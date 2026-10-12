Nam tài tử Hàn Quốc mất vai diễn Hollywood, bị hủy hợp đồng quảng cáo vì một lời tố cáo

Theo MyDaily, trong chương trình My Little Old Boy phát sóng trên đài SBS ngày 11/10, nam ca sĩ kiêm diễn viên Kim Min Jong đã lần đầu chia sẻ cụ thể về những tổn thất và áp lực tinh thần mà anh phải trải qua sau vụ tranh chấp pháp lý với rapper MC Mong.

Xuất hiện tại ngôi nhà mới ở Yangpyeong, Kim Min Jong có dịp nhìn lại biến cố khiến cuộc sống và sự nghiệp của anh bị xáo trộn trong suốt 4 tháng qua.

Kim Min Jong có dịp nhìn lại biến cố khiến cuộc sống và sự nghiệp của anh bị xáo trộn trong suốt 4 tháng qua.

Trước đó, vào tháng 5, MC Mong bất ngờ nhắc tên Kim Min Jong trong một buổi phát sóng trực tiếp, cáo buộc nam diễn viên là một trong những người tham gia nhóm đánh bạc bất hợp pháp.

Ngay sau khi thông tin lan truyền, Kim Min Jong lập tức phủ nhận cáo buộc và đệ đơn kiện MC Mong về hành vi phỉ báng danh dự. Ít ngày sau khi bị kiện, nam rapper đã lên tiếng xin lỗi.

Tuy nhiên, những ảnh hưởng từ vụ việc không thể nhanh chóng khắc phục. Kim Min Jong cho biết danh tiếng và sự tin tưởng mà anh xây dựng trong suốt 38 năm hoạt động nghệ thuật đã bị tổn hại nghiêm trọng.

Đáng tiếc hơn, nam diễn viên còn đánh mất cơ hội tham gia một dự án điện ảnh Hollywood đang trong quá trình thương thảo. Những cuộc đàm phán liên quan đến hợp đồng quảng cáo của anh cũng bị đình trệ.

Dù phải chịu nhiều tổn thất, Kim Min Jong cuối cùng vẫn quyết định rút đơn kiện MC Mong.

Giải thích về quyết định này, nam diễn viên chia sẻ: "Cậu ấy đã xin lỗi một cách chân thành. Tôi nghĩ rằng dù có tiếp tục làm gì đi nữa thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Vì vậy, tôi quyết định rút đơn kiện vì chính bản thân mình".

Kim Min Jong thừa nhận đây không phải quyết định dễ dàng, bởi những tháng vừa qua anh đã phải chịu áp lực tinh thần rất lớn.

Khi được hỏi về dự án điện ảnh Hollywood từng có cơ hội tham gia, nam diễn viên cho biết vai diễn hiện đã được giao cho một nghệ sĩ khác.

"Bộ phim đã được lên kế hoạch hiện tại đã chọn một diễn viên khác. Tôi nghĩ đơn giản rằng có lẽ mình không có duyên với dự án này", Kim Min Jong nói.

Thay vì chỉ tiếc nuối cho bản thân, anh còn bày tỏ sự lo lắng dành cho đạo diễn của bộ phim. Nam diễn viên tiết lộ: "Đạo diễn đã dành 3 năm để chuẩn bị cho tác phẩm này, vì vậy ông ấy còn cảm thấy khó khăn hơn tôi".

Nhắc lại khoảng thời gian đối diện với những lời cáo buộc, Kim Min Jong thừa nhận tâm lý của mình từng rơi vào trạng thái bất ổn. "Tinh thần của tôi khi ấy lên xuống thất thường", anh trải lòng.

Tuy nhiên, sau nhiều tháng suy nghĩ, nam diễn viên cho biết bản thân đã dần lấy lại sự bình tĩnh và lựa chọn hướng về tương lai. "Thời gian trôi qua, mọi chuyện cũng dần được sắp xếp lại. Những gì đã qua thì hãy để nó qua đi. Tôi tin rằng những điều tốt đẹp hơn đang chờ đợi phía trước", Kim Min Jong chia sẻ.

Sau nhiều tháng suy nghĩ, nam diễn viên cho biết bản thân đã dần lấy lại sự bình tĩnh và lựa chọn hướng về tương lai.

Sau gần 4 thập kỷ hoạt động trong làng giải trí Hàn Quốc, Kim Min Jong không ngờ mình lại phải đối diện với một biến cố ảnh hưởng trực tiếp đến danh tiếng và cơ hội nghề nghiệp. Dẫu vậy, thay vì tiếp tục theo đuổi vụ kiện, nam diễn viên lựa chọn chấp nhận lời xin lỗi, khép lại tranh chấp để tập trung cho cuộc sống và những kế hoạch mới.

Những chia sẻ của Kim Min Jong trong chương trình My Little Old Boy cho thấy đằng sau quyết định rút đơn kiện là cả một quá trình đấu tranh tâm lý, đặc biệt khi những tổn thất về công việc và uy tín đã thực sự xảy ra.