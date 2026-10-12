Cuộc sống của Đinh Ngọc Diệp ở tuổi 42

Đinh Ngọc Diệp thực hiện bộ ảnh đón sinh nhật tuổi 42. Cô xuất hiện trong bộ váy cúp ngực màu hồng với họa tiết bèo nhún nữ tính. "Mình yêu mình của hiện tại, tuổi 42 đầy nhựa sống và năng lượng tràn trề... Mình hiếm khi đóng khung cuộc đời vào một bản kế hoạch hoàn hảo. Mình tin chỉ cần còn lòng ham sống, còn biết ơn mọi điều giản dị thì dù cuộc đời có đổi màu bao nhiêu lần, mình vẫn sẽ tìm được cách sống ổn, thậm chí sống vui", cô chia sẻ trên trang cá nhân.

Ở độ tuổi 40, Đinh Ngọc Diệp nhận được lời khen ngợi với nhan sắc trẻ trung, tươi tắn. Nữ diễn viên kiêm nhà sản xuất phim chuộng lối trang điểm tự nhiên, tôn đường nét nữ tính trên gương mặt.

Bà xã Victor Vũ tâm sự cô "không ngại chữ già" và cũng không theo đuổi vẻ đẹp không tuổi. "Diệp chỉ luôn muốn 'già đi trong thanh lịch'. Có nếp nhăn vài chỗ cũng đẹp kiểu từng trải, đôi khi có lỗi thời cũng cho mình cái thú được sống chậm như một lời nhắc nhở cho sự quay về bên trong", Đinh Ngọc Diệp nói.

Đời thường, diễn viên Thám tử Kiên thường chuộng những trang phục "bánh bèo", với thiết kế mềm mại tôn vẻ nữ tính. Đôi khi, bà xã Victor Vũ cũng làm mới hình ảnh bản thân trong những trang phục menswear hay đồ streetstyle với phụ kiện cá tính.

Đinh Ngọc Diệp hiện có cuộc hôn nhân viên mãn bên Victor Vũ. Cặp đôi kết hôn năm 2016 và có hai con trai. Trên mạng xã hội, vợ chồng nữ diễn viên thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường của gia đình. Đinh Ngọc Diệp cũng thường xuyên đồng hành cùng ông xã trong các sự kiện hay dự án phim ảnh.

Đinh Ngọc Diệp đặt chân vào lĩnh vực diễn xuất từ năm 2006. Cô được biết đến qua các phim truyền hình Anh chỉ có mình em, Hoa dã quỳ, Mưa thủy tinh... Trên màn ảnh rộng, người đẹp góp mặt trong Chuyện tình xa xứ, Cô dâu đại chiến, Bóng ma học đường và Người bất tử. Sau khi kết hôn với đạo diễn Victor Vũ năm 2016, Đinh Ngọc Diệp dần giảm hoạt động diễn xuất, chuyển sang làm sản xuất, hỗ trợ các dự án phim của chồng.

Gần đây, Đinh Ngọc Diệp trở lại màn ảnh rộng với vai phụ trong Người vợ cuối cùng (2023). Nhờ thành công phòng vé của dự án này, ê-kíp quyết định thực hiện dự án ngoại truyện mang tên Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu (2025). Trong phim, Đinh Ngọc Diệp tiếp tục hóa thân Hai Mẫn, từ nhân vật phụ ở phần phim trước trở thành nữ chính, đồng hành cùng một vị thám tử truy tìm cháu gái mất tích. Dự án sau đó tiếp tục thắng lớn với doanh thu hơn 200 tỷ đồng.

Những ngày qua, vợ chồng Đinh Ngọc Diệp cùng ê-kíp đi tìm kiếm bối cảnh cho dự án điện ảnh mới của cả hai, mang tên Chiến Bào. Tác phẩm lấy cảm hứng từ cuộc khởi nghĩa Lam Sơn - một trong những trang sử hào hùng nhất của dân tộc. Từ góc độ nhà sản xuất, Đinh Ngọc Diệp không tiết lộ chi phí sản xuất cụ thể, nhưng cho hay đây là dự án tâm huyết, được đầu tư lớn.

Tống Khang