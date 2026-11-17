HLV Pochettino có thể đưa Weston McKennie về MU. (Nguồn: Fox Sports)

Nhà cầm quân 54 tuổi biết rất rõ McKennie nhờ quãng thời gian dẫn dắt tuyển Mỹ. HLV Pochettino đang cân nhắc chiêu mộ tiền vệ 28 tuổi của Juventus ngay kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

Theo La Gazzetta dello Sport, tân huấn luyện viên MU có thể đưa tiền vệ đa năng này trở lại Ngoại hạng Anh. Khi được hỏi về tin đồn chuyển nhượng, McKennie thừa nhận viễn cảnh dễ xảy ra.

“Đó là một khả năng. Đội tuyển chúng tôi có nhiều cầu thủ sẵn sàng chuyển câu lạc bộ trong vòng một năm tới”, McKennie nói.

“Tin đồn là điều khó tránh, nhưng bạn chẳng bao giờ biết các huấn luyện viên đang nghĩ gì. Cũng có thể thấy vài cầu thủ ở đây đang được đồn đoán sẽ gia nhập MU”.

HLV Pochettino chuẩn bị bắt tay vào công việc tại sân Old Trafford khi thay thế HLV Michael Carrick, người bị sa thải tuần trước vì khởi đầu mùa giải bết bát.

Chiến lược gia người Anh phải trả giá sau chuỗi 11 trận chỉ thắng 1, khiến MU rơi xuống nhóm “cầm đèn đỏ” tại Ngoại hạng Anh.

Ngay khi chuẩn bị tiếp quản đội bóng, HLV Pochettino đã liên hệ với một số mục tiêu chuyển nhượng trong nỗ lực vực dậy Quỷ đỏ.

McKennie là phương án đáng chú ý nhờ khả năng chơi nhiều vị trí và kinh nghiệm thi đấu tại Anh. Tiền vệ người Mỹ từng khoác áo Leeds United theo dạng cho mượn nửa sau mùa giải 2022/23.

McKennie không thể giúp Leeds trụ hạng và trở lại Juventus. Kể từ đó, anh khẳng định được vai trò quan trọng trong đội hình câu lạc bộ thành Turin.