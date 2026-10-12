Lê Dương Bảo Lâm vấp tranh luận

Gần đây, Lê Dương Bảo Lâm trở thành tâm điểm bàn luận sau khi tập 104 của chương trình 2 ngày 1 đêm lên sóng tối 11/10.

Cụ thể, trong chặng ghi hình tại Đồng Tháp, các nghệ sĩ được yêu cầu dựng tiểu phẩm hài dựa trên truyện cổ tích. Đội của Lê Dương Bảo Lâm lựa chọn câu chuyện Tấm Cám, với nam diễn viên hóa thân thành Tấm, Pháp Kiều đảm nhận vai Cám. Kiều Minh Tuấn và Ngô Kiến Huy lần lượt đóng dì ghẻ và ông Bụt.

Ở phân cảnh Tấm và Cám tranh nhau vắt nước cam, Lê Dương Bảo Lâm dùng một đạo cụ đánh vào đầu Pháp Kiều, sau đó nắm tóc, kéo đàn em ra giữa sân. Những động tác liên tiếp của nam diễn viên nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội.

Lê Dương Bảo Lâm gây tranh luận vì những động tác có phần mạnh tay với Pháp Kiều trong 2 ngày 1 đêm.

Một số ý kiến nhận xét Lê Dương Bảo Lâm có phần mạnh tay với bạn diễn, thậm chí tạo cảm giác thô bạo dù đây chỉ là tiểu phẩm mang tính giải trí.

Trước những bàn tán, Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng trên Threads, cho biết bản thân có kinh nghiệm về diễn xuất hình thể. "Diễm (tên của Lê Dương Bảo Lâm) thương Kiều, diễn Kiều mà đau thì Diễm làm con gỗ xà cừ. Khúc lộn mèo Diễm còn dạy mấy em làm sao cho không chấn thương mà", anh chia sẻ.

Bên cạnh đó, Lê Dương Bảo Lâm còn đăng tải hình ảnh vui vẻ bên Pháp Kiều trong quá trình ghi hình. Về phía Pháp Kiều, rapper cũng phản hồi bằng câu nói đùa: "Kệ đi Diễm ơi, mốt gặp cho em đánh lại là hòa".

Động thái của Lê Dương Bảo Lâm và Pháp Kiều phần nào đã giúp hạ nhiệt ý kiến tranh luận từ khán giả.

Sau khi Trường Giang rút khỏi 2 ngày 1 đêm, các thành viên cố định của chương trình hiện tại gồm Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan và Hieuthuhai. Khách mời ở chặng mới nhất là Pháp Kiều, Cody Nam Võ và CongB.

Lê Dương Bảo Lâm sinh năm 1989, được khán giả biết đến sau khi giành ngôi quán quân Cười xuyên Việt năm 2015. Sau cuộc thi, nam diễn viên tích cực hoạt động ở nhiều lĩnh vực, từ sân khấu hài, phim ảnh đến dẫn chương trình. Anh từng góp mặt trong các gameshow như Ơn giời cậu đây rồi, Siêu bất ngờ, Nhanh như chớp... Tên tuổi Lê Dương Bảo Lâm được chú ý nhiều hơn khi trở thành thành viên chính của 2 ngày 1 đêm từ năm 2022.