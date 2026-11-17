Tối 17/11, U19 Trung Quốc có chiến thắng ấn tượng 2-1 trước U19 Hàn Quốc tại lượt trận cuối giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2026 diễn ra ở Thành Đô.

Trước trận đấu, hai đội cùng sở hữu 4 điểm nhưng U19 Trung Quốc nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng bại. Chỉ cần hòa để vô địch, đội chủ nhà vẫn nhập cuộc đầy quyết tâm.

U19 Trung Quốc gây bất ngờ khi đánh bại U19 Hàn Quốc - Ảnh: Sports China

Ngay phút thứ 5, Miao Rundong thoát xuống bên cánh trái, xử lý khéo léo trước khi dứt điểm hiểm hóc, mở tỷ số cho Trung Quốc.

Chỉ năm phút sau, chính Miao Rundong đột phá qua hàng phòng ngự Hàn Quốc và bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Yang Mingrui thực hiện thành công quả phạt đền, nâng tỷ số lên 2-0.

Bị dẫn trước hai bàn, U19 Hàn Quốc nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ chủ nhà.

Phải đến phút 74, Kim Ji-hyuk mới ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 bằng pha dứt điểm ở góc hẹp.

Những phút cuối diễn ra căng thẳng nhưng Trung Quốc vẫn bảo toàn chiến thắng. Đánh bại Hàn Quốc 2-1, U19 Trung Quốc vô địch Panda Cup 2026 với 7 điểm sau ba trận, gồm hai chiến thắng và một trận hòa.

Trước đó, U19 Việt Nam có trận hòa 2-2 sau màn rượt đuổi kịch tính với các cầu thủ U19 Tajikistan.