Màn kịch "ra xe lấy tiền"

Chiều 17/11, thông tin từ Công an xã Hiệp Phước cho biết, một vụ cướp táo tợn xảy ra vào khoảng 8 giờ 50 phút sáng 17/11/2026, tại tiệm vàng Kim Phát (số 101/5A đường Nguyễn Văn Tạo, ấp Long Thành, xã Hiệp Phước).

Vào thời điểm trên, đối tượng Lâm Chí Nguyên (sinh năm 2005; hộ khẩu thường trú: ấp Diêm Điền, xã Long Điền, tỉnh Cà Mau) điều khiển xe mô tô đến tiệm vàng, vờ làm khách đến mua sắm. Trong quá trình giao dịch, Nguyên yêu cầu chủ tiệm là bà N.T.H.T cho xem hai chiếc nhẫn vàng có tổng trọng lượng 1 lượng 6 chỉ 36 phân (gồm 1 chiếc 1 lượng 22 phân và 1 chiếc 6 chỉ 14 phân), trị giá khoảng 200 triệu đồng.

Lâm Chí Nguyên đóng giả làm khách đến mua vàng, yêu cầu chủ tiệm cho xem hai chiếc nhẫn vàng

Cầm số vàng lớn trên tay, đối tượng nói "để ra xe lấy tiền thanh toán". Ngay lập tức, Nguyên lao lên xe mô tô đã nổ máy sẵn, rồ ga tẩu thoát về hướng Khu công nghiệp Hiệp Phước.

Cuộc truy xét 'thần tốc'

Ngay khi nhận được tin báo khẩn từ chủ tiệm vàng, Trung tá Lê Huyền Trang - Phó trưởng Công an xã Hiệp Phước lập tức kích hoạt triển khai các phương án nghiệp vụ. Đặc điểm nhận dạng của đối tượng, phương tiện và hướng tẩu thoát được thông tin khẩn đến toàn bộ cán bộ chiến sĩ và lực lượng An ninh trật tự ở cơ sở đang làm nhiệm vụ trên địa bàn.

Đối tượng bị lực lượng Công an bắt giữ

Chỉ trong vài phút, lực lượng công an nhanh chóng lập các chốt chặn tại các nút giao thông trọng yếu, đồng thời các tổ tuần tra tổ chức truy đuổi theo hướng tẩu thoát của kẻ cướp. Tại trụ sở, trực ban Công an xã liên tục theo dõi hệ thống camera an ninh trật tự, trích xuất dữ liệu để điều phối vòng vây, đồng thời báo cáo khẩn về Trung tâm chỉ huy Công an TPHCM và các phòng nghiệp vụ để phối hợp hỗ trợ.

Sau khi tẩu thoát về hướng Khu công nghiệp Hiệp Phước, Nguyên chạy dọc tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ hướng về xã Nhà Bè. Tuy nhiên, khi đến nút giao Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Tạo, đối tượng chạm trán là lực lượng chốt chặn của Công an xã. Quá hoảng loạn, kẻ cướp liều lĩnh quay đầu xe tháo chạy ngược lại hướng Nguyễn Văn Tạo. Ngay lúc này, lực lượng chốt chặn phối hợp cùng tổ tuần tra Cảnh sát trật tự đã kịp thời siết vòng vây, quật ngã và khống chế thành công đối tượng.

Tại cơ quan công an, Lâm Chí Nguyên đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lực lượng chức năng đã tạm giữ phương tiện và thu hồi nguyên vẹn tang vật trị giá 200 triệu đồng để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Video công an khống chế, bắt giữ đối tượng:

Việc truy xét, khám phá nhanh và bắt thành công kẻ cướp nguy hiểm chỉ trong 30 phút không chỉ là chiến công xuất sắc, mà còn là kết quả của quá trình Công an xã Hiệp Phước làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp.

Bắt giữ đối tượng và thu hồi tang vật

Bên cạnh đó, sự phối hợp nhịp nhàng, bài bản giữa lực lượng Công an chính quy và lực lượng An ninh trật tự ở cơ sở, cùng việc phát huy tối đa "mắt thần" camera an ninh đã giúp lực lượng chức năng quản lý chặt chẽ địa bàn. Chiến công này đã góp phần dập tắt nhanh tội phạm, lập thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Ba Nhất", qua đó củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự bình yên của một địa bàn vùng ven đang phát triển.