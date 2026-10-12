Nữ TikToker Trung Quốc cao 2,2 m qua đời ở tuổi 26

Xiao Yue và chồng được chú ý trên mạng xã hội nhờ chênh lệch chiều cao.

Xiao Yue, nhà sáng tạo nội dung Trung Quốc nổi tiếng nhờ chiều cao 2,2 m, qua đời ngày 11/10. Thông tin được chồng cô, anh Zihao, công bố sau thời gian cô điều trị bệnh.

Sự ra đi của Xiao Yue khiến nhiều người theo dõi cặp đôi tiếc thương, đặc biệt khi cô vừa sinh con trai đầu lòng trong năm nay, Oriental Daily đưa tin.

Trước đó, Xiao Yue và Zihao được biết đến qua những video ghi lại cuộc sống thường ngày. Chênh lệch chiều cao giữa hai người cùng hành trình từ yêu nhau, kết hôn đến khi trở thành cha mẹ giúp họ thu hút sự chú ý.

Mối tình gây chú ý

Xiao Yue quê ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, trong khi Zihao đến từ Trùng Khánh. Cả hai sinh sống và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội tại Trùng Khánh. Họ được nhiều người chú ý nhờ sự khác biệt về ngoại hình khi Xiao Yue cao khoảng 2,2 m, còn Zihao cao khoảng 1,68 m.

Các video của cặp đôi chủ yếu ghi lại những khoảnh khắc sinh hoạt, trò chuyện và tương tác thường ngày. Sự chênh lệch chiều cao khiến họ trở thành một trong những cặp đôi được chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc, song nội dung của hai người không chỉ xoay quanh đặc điểm ngoại hình.

Theo Sina, Xiao Yue và Zihao quen nhau qua mạng, sau đó gắn bó khoảng 4 năm. Trong thời gian yêu nhau, cả hai cùng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường với người theo dõi. Zihao từng mô tả bạn đời là người vui vẻ, không quá bận tâm trước những lời bàn tán từ bên ngoài.

Câu chuyện của họ thu hút sự quan tâm khi người xem có thể theo dõi nhiều dấu mốc trong mối quan hệ, từ lúc hẹn hò đến khi xây dựng gia đình. Tuy nhiên, sự chú ý trên mạng xã hội cũng khiến cặp đôi phải đối diện với những nghi ngờ và bình luận về đời tư.

Chuyện tình vượt định kiến của Xiao Yue và Zihao từng khiến nhiều người xúc động.

Tháng 5/2025, Xiao Yue thông báo mang thai. Tin vui nhanh chóng nhận được sự quan tâm, nhưng cũng kéo theo những ý kiến nghi ngờ.

Trước những bình luận này, Xiao Yue lên tiếng khẳng định thông tin mang thai là thật. Cô cho biết hiểu việc mối quan hệ của hai người bất ngờ nhận được nhiều sự chú ý có thể dẫn đến tranh cãi, song không có lý do gì để làm giả chuyện mang thai. Cô cũng mong mọi người nhìn nhận câu chuyện của mình bằng sự cảm thông, thay vì vội vàng đưa ra phán xét.

Trong một video được đăng tải cùng thời điểm, Xiao Yue kể cô từng lo lắng khi Zihao muốn đưa mình về gặp bố mẹ anh. Cô sợ gia đình bạn trai không chấp nhận mối quan hệ. Zihao động viên rằng cả hai đã có em bé và cần cùng nhau đối diện với những băn khoăn đó.

Theo đó, Xiao Yue và Zihao dự định đăng ký kết hôn vào khoảng tháng 6/2025, sau đó hoàn tất thủ tục kết hôn trong năm. Đến tháng 3 năm nay, họ đón con trai đầu lòng.

Sau khi hai người có con, nội dung trên mạng xã hội của họ có thêm những khoảnh khắc về cuộc sống gia đình. Từ câu chuyện tình yêu từng thu hút sự chú ý vì chênh lệch chiều cao, họ dần chia sẻ hình ảnh trong vai trò vợ chồng và cha mẹ.

Mắc nhiều bệnh trước khi qua đời

Trước khi Xiao Yue qua đời khoảng 3 tháng, tình trạng sức khỏe của cô được chồng chia sẻ trên mạng xã hội. Hồi tháng 7, Zihao cho biết vợ anh được chẩn đoán mắc một số bệnh, gồm khối u tuyến yên, u màng não, tiểu đường thứ phát và suy thận.

Theo truyền thông Trung Quốc, gia đình đưa Xiao Yue về quê nghỉ ngơi và dự định tiếp tục điều trị khi tình trạng sức khỏe ổn định. Sau đó, tài khoản mạng xã hội của cô ít cập nhật nội dung mới trong thời gian dưỡng bệnh.

Cặp đôi chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội trước khi đón con trai đầu lòng.

Rạng sáng 11/10, Zihao đăng cáo phó xác nhận vợ qua đời sau thời gian điều trị không đạt kết quả như mong muốn. Gia đình thông báo sẽ lo hậu sự giản dị, không tổ chức lễ tưởng niệm công khai.

Sau khi tin buồn được công bố, nhiều người tìm lại những video cũ của Xiao Yue và Zihao. Những hình ảnh ghi lại lúc hai người bên nhau, chia sẻ cuộc sống thường ngày hay chuẩn bị đón con đầu lòng được nhắc lại trong các bài đăng tưởng nhớ.

Hành trình của cặp đôi là câu chuyện về hai người có ngoại hình khác biệt nhưng lựa chọn gắn bó, cùng trải qua những dấu mốc quan trọng của cuộc sống. Họ cũng từng phải đối diện với những lời nghi ngờ và áp lực khi chuyện tình cảm trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi.

Trong những chia sẻ trước đây, Xiao Yue từng mong mọi người biết đặt mình vào vị trí của người khác và đối xử với nhau bằng sự thấu hiểu. Mong muốn ấy được nhắc lại sau khi cô qua đời, giữa những lời chia buồn gửi đến gia đình.