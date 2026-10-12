Top 5 phim Hoa ngữ được xem lại nhiều nhất hai tháng qua

1. Lan Hương Như Cố - Đàm Tùng Vận, Lưu Học Nghĩa

Lan Hương Như Cố là một trong những bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm nhờ nội dung đấu đá gia tộc cùng màn kết hợp giữa Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa. Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Lan Hương Duyên, kể về Thẩm Gia Lan, thiên kim tiểu thư gặp biến cố nhưng may mắn sống sót. Sau đó, cô cải trang thành nha hoàn Hứa Lan Hương, bước chân vào phủ họ Lâm và từng bước thay đổi số phận nhờ sự thông minh, bản lĩnh.

Đàm Tùng Vận xây dựng hình tượng nữ chính giàu nội lực, thể hiện hành trình vươn lên từ thân phận thấp kém để trở thành chủ mẫu trong gia đình. Mối quan hệ giữa cô và nhân vật do Lưu Học Nghĩa đảm nhận cũng tạo được sức hút nhờ sự ăn ý của hai diễn viên. Sau khi kết thúc, bộ phim tiếp tục được khán giả nhắc đến với những đánh giá tích cực. Nhiều ý kiến cho rằng tác phẩm có phần kết trọn vẹn, không gây thất vọng và để lại dư âm sau khi khép lại.

Lan Hương Như Cố là một trong những bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm nhờ nội dung đấu đá gia tộc cùng màn kết hợp giữa Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa.

2. Chó Hoang Và Xương - Tống Uy Long, Trương Tịnh Nghi

Chó Hoang Và Xương thu hút sự chú ý nhờ câu chuyện tình cảm mang màu sắc cấm kỵ giữa hai nhân vật không cùng huyết thống. Phim có sự tham gia của Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi, xoay quanh đôi nam nữ trở thành anh em trên danh nghĩa sau khi cha mẹ tái hôn. Sau những biến cố gia đình, cả hai nương tựa vào nhau, nhưng một sự cố bất ngờ khiến họ buộc phải chia xa.

Mối quan hệ giữa hai nhân vật phát triển trong hoàn cảnh nhiều ràng buộc, với những cảm xúc khó nói thành lời và sự giằng co giữa tình yêu với lý trí. Câu chuyện đan xen những khoảnh khắc ngọt ngào và đau lòng, tạo nên sức hút cho tuyến tình cảm. Bên cạnh nội dung, ngoại hình nổi bật cùng sự ăn ý giữa Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi cũng là yếu tố được khán giả quan tâm, khiến bộ phim trở thành lựa chọn đáng chú ý với những người yêu thích dòng phim tình cảm hiện đại.

Chó Hoang Và Xương thu hút sự chú ý nhờ câu chuyện tình cảm mang màu sắc cấm kỵ giữa hai nhân vật không cùng huyết thống.

3. Bách Hoa Sát - Hà Dữ, Mạnh Tử Nghĩa

Bách Hoa Sát mang đến màu sắc khác biệt với câu chuyện cổ trang kết hợp quyền mưu và tình cảm. Phim xoay quanh vị thái tử Đông Cung có vẻ ngoài yếu đuối nhưng thực chất thâm sâu, cùng quận chúa Chiêu Ninh giỏi điều chế hương liệu và sở hữu võ nghệ cao cường. Giữa những âm mưu chốn triều đình, cả hai kết hôn trước khi dần nảy sinh tình cảm, đồng thời sát cánh trong hành trình gây dựng sự nghiệp.

Sự kết hợp giữa Hà Dữ và Mạnh Tử Nghĩa tạo điểm nhấn cho những màn đối đầu giữa hai nhân vật có năng lực và bản lĩnh riêng. Thay vì tập trung hoàn toàn vào chuyện tình cảm, phim phát triển song song tuyến tình yêu và những toan tính chính trị. Nhịp phim nhanh, các tình tiết được triển khai liên tục, hạn chế cảm giác lê thê. Với những khán giả yêu thích hình tượng nhân vật chính thông minh, mạnh mẽ cùng các màn đấu trí trong bối cảnh cổ trang, đây là tác phẩm có thể cân nhắc theo dõi.

Bách Hoa Sát mang đến màu sắc khác biệt với câu chuyện cổ trang kết hợp quyền mưu và tình cảm.

4. Không Thể Thay Thế - Ngụy Đại Huân, Triệu Kim Mạch

Không Thể Thay Thế gây chú ý sau khi lên sóng trên nền tảng trực tuyến, với nội dung tập trung khai thác mối quan hệ thầy trò phức tạp. Bộ phim có sự tham gia của Ngụy Đại Huân và Triệu Kim Mạch, xây dựng tuyến tình cảm chứa đựng nhiều giằng xé, khi các nhân vật phải đối diện với những cảm xúc và lựa chọn không dễ dàng.

Khí chất trưởng thành của Ngụy Đại Huân kết hợp với nét linh hoạt của Triệu Kim Mạch tạo nên sự tương phản trong cách thể hiện nhân vật. Những màn tương tác gần gũi xen lẫn khoảng cách, cùng bầu không khí mập mờ trong mối quan hệ giữa hai người, trở thành yếu tố giữ chân người xem. Theo nội dung giới thiệu, không ít khán giả chia sẻ rằng họ ban đầu chỉ định xem thử vài tập nhưng cuối cùng lại theo dõi hết bộ phim trong một cuối tuần.

Không Thể Thay Thế - Ngụy Đại Huân, Triệu Kim Mạch.

5. Xán Như Phồn Tinh - Ngu Thư Hân, Trần Tĩnh Khả

Xán Như Phồn Tinh là lựa chọn dành cho khán giả yêu thích dòng phim thanh xuân, tình cảm nhẹ nhàng. Trong phim, Ngu Thư Hân vào vai nhân viên quản lý thiết bị thể thao, có cơ hội gặp gỡ một huấn luyện viên bóng đá bí ẩn do Trần Tĩnh Khả đảm nhận. Cả hai cùng chung tay giúp đỡ đội bóng đá học đường liên tục thất bại, mở ra hành trình theo đuổi ước mơ với nhiều thử thách.

Bên cạnh những khoảnh khắc nhiệt huyết trên sân cỏ, phim tập trung khắc họa tình cảm phát triển từ sự đồng hành và thấu hiểu giữa hai nhân vật chính. Mối quan hệ được xây dựng theo hướng cả hai cùng chủ động tiến về phía đối phương, tạo nên những tình tiết ngọt ngào. Không khí trẻ trung, câu chuyện giàu năng lượng tích cực cùng tuyến tình cảm nhẹ nhàng giúp tác phẩm trở thành lựa chọn phù hợp với người xem muốn tìm kiếm sự thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng.

Xán Như Phồn Tinh là lựa chọn dành cho khán giả yêu thích dòng phim thanh xuân, tình cảm nhẹ nhàng.