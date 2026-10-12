Diễn viên Lý Liên Kiệt lần đầu tiết lộ sự thật về cuộc ly hôn với vợ cũ

Ngày 12/10, 8World đưa tin Lý Liên Kiệt đã có những chia sẻ đáng chú ý trong chương trình Dương Lan đối thoại của MC Dương Lan. Nam diễn viên lần đầu kể chi tiết về cuộc hôn nhân với vợ cũ Hoàng Thu Yến, đồng thời lên tiếng trước những lời chỉ trích kéo dài nhiều năm cho rằng anh bỏ rơi vợ và 2 con gái lớn.

Lý Liên Kiệt và Hoàng Thu Yến ly hôn từ nhiều năm trước. Sau đó, nam diễn viên tái hôn với Lợi Trí và xây dựng gia đình mới. Từ đó, anh nhiều lần bị dư luận cáo buộc bỏ bê 2 con gái Lý Tư và Lý Đài Mật nhưng thường chọn cách im lặng thay vì giải thích.

Lý Liên Kiệt trong buổi phỏng vấn. Ảnh: Jet Li

Trong cuộc phỏng vấn mới, Lý Liên Kiệt cho biết cuộc chia tay với Hoàng Thu Yến diễn ra trong hòa bình. Cả 2 đã thẳng thắn trao đổi và đi đến thống nhất, không xảy ra mâu thuẫn gay gắt như những gì bên ngoài đồn đoán.

Trước cáo buộc bỏ rơi vợ con, nam diễn viên khẳng định những lời này không có căn cứ. Anh tiết lộ mình ra đi mà không mang theo tài sản, để lại toàn bộ tiền bạc và tài sản cho vợ cũ nhằm bảo đảm cuộc sống của bà. Sau ly hôn, anh cũng chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí nuôi dưỡng 2 con gái.

Lý Liên Kiệt và vợ cũ Hoàng Thu Yến. Ảnh: Sina

Đối mặt với những lời chỉ trích kéo dài nhiều năm, Lý Liên Kiệt không giấu được sự xúc động và đặt câu hỏi: “Như vậy làm sao tôi có thể nói là bỏ rơi con mình?”.

Theo nam diễn viên, một trong những yếu tố giúp gia đình hòa thuận là sự bao dung và cách ứng xử của người vợ hiện tại. Cả 2 sớm thống nhất cách phân chia trách nhiệm khi anh tập trung phát triển sự nghiệp, còn Lợi Trí chăm lo đời sống, quá trình trưởng thành và định hướng tương lai cho 4 cô con gái.

Lý Liên Kiệt cho biết Lợi Trí đối xử công bằng với cả 4 con, không phân biệt con riêng hay con chung. Bà còn lập quỹ sinh hoạt đáng kể cho 2 con gái lớn, với số tiền được cho là đủ để họ duy trì cuộc sống ổn định đến năm 100 tuổi ngay cả khi không đi làm.

Nam diễn viên và 2 cô con gái lớn với vợ cũ. Ảnh: Sina

Ngoài ra, Lợi Trí còn mua nhà cho 2 con gái lớn tại Mỹ và Trung Quốc, giúp họ có nơi ở ổn định. Khi các con trưởng thành và bắt đầu kiếm tiền, bà chủ động nói rõ rằng mình và Lý Liên Kiệt có đủ điều kiện kinh tế, không cần các con chu cấp. Điều bà mong muốn là họ chăm sóc tốt bản thân và dành số tiền kiếm được để phụng dưỡng mẹ ruột Hoàng Thu Yến.

Theo Lý Liên Kiệt, cả 2 cô con gái lớn đều kính trọng mẹ kế vì những gì bà đã làm cho gia đình.

Nam diễn viên cũng bác bỏ quan niệm cho rằng anh chỉ yêu thương 2 con gái nhỏ với Lợi Trí. Anh tiết lộ 4 chị em có quan hệ gần gũi, thường xuyên gặp gỡ và đi du lịch cùng nhau. Mỗi năm, gia đình còn sắp xếp đoàn tụ tại Mỹ hoặc Singapore, các con đôi khi cùng chơi mạt chược để giải trí.

Lý Liên Kiệt thường xuyên đăng ảnh cùng 2 cô gái với vợ hiện tại lên mạng xã hội. Ảnh: Sina

Theo Lý Liên Kiệt, những đồn đoán về việc phân biệt đối xử xuất phát từ sự khác biệt trong tính cách của các con. 2 con gái lớn sống kín tiếng, không thích xuất hiện trước ống kính hay công khai đời tư. Trong khi đó, 2 con gái nhỏ cởi mở hơn, thường chia sẻ cuộc sống cá nhân nên được công chúng chú ý nhiều hơn.

Nam diễn viên cho rằng sự khác biệt về mức độ xuất hiện trước truyền thông đã dẫn đến những suy đoán không cần thiết. Qua cuộc phỏng vấn, anh mong muốn làm rõ tình hình gia đình và khẳng định mối quan hệ giữa mình, vợ cũ, vợ hiện tại cùng 4 con gái không giống những gì dư luận từng đồn đoán.

Đoạn phỏng vấn của Lý Liên Kiệt (Jet Li):