Kim Ji Won lên tiếng giữa tranh cãi về tính chính xác chuyên môn trong 'Doctor X'

Nữ diễn viên Kim Ji Won đã chia sẻ về những nỗ lực to lớn cũng như những câu chuyện hậu trường để khắc họa sống động nhân vật của mình, vai diễn bác sĩ phẫu thuật đầu tiên trong sự nghiệp kể từ khi cô ra mắt.

Một video có tiêu đề "Nhiệm vụ đặc biệt dành cho 'Bộ ba Mèo' (Kim Ji Won, Lee Jung Eun và Kim Woo Seok): Liệu họ có thể bảo vệ thành công 'X' đến cùng?" đã được phát hành trên SBS Seup-terview, kênh do đài SBS vận hành.

Trong video, Kim Ji Won, Lee Jung Eun và Kim Woo Seok, 'dàn sao' của bộ phim đã tham gia phỏng vấn và giao lưu với khán giả. Đặc biệt, Kim Ji Won chia sẻ: "Để lột tả trọn vẹn hình ảnh nữ bác sĩ thiên tài Gye Su Jeong, tôi đã không ngừng luyện tập kỹ thuật khâu vết thương cùng các cố vấn y khoa. Tôi nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ ê-kíp và đã nỗ lực hết mình để ghi nhớ các thuật ngữ chuyên ngành y khoa". Các bạn diễn Lee Jung Eun và Kim Woo Seok dành nhiều lời khen ngợi cho cô, gọi cô là "bậc thầy luyện tập" vì luôn miệt mài thực hành thao tác khâu vết thương ngay cả khi chuẩn bị bước vào cảnh quay.

Về giọng điệu và cách thoại của nhân vật, Kim Ji Won giải thích: "Tôi tận dụng chất giọng trầm tự nhiên của mình. Tôi chọn tông giọng trầm để làm nổi bật những nét tính cách đặc trưng của nhân vật cụ thể là sự thiếu hụt kỹ năng xã hội và xu hướng phản ứng theo những cách khác thường".

Kim Ji Won cũng làm nổi bật sức hút của nhân vật này khi chỉ ra "sự tập trung và nỗ lực ẩn sau tài năng thiên bẩm", đồng thời nhấn mạnh: "Tôi bị thu hút bởi việc cô ấy là một người luôn nỗ lực hết mình".

Sau khi phim lên sóng, một số khán giả đã bày tỏ lo ngại về tính chân thực của các cảnh quay y khoa. Những lời chỉ trích gia tăng nhắm vào các chi tiết xa rời thực tế y tế, với những bình luận như: “Chẳng lẽ phim về đề tài y khoa không được thẩm định chuyên môn sao?”, “Hoàn toàn không chú trọng đến độ chính xác” hay “Tôi thực sự không thể xem nổi bộ phim này”. Mặc dù, đội ngũ sản xuất Doctor X trước đó đã làm rõ trong quá trình phát sóng rằng, bộ phim là tác phẩm hư cấu, đồng thời lưu ý rằng một số cảnh quay có thể khác biệt so với quy định hoặc thực tế y khoa, nhằm mục đích tạo hiệu ứng kịch tính.

Doctor X là bộ phim truyền hình thuộc thể loại y khoa pha lẫn màu sắc noir (tội phạm/kịch tính), xoay quanh Gye Su Jeong (do Kim Ji Won thủ vai), một bác sĩ phẫu thuật sở hữu tài năng thiên bẩm trên hành trình đối đầu với những bất công trong giới y khoa. Tập đầu tiên lên sóng ngày 9/10 đã ghi nhận mức tỷ suất người xem là 11,4% (toàn quốc, theo Nielsen Korea), và con số này đã tăng lên 14,9% ở tập thứ hai.