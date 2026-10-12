Diệu Nhi - Anh Tú ngọt ngào kỷ niệm 12 năm bên nhau

Diệu Nhi và Anh Tú cùng tận hưởng chuyến đi Nhật Bản trong dịp kỷ niệm ngày cưới của cả hai. Ảnh: dieu_nhiii

Ngày 10/10 là cột mốc đặc biệt với cặp đôi. Diệu Nhi và Anh Tú đăng ký kết hôn vào năm 2019, sau đó tổ chức lễ cưới đúng ba năm sau, vào ngày 10/10/2022.

Trước khi trở thành vợ chồng, hai nghệ sĩ đã có nhiều năm đồng hành nhưng khá kín tiếng về chuyện tình cảm.

Sau khi kết hôn, Diệu Nhi và Anh Tú vẫn hạn chế chia sẻ quá nhiều về đời tư, chủ yếu xuất hiện cùng nhau trong những dịp đặc biệt.

Những chuyến đi và khoảnh khắc đời thường hiếm hoi của cả hai thường nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi.

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