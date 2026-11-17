Hà Lan vừa trải qua 90 phút kinh hoàng trước đội tuyển Đức của Juergen Klopp. Với Wirtz hồi sinh, Kimmich làm chủ tuyến giữa và hàng loạt tài năng trẻ bùng nổ, Die Mannschaft đang dần trở thành cơn ác mộng của mọi đối thủ.

Đức đã nghiền nát Hà Lan 5-0 theo cách chẳng ai ngờ tới. Đội bóng áo cam không phải không có cơ hội, đặc biệt trong hiệp một. Nhưng khi Florian Wirtz nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 60, mọi thứ lập tức sụp đổ. Các cầu thủ Đức liên tục gây sức ép và ghi thêm ba bàn trước phút 77.

Juergen Klopp nhảy lên ăn mừng như thể vừa cùng Liverpool giành một chiến thắng lịch sử. Ảnh: EPA

Sau sáu trận tại Nations League, Đức có ba chiến thắng, hai trận hòa và một thất bại. Quan trọng hơn, họ đã thắng ba trong bốn trận gần nhất, ghi 10 bàn và chỉ thủng lưới một lần. Klopp đang từng bước đưa Die Mannschaft trở lại vị thế đáng gờm.

Dưới góc nhìn chiến thuật, tiền vệ thuộc biên chế Liverpool từng trải qua những tháng ngày thi đấu nhạt nhòa và thiếu thuyết phục khi khoác áo ĐTQG. Dù những động tác xử lý kỹ thuật vẫn hiện hữu, anh lại hiếm khi tạo ra bước ngoặt định đoạt cục diện trận đấu. Nhằm khắc phục điểm yếu này, chiến lược gia người Đức đã quyết định đôn Wirtz đá ở khu vực trung tâm các đợt lên bóng, đồng thời siết chặt kỷ luật yêu cầu ngôi sao này phải tích cực hỗ trợ phòng ngự khi đội nhà mất quyền kiểm soát.

Wirtz chủ động săn tìm cơ hội bằng cả kỹ thuật lẫn cường độ hoạt động. Ảnh: EPA

Nếu cầu thủ mang áo số 10 đóng vai trò kết liễu hoàn toàn ý chí đối phương, Joshua Kimmich mới là cỗ máy thượng hạng quyết định cách vận hành lối chơi của toàn đội. Nhà cầm quân người Đức đã bố trí cầu thủ 31 tuổi đảm nhận vị trí trọng yếu ở khu vực trung tuyến, đá cặp cùng tài năng trẻ Aleksandar Pavlovic. Sự điều chỉnh nhân sự táo bạo này ngay lập tức đem lại những thông số tích cực trên sân.

Pavlovic đảm nhiệm phần việc hỗ trợ luân chuyển bóng, tranh chấp và duy trì cự ly đội hình. Nhờ vậy, Kimmich có điều kiện phát huy khả năng quan sát, phân phối và điều tiết trận đấu. Đường chuyền cho Derry Scherhant mở tỷ số trước Hà Lan cho thấy giá trị của Kimmich. Anh nhìn thấy khoảng trống, đưa bóng đến đúng địa chỉ và để đồng đội hoàn tất phần việc còn lại. Đức từng loay hoay với câu hỏi sử dụng Kimmich ở đâu để phát huy tối đa tài năng. Klopp dường như đã tìm được câu trả lời.

Kimmich được đặt ở đúng vị trí để phát huy tối đa tài năng. Ảnh: EPA

Bên cạnh hai nhân tố kể trên, điểm nhấn đặc sắc nhất trong cuộc cách mạng nhân sự chính là cách nhà cầm quân người Đức dũng cảm trao gửi niềm tin cho các cầu thủ trẻ. Những cái tên mới nổi nhanh chóng để lại dấu ấn đậm nét nhờ lối chơi nhiệt huyết và khả năng chớp thời cơ cực tốt, tạo nên một diện mạo hoàn toàn mới mẻ cho đội tuyển.

Gruda là một phát hiện thú vị của Klopp. Ảnh: EPA

Dẫu vậy, hàng thủ Đức chưa hoàn hảo. Hà Lan từng tạo ra những cơ hội nguy hiểm từ phản công. Klopp vẫn còn việc phải làm nếu muốn đội bóng đủ vững vàng trước những đối thủ mạnh nhất châu Âu. Nhưng dấu ấn lớn nhất của ông đã xuất hiện: Đức chơi bóng với tốc độ cao, pressing quyết liệt và sẵn sàng tấn công ngay sau khi giành lại quyền kiểm soát. Đó là lý do tỷ số 5-0 trước Hà Lan mang ý nghĩa lớn hơn một chiến thắng thông thường.

Khép lại chuỗi trận vừa qua, cựu thuyền trưởng Liverpool mới chỉ bắt đầu những bước đi đầu tiên trong hành trình tái thiết Die Mannschaft. Dù hệ thống chiến thuật hoàn chỉnh hãy còn ở phía trước, nhưng với nguồn cảm hứng từ Wirtz, bộ não Kimmich cùng lứa cầu thủ trẻ đầy khát vọng, người hâm mộ hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng vào một thế hệ hoàng kim mới.

Và nếu đây mới chỉ là phiên bản đầu tiên, bản “demo” của ĐT Đức dưới thời Klopp, các đối thủ hẳn phải có lý do để lo lắng.