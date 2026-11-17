Phòng CSGT Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, khoảng 4h30 ngày 16/11, anh N.V.G (sinh năm 1991, trú tại tổ dân phố Đề Cầu, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh) điều khiển ô tô con trên đường Nguyễn Quyền, theo hướng từ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 ra quốc lộ 18.

Khi qua ngã tư Nguyễn Quyền – Nguyễn Đăng Đạo, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, xe ô tô va chạm với xe máy đến từ bên trái (hướng từ ngã sáu về cầu chui quốc lộ 1).

Khoảnh khắc xe máy tông vào ô tô tại ngã tư Nguyễn Quyền - Nguyễn Đăng Đạo, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh khiến 2 thanh niên thương vong.

Trên xe máy có hai nam thanh niên là L.V.Q (sinh năm 2008, trú tại thôn Lùng Thàng, xã Hồ Thầu, tỉnh Tuyên Quang) và B.V.M (sinh năm 2008, thường trú tại xã Hồ Thầu, tỉnh Tuyên Quang).

Vụ tai nạn khiến L.V.Q tử vong tại hiện trường, B.V.M bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 cấp cứu. Cả hai phương tiện đều hư hỏng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đang thụ lý, làm rõ người điều khiển xe máy và nguyên nhân vụ tai nạn.

Từ vụ tai nạn giao thông trên, Phòng CSGT Công an thành phố Bắc Ninh khuyến cáo các phương tiện giao thông khi đến gần ngã tư, hãy giảm tốc từ sớm, chấp hành đèn tín hiệu và quan sát cả hai phía.

"Ngay cả khi đèn xanh, hãy quan sát các xe còn đang qua giao lộ và giữ tốc độ để dừng an toàn nếu có tình huống bất ngờ", Phòng CSGT Công an thành phố Bắc Ninh khuyến cáo.