Ronaldo: 'Tôi là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá, đừng nói gì thêm!'

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với CNN Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo thẳng thắn chia sẻ về phong độ hiện tại, những tranh luận xung quanh sự nghiệp và áp lực hướng tới cột mốc 1.000 bàn thắng. Tiền đạo người Bồ Đào Nha tỏ ra không hài lòng khi những gì anh đang thể hiện trên sân cỏ dường như bị lu mờ bởi cuộc đếm ngược đến cột mốc lịch sử.

Theo Ronaldo, anh vẫn duy trì khả năng săn bàn ấn tượng, ghi nhiều bàn thắng và tạo ra những pha lập công đẹp mắt. Tuy nhiên, thay vì ghi nhận phong độ ấy, một bộ phận dư luận lại tập trung vào số bàn thắng còn thiếu để anh chạm tới con số 1.000.

Ronaldo: Dù dừng ở 930 bàn, tôi vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử (Ảnh: Al Nassr)

“Năm nay tôi đang ghi rất nhiều bàn thắng, có những bàn rất đẹp và phong độ của tôi vẫn tốt. Nhưng mọi người dường như không đánh giá đúng những gì tôi đang làm. Họ chỉ nói rằng tôi còn thiếu 85 bàn nữa rồi tiếp tục đếm. Ngay cả khi tôi chỉ ghi 920, 925 hay 930 bàn thắng, tôi vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử. Xin đừng nói gì thêm”, Ronaldo tuyên bố.

Phát biểu này cho thấy CR7 không muốn toàn bộ giá trị sự nghiệp bị đặt dưới lăng kính của một cột mốc ghi bàn. Với anh, những thành tích đã đạt được trong nhiều năm thi đấu đỉnh cao mới là cơ sở để đánh giá vị thế của một cầu thủ, thay vì chỉ nhìn vào mục tiêu chưa hoàn thành.

Ronaldo tiếp tục nhấn mạnh: “Khi nói đến việc ghi bàn, những con số tự nó nói lên tất cả. Lịch sử đã được viết rồi. Nếu giải nghệ ngay hôm nay, tôi cũng sẽ không hối tiếc".

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn tin rằng mình có thể tiếp tục thi đấu đỉnh cao và tạo ra khác biệt trong khoảng một đến hai năm tới. Tuy nhiên, tiền đạo người Bồ Đào Nha không muốn để mục tiêu 1.000 bàn thắng chi phối những năm cuối sự nghiệp.

Bên cạnh câu chuyện về bàn thắng và những tranh luận xoay quanh, Ronaldo cũng đề cập đến ngày chia tay bóng đá chuyên nghiệp. Siêu sao sinh năm 1985 thừa nhận giải nghệ sẽ là thử thách lớn về mặt tinh thần, bởi anh phải rời xa công việc và niềm đam mê đã gắn bó với mình trong phần lớn cuộc đời.

Với một cầu thủ luôn đặt ra những tiêu chuẩn cao cho bản thân, việc không còn bước ra sân thi đấu thường xuyên chắc chắn là sự thay đổi lớn. Ronaldo hiểu rằng cuộc sống sau bóng đá sẽ mang đến một nhịp điệu hoàn toàn khác, đòi hỏi anh phải thích nghi với những mục tiêu mới.