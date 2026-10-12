Hơn 600 khách quốc tế kết nối với điện ảnh Việt Nam tại Vietnam Night 2026

Diễn ra tại khách sạn The Westin Josun Busan, Vietnam Night có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ; ông Park Kwang Su, Chủ tịch Liên hoan phim Quốc tế Busan; bà Ellen Kim, Giám đốc Chợ Nội dung và Phim châu Á (ACFM), cùng đông đảo nghệ sĩ, nhà sản xuất, nhà làm phim và đại diện các tổ chức điện ảnh Việt Nam, Hàn Quốc và quốc tế.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ phát biểu tại Vietnam Night

Hà Nội, Đà Nẵng quảng bá tiềm năng làm phim

TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA, chủ trì và phát biểu khai mạc chương trình. Bà bày tỏ sự trân trọng trước sự hiện diện của ông Park Kwang Su, đồng thời cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ mà ông dành cho VFDA và điện ảnh Việt Nam trong nhiều năm qua.

TS. Ngô Phương Lan nhấn mạnh ý nghĩa của việc đưa điện ảnh Việt Nam đến các diễn đàn quốc tế, tạo dựng quan hệ hợp tác lâu dài giữa các nhà làm phim, nhà sản xuất và tổ chức điện ảnh.

Điểm nhấn của chương trình là video giới thiệu tổng quan về điện ảnh Việt Nam, từ sự phát triển của thị trường, hoạt động sản xuất, phát hành đến sự hiện diện của các tác phẩm Việt tại liên hoan phim quốc tế và nỗ lực phát triển tài năng. Qua đó, các khách mời có thêm thông tin về diện mạo điện ảnh Việt Nam cũng như những cơ hội hợp tác trong sản xuất, phát hành và phát triển dự án.

TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA phát biểu khai mạc Vietnam Night

Không chỉ là hoạt động quảng bá văn hóa, Vietnam Night còn tạo không gian gặp gỡ trực tiếp giữa các chủ thể của ngành công nghiệp điện ảnh. Sự tham dự đông đảo của các đối tác quốc tế cho thấy nhu cầu kết nối, tìm hiểu thị trường và mở rộng hợp tác với điện ảnh Việt Nam tại một trong những sự kiện điện ảnh lớn của châu Á.

Tại Vietnam Night, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, giới thiệu tiềm năng phát triển điện ảnh của thành phố, đồng thời mời gọi các nhà làm phim quốc tế đến Đà Nẵng và tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF), được tổ chức hằng năm.

Đại diện Thủ đô Hà Nội, ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội, cũng giới thiệu hình ảnh thành phố, mời gọi các nhà sản xuất quốc tế tìm hiểu bối cảnh, khai thác chất liệu văn hóa, lịch sử, di sản và nghiên cứu cơ hội triển khai các dự án phim tại Hà Nội.

Việc hai địa phương cùng tham gia chương trình cho thấy định hướng kết hợp xúc tiến điện ảnh với quảng bá điểm đến, thu hút hoạt động sản xuất phim. Bên cạnh cảnh quan và di sản, Hà Nội và Đà Nẵng hướng tới tăng cường kết nối với các nhà sản xuất, đối tác quốc tế, từng bước mở rộng cơ hội hợp tác và khai thác tiềm năng của các địa phương trong chuỗi sản xuất điện ảnh.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, và ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội, giới thiệu, mời gọi các nhà làm phim đến với hai thành phố

Trong khuôn khổ sự kiện, bà Nguyễn Thị Anh Thi đã trao bằng khen của UBND TP. Đà Nẵng cho nữ nghệ sĩ Hàn Quốc Kim Haesoo (Idol Nation), ghi nhận những đóng góp của bà đối với DANAFF trong nhiều năm qua.

Giới thiệu dự án phim, mở rộng hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc

Vietnam Night dành thời lượng giới thiệu một số dự án điện ảnh Việt Nam, trong đó có Viên đạn cuối cùng của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, dự án hợp tác giữa điện ảnh Việt Nam và Hàn Quốc. Tại chương trình, nhà sản xuất Park Min Chul đã chia sẻ về bộ phim và kỳ vọng đối với hành trình đưa tác phẩm đến với khán giả.

Một dự án khác được giới thiệu là phim hoạt hình Lớp Học Mật Ngữ: Cuộc Đua Sao Chổi, do đạo diễn Nguyễn Phi Phi Anh và nhà sản xuất Lương Minh Hằng thực hiện, hợp tác sản xuất với Dee Dee Studio, trong đó CGV là đối tác phát hành chiến lược.

