MV mới 'Nói đi'của ca sĩ Quỳnh Thi: Kể chuyện tình yêu bằng ngôn ngữ điện ảnh

MV mới “Nói đi" ﻿của ca sĩ Quỳnh Thi được xây dựng như bộ phim điện ảnh

Lựa chọn lối đi khác biệt

Giữa thị trường âm nhạc liên tục xuất hiện những sản phẩm theo đuổi đề tài lớn, cách thể hiện nhiều lớp hay sức lan tỏa của các xu hướng mới, ca sĩ Quỳnh Thi chọn một hướng đi riêng cho MV khi tập trung khai thác những rung động tinh tế và những khoảng trống tâm lý trong tình yêu. Không đặt trọng tâm vào những biến cố lớn hay kịch tính được đẩy lên cao trào, nữ ca sĩ hướng đến những điều tưởng như nhỏ bé nhưng có sức ám ảnh lâu dài. Một câu hỏi chưa có lời đáp, một lời giải thích còn bỏ ngỏ, một tình cảm chưa kịp gọi thành tên.

Bởi trong những mối tình chưa trọn vẹn, điều khiến con người day dứt đôi khi không hẳn là sự chia xa, mà là cảm giác chưa thể hiểu hết những gì đã xảy ra. Giữa mong muốn níu giữ và lựa chọn buông tay, giữa chờ đợi một lời hồi đáp và lo sợ phải đối diện với sự thật, con người có thể mắc kẹt trong những điều chưa được nói ra. Đó cũng là miền cảm xúc mà “Nói đi" tìm cách chạm tới – gần gũi với trải nghiệm của nhiều người nhưng không dễ diễn đạt bằng lời.

Sự khác biệt trong lựa chọn của Quỳnh Thi nằm ở cách tiếp cận tiết chế, dành không gian cho cảm xúc tự cất tiếng thay vì cố gắng tạo ấn tượng bằng những biểu đạt mạnh. “Nói đi" không áp đặt một cách hiểu duy nhất về tình yêu hay sự chia ly, cũng không vội vàng đưa ra lời giải cho những khúc mắc của nhân vật. Qua âm nhạc và câu chuyện được kể bằng hình ảnh, tác phẩm để những khoảng lặng, những điều chưa tỏ tường và những rung động còn dang dở tự dẫn dắt người xem. Mỗi khán giả có thể bắt gặp trong đó một phần ký ức của mình, một câu chuyện từng trải qua hoặc một lời đã có lúc muốn nói nhưng rồi lại thôi.

Ca sĩ Quỳnh Thi

Chia sẻ về thông điệp của MV, Quỳnh Thi cho biết: “Tôi tin rằng không phải cuộc chia ly nào cũng có một lời từ biệt. Đôi khi, chúng ta cứ mải miết chờ đợi một câu trả lời mà không biết rằng có những sự im lặng không đồng nghĩa với việc hết yêu. Qua ‘Nói đi" tôi mong khán giả sẽ biết trân trọng hơn những người đang ở bên cạnh mình, bởi không phải lúc nào chúng ta cũng có cơ hội để nói những điều mình muốn nói”.

Với Quỳnh Thi, câu chuyện trong MV vì thế không dừng lại ở một cuộc tình dang dở. Đó còn là lời nhắc về giá trị của sự chân thành và đối thoại trong các mối quan hệ. Một lời xin lỗi, lời cảm ơn hay lời giải thích được nói ra đúng lúc có thể không thay đổi được kết cục, nhưng giúp con người hiểu nhau hơn, thôi phải tự tìm câu trả lời giữa những khoảng trống của ký ức. Và đôi khi, sự thành thật chính là cách để mỗi người khép lại một câu chuyện bằng sự thấu hiểu, thay vì mang theo những câu hỏi chưa lời đáp.

