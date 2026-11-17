Trước trận chung kết, Thái Lan có màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại Brunei 6-0 ở bán kết. Trong khi đó, Tajikistan giành quyền vào chung kết sau chiến thắng 1-0 trước Oman. Trên bảng xếp hạng FIFA, Thái Lan đứng thứ 93 thế giới, hơn Tajikistan 7 bậc.

HLV Anthony Hudson sử dụng Teerasak Poeiphimai ở vị trí tiền đạo cắm, với sự hỗ trợ của Kakana Khamyok, Supachok Sarachat và Anan Yodsangwal. Tuyến giữa có sự góp mặt của Sarach Yooyen và đội trưởng Theerathon Bunmathan.

Tuyển Thái Lan đánh bại Tajikistan với tỷ số 3-0 trong trận chung kết King’s Cup lần thứ 52, diễn ra tối 17/11 trên sân vận động tỉnh Sisaket. Ảnh: FAT

Thái Lan nhập cuộc chủ động và tạo ra nhiều cơ hội ngay từ những phút đầu. Chưa đầy 30 giây, Teerasak Poeiphimai đã có pha dứt điểm bằng chân phải nhưng không thắng được thủ môn Oleg Baklov. Đến phút thứ 5, tiền đạo này tiếp tục bỏ lỡ cơ hội khi đánh đầu chệch cột dọc sau đường tạt bóng của Nicholas Mickelson.

Đội chủ nhà duy trì sức ép, trong khi Tajikistan cũng có tình huống đáp trả đáng chú ý ở phút 23. Đội trưởng Parvizdzhon Umarboev thực hiện cú đá phạt bằng chân trái, nhưng thủ môn Saranon Anuin kịp thời cản phá.

Bước ngoặt của trận chung kết đến ở phút 38. Nozim Babajanov nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm với Phiwawat Akkatham. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định truất quyền thi đấu của cầu thủ Tajikistan. Đây là tấm thẻ đỏ gây tranh cãi lớn với đội khách.

Tấm thẻ đỏ tranh cãi giúp Thái Lan vô địch. Ảnh: FAT

Tận dụng lợi thế hơn người, Thái Lan mở tỷ số ở phút 40. Supachok Sarachat phối hợp với Kakana Khamyok trước khi thoát xuống và dứt điểm bằng chân phải, đánh bại thủ môn Oleg Baklov. Hiệp một khép lại với lợi thế 1-0 cho đội chủ nhà.

Sang hiệp hai, Thái Lan tiếp tục gia tăng cách biệt. Phút 49, Supachok đột phá bên cánh trái rồi căng ngang vào trung lộ. Sau tình huống bóng bật ra, Teerasak Poeiphimai tung cú dứt điểm đưa bóng chạm cột dọc trước khi đi vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0.

Tajikistan gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn gỡ khi phải chơi thiếu người. Phút 75, Thái Lan ấn định chiến thắng 3-0. Suphanat Mueanta có pha dứt điểm nhưng không thắng được thủ môn đối phương. Bóng bật ra đúng vị trí của Teerasak Poeiphimai và tiền đạo này dễ dàng đá bồi, hoàn tất cú đúp trong trận chung kết.

Không có thêm bàn thắng trong thời gian còn lại, Thái Lan khép lại trận đấu bằng chiến thắng 3-0. Đội tuyển xứ chùa vàng chính thức đăng quang King’s Cup lần thứ 52, đồng thời nâng số lần vô địch giải đấu lên con số 17.