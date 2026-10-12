Shin Min Ah tưởng nhớ cố diễn viên Choi Jin Sil

Nữ diễn viên Shin Min Ah đã chia sẻ về khoảng thời gian cô đảm nhận vai diễn từng được cố diễn viên Choi Jin Sil thể hiện trong bộ phim My Love, My Bride trong sự kiện Actor's House thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 31, nơi cô chia sẻ về sự nghiệp diễn xuất kéo dài 25 năm, cũng như các tác phẩm tiêu biểu của mình.

Shin Min Ah, người ra mắt với tư cách là người mẫu tạp chí vào năm 1998, đã bắt đầu sự nghiệp diễn xuất một cách nghiêm túc vào năm 2001. Khi nhìn lại gia tài phim ảnh của mình, cô thẳng thắn chia sẻ về những áp lực mà bản thân gặp phải, đặc biệt là khi tham gia các dự án được chuyển thể từ tác phẩm có sẵn.

Nhắc đến các tác phẩm như bộ phim My Love, My Bride (năm 2014), Our Season (phát hành tháng Sáu vừa qua) và loạt phim The Remarried Empress trên Disney+ (được mời tham gia hạng mục "On Screen" của BIFF), Shin cho biết: "Tôi đã tham gia khá nhiều dự án làm lại từ tác phẩm gốc. Áp lực là vô cùng lớn".

Trong số đó, My Love, My Bride mang ý nghĩa đặc biệt. Bộ phim gốc năm 1990 của đạo diễn Lee Myung Se có sự tham gia của Park Joong Hoon và cố diễn viên Choi Jin Sil. Hai mươi bốn năm sau, vào năm 2014, phim được làm lại, với sự tham gia của Shin Min Ah và Jo Jung Suk trong vai một cặp vợ chồng. Shin đảm nhận vai diễn mà Choi Jin-sil từng thể hiện trước đó.

Lý giải về việc lựa chọn dự án này vào thời điểm đó, Shin nói: "Khi đọc kịch bản, tôi cảm thấy nội dung đã được chuyển thể rất tốt để phù hợp với thời đại. Tôi tin rằng, đây là câu chuyện sẽ chạm đến cảm xúc của khán giả, bất kể thời đại nào, bao gồm cả nhân vật mà tôi đảm nhận". Đặc biệt, cô cũng lưu ý rằng bản thân luôn ý thức rõ về màn thể hiện xuất sắc mà Choi Jin Sil đã mang lại trước đó: "Vì Choi Jin Sil đã có màn thể hiện xuất sắc, tôi quyết tâm khắc họa vai diễn này theo cách riêng của mình. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận được phản hồi tích cực từ đông đảo khán giả".

Tại Liên hoan phim Quốc tế Busan năm nay, Shin Min Ah đã ra mắt khán giả qua bộ phim mới của Disney+ mang tên The Remarried Empress. Được chuyển thể từ tiểu thuyết mạng và webtoon cùng tên rất nổi tiếng, dự án này đánh dấu lần cô tiếp tục tái hiện một nhân vật vốn đã quen thuộc với công chúng theo phong cách độc đáo của riêng mình.

Trong khi đó, "Actors House" là một chương trình thuộc Liên hoan phim Quốc tế Busan, nơi các diễn viên chia sẻ với khán giả những câu chuyện về sự nghiệp diễn xuất, quan điểm nghề nghiệp và các dự án của mình. Danh sách khách mời năm nay gồm: Shin Min Ah, Kim Go Eun, Kim Min Ha, Ryu Seung Ryong và Ju Ji Hoon.