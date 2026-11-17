Giá vàng hôm nay 17/11 cập nhật mới nhất. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Bảng giá vàng SJC, vàng miếng, vàng nhẫn, vàng DOJI, vàng PNJ, vàng 9999, vàng 24K, vàng 18K, vàng 14K, vàng 10K, vàng hôm nay 17/11 tăng hay giảm? Giá vàng hôm nay 17/11 bao nhiêu một lượng?

Dưới đây là bảng giá vàng hôm nay 17/11 được cập nhật mới nhất từ Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu:

Giá vàng trong nước

Chiều 16/11, giá vàng SJC vẫn được giữ nguyên so với đầu giờ sáng.

Cập nhật lúc 17h15 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá này không đổi so với đầu giờ sáng.

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng Rồng Thăng Long cũng đang được niêm yết ở mức 133,3 - 137,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng thế giới

Trong phiên chiều ngày 16/11, giá vàng châu Á giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một năm do đồng USD duy trì ở mức cao, trong khi giới đầu tư đánh giá các tín hiệu cứng rắn từ giới chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và chờ đợi phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh để nắm bắt định hướng về lộ trình lãi suất.

Vào lúc 13 giờ 41 phút ngày 16/11 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 1% xuống 3.840,52 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025 đầu phiên. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 12/2026 tại Mỹ giảm 1,1% xuống 3.843,60 USD/ounce.

Trên thị trường các kim loại khác, một nghiên cứu công bố ngày 13/11 dự báo nhu cầu bạc toàn cầu sẽ giảm 5% trong năm 2026 do nhu cầu trang sức suy yếu và mức sử dụng trong pin Mặt Trời giảm xuống, khi giá ở mức cao thúc đẩy quá trình thay thế.

Giá bạc giao ngay giảm 3% xuống 47,26 USD/ounce, giá bạch kim giảm 1,1% xuống 1.477,08 USD/ounce và giá palladium giảm 1,8% xuống 982,33 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường trưởng tại công ty giao dịch ngoại hối KCM Trade, nhận định giá vàng vẫn đang chịu sức ép từ đồng USD mạnh, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ ở mức cao và kỳ vọng rõ rệt về khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 12/2026. Theo ông, ở mặt bằng giá hiện tại, xu hướng của vàng đang ở mức trung tính đến giảm nhẹ.

Đồng USD hiện giữ gần mức cao nhất kể từ tháng 4/2025, khiến vàng được giao dịch bằng đồng bạc xanh trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác.

Ngày 15/11, Chủ tịch Fed chi nhánh Kansas City Jeff Schmid nhận định lạm phát vẫn "ở mức quá nóng" và ngân hàng trung ương vẫn "còn một số việc phải làm" để kiểm soát áp lực giá cả. Trước đó, ngày 13/11, Phó Chủ tịch Fed Philip Jefferson cũng cho biết ông đang dựa vào diễn biến lạm phát để định hướng chính sách, phát biểu hàm ý ủng hộ việc tiếp tục tăng lãi suất.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đang đặt cược 92% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12/2026, trong khi xác suất cho một đợt tăng mạnh hơn ở mức 0,5 điểm phần trăm là 8%. Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng, làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này đối với nhà đầu tư.

Giới đầu tư hiện chờ đợi phát biểu của ông Warsh vào cuối ngày 16/11 và biên bản cuộc họp tháng 10/2026 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), dự kiến công bố ngày 18/11. Ông Waterer cho rằng giọng điệu cứng rắn hơn sẽ làm gia tăng các yếu tố bất lợi hiện tại đối với vàng, trong khi bất kỳ dấu hiệu thận trọng nào về sức mạnh nền kinh tế cũng có thể giúp giảm bớt áp lực cho thị trường.