Nữ ca sĩ từng giành giải “hát hay nhất về Hà Nội” ra MV mới

Lựa chọn ấy cho thấy một góc nhìn tinh tế của Quỳnh Thi về âm nhạc: sức lay động không nhất thiết đến từ những câu chuyện khác thường, mà có thể bắt đầu từ một cảm xúc rất đỗi quen thuộc được chạm đến đúng lúc, đúng cách. Giữa những đổi thay nhanh chóng của thị trường, nữ ca sĩ đặt niềm tin vào khả năng đồng cảm của những trải nghiệm chân thực- nơi người nghe tìm thấy mình trong câu chuyện của người khác và nhận ra những điều tưởng riêng tư hóa ra lại có thể chạm đến nhiều trái tim.

Kể chuyện tình yêu bằng ngôn ngữ điện ảnh

Ra mắt vào ngày 11/10, MV “Nói đi" là sự kết hợp giữa sáng tác của nhạc sĩ Phong Việt, và cách kể chuyện bằng hình ảnh của đạo diễn Stephen Nguyễn. MV được xây dựng theo cấu trúc của một bộ phim ngắn, trong đó câu chuyện được kể chủ yếu bằng hình ảnh, diễn biến tâm lý và những chi tiết giàu tính gợi mở, thay vì tập trung vào các khuôn hình ca sĩ trình diễn theo lời bài hát.

Ca sĩ Quỳnh Thi và ekip

Lựa chọn cách kể chuyện này, ê-kíp hướng đến một trải nghiệm thưởng thức mang màu sắc điện ảnh. Tỷ lệ khung hình điện ảnh, nhịp dựng có chủ đích và cách tổ chức hình ảnh góp phần tạo nên không gian tự sự riêng cho tác phẩm.

MV không đẩy cảm xúc đến mức bi lụy, cũng không cố gắng giải thích mọi điều bằng những lời thoại trực tiếp. Câu chuyện được mở ra qua những khoảnh khắc đời thường, những khoảng lặng và các chi tiết tưởng chừng nhỏ bé nhưng có khả năng gợi lên nhiều tầng cảm xúc.

Người xem được dẫn dắt qua những gì nhân vật trải qua, cùng cô chờ đợi, hoài nghi và tự tìm lời giải cho những điều chưa sáng tỏ. Khi sự thật dần hé lộ ở cuối MV, một tình tiết bất ngờ sẽ khiến khán giả nhìn lại những gì đã diễn ra trước đó dưới một góc nhìn khác.

"Nói đi" – MV mang đậm dấu ấn điện ảnh của Quỳnh Thi khiến khán giả đồng cảm bởi cuộc chia tay không nói nên lời

Cú chuyển ấy không đơn thuần tạo bất ngờ cho câu chuyện, mà còn mở rộng ý nghĩa của ca khúc: đôi khi, điều chúng ta nhìn thấy chưa chắc đã là toàn bộ sự thật; và sự im lặng, dù gây tổn thương, cũng có thể ẩn chứa những điều người ở lại chưa từng biết.

Bằng cách đặt âm nhạc trong một câu chuyện có diễn biến và điểm mở về cảm xúc, “Nói đi" cho thấy nỗ lực của Quỳnh Thi trong việc tìm kiếm những hình thức thể hiện mới, đưa ca khúc vượt ra khỏi không gian trình diễn thông thường để trở thành một trải nghiệm nghe nhìn có tính tự sự.

Sau “Lạc quan yêu” Quỳnh Thi hát lời tình yêu day dứt trong “Nói đi”

Sinh năm 1999, quê Hải Phòng, Quỳnh Thi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, theo đuổi dòng nhạc nhẹ. Cô từng lọt Top 4 Sao Mai 2019 và được khán giả yêu thích tại cuộc thi này; giành Huy chương Bạc tại Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc năm 2021. Năm 2024, Quỳnh Thi tham gia cuộc thi Tiếng hát Hà Nội và được ghi nhận là thí sinh thể hiện ca khúc về Hà Nội hay nhất với Một khúc sông Hồng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn.

Trong hành trình âm nhạc, Quỳnh Thi đã phát hành album Lạc quan yêu và tổ chức minishow đánh dấu tuổi 25. Với MV Nói Đi, nữ ca sĩ tiếp tục lựa chọn những câu chuyện giàu cảm xúc, tập trung khai thác những khoảng lặng trong tình yêu và những điều còn dang dở chưa thể nói thành lời.