Dự kiến ra mắt năm 2028, phim được phát triển từ thương hiệu truyện tranh Lớp Học Mật Ngữ, hướng tới đưa một sản phẩm văn hóa quen thuộc với độc giả trẻ lên màn ảnh rộng, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận khán giả quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi trao bằng khen của UBND TP. Đà Nẵng cho nữ nghệ sĩ Hàn Quốc Kim Haesoo (Idol Nation)

Bên cạnh đó, trailer phim Con mắt thứ ba của đạo diễn Hàm Trần cũng được giới thiệu tại sự kiện, góp phần đưa các dự án đang được quan tâm đến gần hơn với cộng đồng điện ảnh quốc tế.

Điện ảnh Việt Nam đồng thời có sự hiện diện tại nhiều hạng mục của BIFF 2026. Phim 1982 của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp tham gia chương trình Vision - Asia; Thính giác của đạo diễn Lê Bảo và Hộ Linh Tráng Sỹ của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình được giới thiệu tại A Window on Asian Cinema.

Phim tài liệu Em bé đồng bóng, em bé ngạo nghễ và em bé đau lòng của đạo diễn Nông Nhật Quang tham gia Wide Angle Documentary Showcase.

Sự góp mặt của các tác phẩm ở nhiều hạng mục phản ánh sự đa dạng về thể loại và cách tiếp cận của các nhà làm phim Việt Nam, đồng thời tạo thêm cơ hội giao lưu, trao đổi chuyên môn và kết nối với giới điện ảnh quốc tế.

Nhà sản xuất Park Min Chul giới thiệu bộ phim “Viên đạn cuối cùng”

Vietnam Night thu hút đông đảo nhà làm phim, nghệ sĩ Việt Nam, Hàn Quốc và quốc tế tham dự

Đáng chú ý, nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành VFDA, được mời tham gia Ban Giám khảo BIFF 2026 do đạo diễn Trương Nghệ Mưu làm Chủ tịch.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm, bà từng tham gia nhiều dự án điện ảnh trong nước và quốc tế, đồng thời gắn bó với các bộ phim nghệ thuật Việt Nam được giới thiệu, trao giải tại các liên hoan phim quốc tế. Hiện bà phụ trách chương trình đào tạo và Vườn ươm dự án tại DANAFF.

Tại chương trình, bà Ngô Thị Bích Hạnh, Tổng Giám đốc BHD, Phó Chủ tịch VFDA, cũng chia sẻ nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập BHD, nhìn lại hành trình tham gia sản xuất, phát hành phim và đưa các tác phẩm đến với công chúng. Hoạt động này cho thấy vai trò của doanh nghiệp trong phát triển thị trường và mở rộng hợp tác quốc tế cho điện ảnh Việt Nam.

Bà Martine Thérouanne, nhà sáng lập, Giám đốc Liên hoan phim quốc tế châu Á Vesoul (VIFFAC), và ông Jean-Marc Thérouanne, đồng sáng lập, Giám đốc nghệ thuật và quản lý của Liên hoan phim quốc tế châu Á Vesoul (VIFFAC)

Hai diễn viên nổi tiếng của điện ảnh Hàn Quốc: Jo Jae Yoon (bên trái) và Kim Joo Ryoung, diễn viên phim Squid Game)

Vietnam Night thu hút đông đảo nhà làm phim, nghệ sĩ Việt Nam, Hàn Quốc và quốc tế tham dự

Với sự tham gia của các nghệ sĩ Việt Nam và Hàn Quốc cùng những tiết mục giao lưu nghệ thuật, Vietnam Night tạo không gian kết nối giữa các nhà làm phim, nhà sản xuất và đối tác trong ngành.

Cùng với gian hàng Điện ảnh Việt Nam và các tọa đàm chuyên đề tại Busan, Vietnam Night là một trong những hoạt động xúc tiến do VFDA triển khai nhằm kết hợp quảng bá tác phẩm, tài năng, dự án sản xuất và tiềm năng của các địa phương.

Qua đó, điện ảnh Việt Nam có thêm cơ hội mở rộng hợp tác trong sản xuất, phát hành, phát triển dự án và thu hút các đoàn phim quốc tế đến Việt Nam.