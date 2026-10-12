Cuộc thi 'Tiếng hát Hà Nội 2026': Những trường hợp được đặc cách qua vòng sơ loại

Công dân từ đủ 16 tuổi có thể dự thi

Theo quy chế cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2026”, đối tượng đăng ký dự thi gồm công dân Việt Nam từ đủ 16 đến 30 tuổi và người nước ngoài từ đủ 16 đến 35 tuổi, tính đến ngày 31-12-2026, có khả năng thể hiện ca khúc bằng tiếng Việt. Cuộc thi không phân biệt giới tính, dân tộc, tôn giáo hay nghề nghiệp, tạo điều kiện để những người có niềm đam mê và năng lực ca hát được tham gia tranh tài.

Thí sinh "Tiếng hát Hà Nội".

Đối với thí sinh chưa đủ 18 tuổi, quy chế yêu cầu phải có văn bản đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Đồng thời, các biện pháp bảo vệ phù hợp được áp dụng trong quá trình tham gia cuộc thi. Quy định này vừa tạo cơ hội cho các giọng ca trẻ sớm được tiếp cận môi trường biểu diễn, vừa chú trọng bảo đảm quyền lợi và sự an toàn của thí sinh chưa thành niên.

Một điểm đáng chú ý là cuộc thi không yêu cầu thí sinh phải được đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp. Điều kiện quan trọng là có năng lực ca hát trực tiếp, đáp ứng yêu cầu biểu diễn của cuộc thi. Ban Tổ chức khuyến khích những thí sinh sở hữu giọng hát đặc biệt, phong cách riêng, có khả năng sáng tác hoặc biểu diễn đa năng.

Cách tiếp cận này góp phần mở rộng nguồn tuyển chọn, không giới hạn cơ hội phát triển tài năng trong phạm vi các cơ sở đào tạo âm nhạc hay những người đã có quá trình hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. Những giọng ca trẻ chưa qua trường lớp, nhưng có năng lực, cá tính và khát vọng theo đuổi con đường âm nhạc, cũng có cơ hội thể hiện khả năng trước hội đồng chuyên môn.

Bên cạnh yêu cầu về năng lực biểu diễn, thí sinh phải có hồ sơ đăng ký trung thực, bảo đảm sức khỏe để tham gia các hoạt động của cuộc thi, không sử dụng thông tin, thành tích hoặc sản phẩm biểu diễn giả mạo. Việc xem xét tư cách dự thi được căn cứ vào hành vi vi phạm có liên quan trực tiếp đến cuộc thi và quy định pháp luật.

Cơ chế đặc cách cho thí sinh có thành tích

Bên cạnh hình thức đăng ký và tham gia theo các vòng thi thông thường, “Tiếng hát Hà Nội 2026” áp dụng cơ chế đặc cách đối với thí sinh đã đạt thành tích tại một số cuộc thi ca hát từ năm 2023 trở lại đây. Theo quy chế, thí sinh có thể được xem xét miễn vòng Sơ khảo 1 để vào thẳng vòng Sơ khảo 2 hoặc được xem xét miễn các vòng Sơ khảo để vào thẳng vòng Bán kết, tùy theo thành tích đã đạt được.

Cụ thể, đối với trường hợp được xem xét đặc cách vào vòng Sơ khảo 2, đối tượng áp dụng gồm thí sinh đạt giải Nhì hoặc giải Ba tại các cuộc thi Giọng hát hay, Tiếng hát truyền hình cấp tỉnh, thành phố, tính từ năm 2023 trở lại đây; thí sinh từng lọt vào vòng Bán kết cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội” từ năm 2023 trở lại đây.

Đây là cơ hội để những giọng ca đã có kết quả đáng ghi nhận tiếp tục thử sức ở sân chơi mới mà không phải tham gia vòng Sơ khảo 1. Việc kế thừa kết quả từ các mùa thi trước cũng tạo điều kiện để những thí sinh từng tham gia “Tiếng hát Hà Nội” có cơ hội trở lại, tiếp tục hoàn thiện kỹ năng và khẳng định sự tiến bộ của bản thân.

Đối với nhóm thí sinh được xem xét đặc cách vào vòng Bán kết, quy chế quy định hai trường hợp. Thứ nhất là thí sinh từng lọt vào vòng Chung kết cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội” từ năm 2023 trở lại đây, trừ những thí sinh đạt giải Đặc biệt và giải Nhất. Thứ hai là thí sinh đạt giải Nhất tại các cuộc thi Giọng hát hay, Tiếng hát truyền hình cấp tỉnh, thành phố, tính từ năm 2023 trở lại đây.

Với cơ chế này, những thí sinh đã có thành tích nổi bật tại các sân chơi ca hát được xem xét rút ngắn chặng đường tuyển chọn, tập trung vào các vòng thi có tính cạnh tranh cao hơn. Đây cũng là cách ghi nhận quá trình rèn luyện và kết quả mà thí sinh đã đạt được, đồng thời tạo động lực để các giọng ca tiếp tục phát triển năng lực biểu diễn.

Tuy nhiên, việc đặc cách không đồng nghĩa với miễn trừ toàn bộ điều kiện dự thi. Tất cả thí sinh thuộc diện này vẫn phải đáp ứng các tiêu chí khác trong quy chế cuộc thi và nộp hồ sơ chứng minh thành tích hợp lệ cùng hồ sơ đăng ký. Quy định giúp bảo đảm việc xét đặc cách dựa trên căn cứ rõ ràng, tránh tình trạng áp dụng thiếu thống nhất hoặc không đủ cơ sở.