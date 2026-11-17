Một cây cầu ở Kiev. Ảnh minh họa: Wikimedia Commons

Theo truyền thông Ukraine, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết: “Các thông tin ban đầu cho thấy cầu phía Bắc và cầu phía Nam ở thủ đô đã bị tấn công”.

Ông Klitschko cũng thông báo các cuộc tập kích đã làm hư hại những hệ thống hạ tầng thiết yếu của thành phố Kiev, khiến một số khu vực bị gián đoạn nguồn cung nước và hệ thống sưởi.

Các vụ nổ cũng xảy ra tại các thành phố Smila, Kharkiv, Zaporizhzhia, Dnipro, Cherkasy và Pavlohrad.

Nhiều tiếng nổ liên tiếp vang lên trên khắp Kiev. Theo các phóng viên Ukraine, đây là một trong những đợt nổ lớn nhất mà họ nghe thấy trong những tháng gần đây. Khói bốc lên phía trên thành phố sau các vụ nổ.

Trước đó, lực lượng Nga đã nhiều lần tấn công các cây cầu trọng yếu của Kiev trong những cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) hồi đầu tháng 10. Các cuộc tập kích làm hư hại mặt đường của cầu phía Bắc và cầu phía Nam, gây gián đoạn giao thông trên toàn thành phố.

Theo thông tin của ông Mykhailo Semikin, lãnh đạo tạm quyền cơ quan quân quản khu vực, tại thành phố Zaporizhzhia ở miền Tây Nam Ukraine, một cơ sở hạ tầng công nghiệp đã bị đánh trúng trong đợt tấn công trên diện rộng. Đồng Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng tỉnh Zaporizhzhia Ivan Fedorov thông báo khu vực này đã hứng chịu 6 cuộc tấn công và các lực lượng ứng phó khẩn cấp đang đánh giá thiệt hại.

Theo thông tin của ông Ihor Taburets, lãnh đạo cơ quan quân quản tỉnh Cherkasy, thành phố Smila ở miền Trung Ukraine cũng bị tập kích.

Tại Kharkov ở miền Đông Ukraine, quận Kholodnohirskyi của thành phố đã bị tấn công.

Cuộc tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo người dân Ukraine cần chú ý các thông báo báo động không kích, trong bối cảnh xuất hiện thông tin về nguy cơ Nga sắp tiến hành các cuộc tấn công.

Không lâu sau khi có thông tin về các cuộc tập kích tại Kiev, ông Sergey Aksyonov, người đứng đầu chính quyền do Nga bổ nhiệm tại bán đảo Crimea, thông báo lực lượng Ukraine đã tấn công cầu Kerch, tuyến kết nối bán đảo này với lãnh thổ Nga. Ông Aksyonov cho biết hoạt động giao thông qua cây cầu đã bị đình chỉ.