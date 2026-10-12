'Mỹ nhân' Kim Yong Ji bất ngờ đám cưới, mang thai khiến fan 'sốc' vì 'chưa từng có tin đồn hẹn hò mà'

Vào ngày 11/10, Kim Go Eun đã đăng tải một bức ảnh chụp tại địa điểm tổ chức hôn lễ lên mạng xã hội và gắn thẻ tài khoản của Kim Yong Ji. Trong ảnh, Kim Yong Ji đang cầm bó hoa màu đỏ tại buổi lễ diễn ra ở không gian ngoài trời với phông nền là ngôi nhà truyền thống Hàn Quốc (hanok). Còn Kim Go Eun ghi lại khoảnh khắc này từ khu vực dành cho khách mời. Sinh năm 1991, Kim Go Eun và Kim Yong Ji cùng tuổi và được biết đến là đôi bạn thân thiết.

Bae Jung Nam, bạn diễn của Kim Yong Ji trong bộ phim Mr. Sunshine của đài tvN, cũng đã đến dự đám cưới. Cùng ngày, anh cũng đã chia sẻ một bức ảnh trên trang cá nhân chụp cảnh mình đứng giữa Kim Yong Ji (lúc này đang mặc váy cưới) và người chồng (người đã được che mặt), kèm theo dòng chú thích: "Yong Ji, chúc mừng đám cưới của em".

Thông tin về đám cưới đã thu hút sự chú ý đặc biệt vì trước đó Kim Yong Ji chưa từng công khai chuyện hẹn hò. Trước lễ cưới, không có thông tin nào về mối quan hệ tình cảm được công bố, và chú rể người Nhật không phải là người nổi tiếng. Ngay sau đám cưới, Kim Yong Ji cũng tiện thể làm lễ công bố giới tính em bé trong bụng mình luôn, đó là một bé gái.