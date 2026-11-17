Thái Lan bước vào chung kết với sự hưng phấn cao độ sau màn hủy diệt Brunei với tỷ số 6-0 ở vòng bán kết. Trong khi đó, Tajikistan cũng chứng tỏ mình là một đối thủ không hề dễ chơi khi xuất sắc vượt qua đối thủ mạnh hơn Oman 1-0 để ghi tên mình vào trận tranh ngôi vương.

Chính sự tương đồng về phong độ đã khiến hai đội nhập cuộc đầy quyết liệt, tạo nên thế trận giằng co và căng thẳng ngay từ những phút đầu tiên sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu đã xuất hiện ở phút 37. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài quyết định rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu đối với Nozim Babajanov bên phía Tajikistan.

Việc phải chơi thiếu người từ sớm khiến đại diện Trung Á rơi vào thế chống đỡ bị động, mở ra không gian chơi bóng cho đội chủ nhà. Chỉ 3 phút sau khi có lợi thế hơn người, Thái Lan đã lập tức cụ thể hóa ưu thế bằng bàn thắng khai thông thế bế tắc ở phút 40. Supachok Sarachat tỏa sáng đúng lúc với pha xử lý bóng khéo léo trước khi tung cú dứt điểm chính xác trong vòng cấm, giúp Voi chiến bước vào giờ nghỉ giải lao với lợi thế dẫn trước 1-0.

Bước sang hiệp hai, với lợi thế dẫn bàn cùng quân số vượt trội, tuyển Thái Lan hoàn toàn làm chủ cuộc chơi và biến nửa sau trận đấu thành thế trận gần như một chiều. Dù Tajikistan rất nỗ lực đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng hệ thống phòng ngự chắc chắn của đội chủ nhà đã bẻ gãy mọi đợt lên bóng, đồng thời liên tục tung ra những pha phản công sắc lẹm.

Sức ép khủng khiếp mà Thái Lan tạo ra được thể hiện rõ qua thống kê chuyên môn khi họ tung ra tới 14 cú dứt điểm trong hiệp hai, con số gấp 7 lần so với những gì đối thủ làm được.

Điều gì phải đến cũng đã đến. Phút 49, từ một tình huống đi bóng đầy khó chịu của Supachok Sarachat, cơ hội thuận lợi được mở ra cho Teerasak Poeiphimai băng vào dứt điểm nhân đôi cách biệt lên thành 2-0. Bàn thắng này gần như đánh sập ý chí phản kháng của Tajikistan, giúp đội bóng xứ Chùa vàng thi đấu càng thêm thanh thoát và tự tin.

Và phút 75, tiền đạo Teerasak Poeiphimai tiếp tục ghi tên mình lên bảng tỷ số với pha lập công hoàn tất cú đúp, qua đó ấn định thắng lợi giòn giã 3-0 cho đội tuyển Thái Lan. Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc người hâm mộ xứ Chùa vàng vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Sau thất bại đáng tiếc trước Iraq ở trận chung kết năm ngoái khiến họ đánh mất danh hiệu ngay trên thánh địa của mình, Voi chiến đã có màn đòi nợ ngọt ngào bằng một phong độ hủy diệt.

Thành tích này chính thức đưa đội tuyển Thái Lan lần thứ 17 trong lịch sử đăng quang tại King's Cup, giải đấu giao hữu quốc tế có truyền thống lâu đời do chính liên đoàn bóng đá nước này tổ chức. Với Madam Pang, chiến thắng này cũng giúp giải tỏa áp lực cho bà khi 7 trận chung kết trước đó của các đội tuyển từ lứa trẻ đến đội tuyển quốc gia, chưa một lần Thái Lan đăng quang.