưới, hoàn tất màn ngược dòng cho đội khách.

Thất bại 1-2 khiến đội tuyển Việt Nam chỉ cán đích ở vị trí thứ hai tại Casper Cup 2026, nhường chức vô địch cho Kyrgyzstan. Kết quả này để lại nhiều tiếc nuối, nhất là khi thầy trò HLV Kim Sang-sik đã có lợi thế dẫn bàn trong phần lớn thời gian thi đấu.

Siêu phẩm của Đình Bắc là điểm sáng đáng ghi nhận, nhưng hai bàn thua ở những phút cuối cũng cho thấy đội tuyển vẫn cần cải thiện khả năng duy trì sự tập trung, tổ chức phòng ngự và kiểm soát thế trận khi chịu sức ép.

Đây sẽ là bài học quan trọng để các cầu thủ hướng đến những nhiệm vụ tiếp theo trong hành trình chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế.