Tại buổi họp báo chiều 17.11 ở TP.HCM, HLV trưởng Arthur Diles cho biết đội bóng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự, chiến thuật và phương án đối phó với những trường hợp chấn thương.

HLV Arthur Diles và tiền đạo Olaha tại buổi họp báo trước trận

Nhà cầm quân người Australia đánh giá Buriram United là đối thủ mạnh, sở hữu nhiều ngoại binh chất lượng, nhưng Công an TP.HCM cũng có những cầu thủ đủ khả năng tạo nên khác biệt.

Đáng chú ý, tiền vệ Minh Hoàng đang gặp chấn thương và phải nghỉ thi đấu trong vài tuần tới. Dù thiếu vắng nhân tố này, các cầu thủ còn lại đều có trạng thái tập luyện tốt và sẵn sàng cho cuộc đối đầu.

Đánh giá về cách tiếp cận trận đấu, HLV Arthur Diles nhấn mạnh Công an TP.HCM không có ý định lựa chọn lối chơi phòng ngự thụ động. Ông cho biết đội bóng luôn hướng đến chiến thắng và ưu tiên tấn công.

Vì vậy, trước nhà đương kim vô địch Buriram United, đội chủ sân Bình Dương vẫn sẽ chủ động triển khai thế trận theo triết lý quen thuộc.

Theo chiến lược gia người Australia, cuộc đối đầu với một đội bóng giàu kinh nghiệm như Buriram United còn là cơ hội để các cầu thủ trẻ tích lũy bản lĩnh, nâng cao trình độ tại giải đấu được ví von như "Cúp C1 Đông Nam Á".

Sự kết hợp giữa những gương mặt trẻ và các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm sẽ giúp đội bóng tiến bộ qua từng trận đấu.

Cùng dự họp báo, tiền đạo Olaha khẳng định mục tiêu của toàn đội là giành trọn 3 điểm. Chân sút này đang có sự tự tin sau khi ghi bàn ở trận ra quân Shopee Cup gặp Ratchaburi FC và tiếp tục lập công trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Olaha nhấn mạnh ghi bàn là mong muốn cá nhân, nhưng chiến thắng của tập thể mới là điều quan trọng nhất.