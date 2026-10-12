NCT WISH đánh thức cảm xúc mối tình đầu

Được phát hành vào ngày 12/10, I SPY bao gồm tổng cộng 6 ca khúc: bài hát chủ đề I SPY cùng với We Own This Street, UPGRADE, Super Major, Hubble Time và Like A Dream.

Ca khúc chủ đề I SPY là một bài hát thuộc thể loại dance-pop pha trộn nhiều phong cách, khắc họa khoảnh khắc một người bắt đầu nảy sinh tình cảm và mọi giác quan đều bừng tỉnh, hướng sự chú ý hoàn toàn về phía đối phương. Bài hát thể hiện sự phấn khích, trí tò mò và mong muốn được mời người ấy bước vào thế giới của riêng mình, tất cả được truyền tải qua sức hút đầy năng lượng đặc trưng của NCT WISH.

Trước thềm phát hành sản phẩm mới, NCT WISH đã tổ chức sự kiện trực tiếp mang tên I SPY YOU để kỷ niệm việc ra mắt mini-album thứ tư của nhóm. Sự kiện diễn ra trong hai ngày 10 và 11/10 tại Nhà thi đấu Hwajeong thuộc Đại học Hàn Quốc (Korea University), gồm ba suất diễn và thu hút tổng cộng 11.400 người hâm mộ tham dự.

Đặc biệt, nhóm đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt khi lần đầu tiên trình diễn ca khúc chủ đề I SPY. Họ cũng mang đến những màn trình diễn ra mắt cho các ca khúc khác trong album mới, như We Own This Street và UPGRADE, đẩy sự phấn khích cho màn tái xuất của mình lên đến đỉnh điểm.

Trong khi đó, NCT WISH là nhóm nhạc nam đa quốc tịch gồm 6 thành viên, ra mắt vào tháng 2/2024, gồm: Sion, Yushi, Riku, Sakuya, Ryo và Jaehee.