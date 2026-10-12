Bài học từ câu chuyện hai em bé nhặt rác

Vào ngày 11/10, một bài đăng có tiêu đề: "Tôi nên làm gì với hai bé này đây? Xin hãy dành thật nhiều lời khen ngợi cho các cháu" đã được đăng tải kèm theo hình ảnh trên cộng đồng trực tuyến 'Bobaedream' (diễn đàn cộng đồng có sức ảnh hưởng xã hội mạnh mẽ nhất tại Hàn Quốc).

Bức ảnh được công bố cho thấy, hai anh em trông còn rất nhỏ (sau này được biết, cậu anh 8 tuổi, còn em gái 6 tuổi) đang đứng cạnh nhau, tay cầm những túi ni lông đựng đầy rác. Người đăng ảnh, lấy tên là "A", cho biết, họ thuộc một nhóm tình nguyện nhỏ và chia sẻ: "Chúng tôi đang thực hiện hoạt động dọn dẹp đầu tiên vào ngày 10/10, với mục đích đơn giản là làm sạch đường phố trong khu dân cư thì bắt gặp hai bé không hề quen biết nhóm mình, cũng đang nhặt rác".

A nói thêm: "Khi chúng tôi đến hỏi thăm, các em kể rằng, ban đầu chỉ định ra ngoài chơi, nhưng thấy rác vương vãi quá nhiều trên đường nên đã lấy túi ni lông và găng tay để dọn dẹp. Các em đang gom rác bằng đôi bàn tay nhỏ nhắn, non nớt của mình".

"Các bé thậm chí còn nhặt cả những chiếc vỏ chai nặng nề so với vóc dáng nhỏ bé của mình. Hành động đó thực sự đáng ngưỡng mộ. Khi nhìn bóng lưng các bé lấp lánh dưới ánh nắng, tôi vừa cảm thấy xúc động, lại vừa thấy day dứt, tự trách bản thân vì đã không thể giữ gìn những con phố sạch đẹp để trao lại cho thế hệ sau", A chia sẻ.

A nói thêm: "Tôi chụp lại khoảnh khắc này vì muốn tán dương tấm lòng trong sáng và đáng yêu của các bé. Nếu cha mẹ các bé có vô tình thấy bài đăng này, xin hãy dành thật nhiều lời khen ngợi cho con mình. Tôi muốn nhắn nhủ rằng, các bạn đã nuôi dạy nên những đứa trẻ thật tuyệt vời".

Cuối cùng, A viết: "Nhờ có hai bé mà tôi đã có một buổi chiều cuối tuần thật ấm áp. Cảm ơn các bé nhé!". Cư dân mạng đã để lại những bình luận như: Chẳng cần gặp mặt cũng biết cha mẹ các em là người thế nào. Họ đã nuôi dạy con cái thật tốt; Làm tốt lắm! Tặng các em năm 'hình dán khen ngợi' nhé. Hãy luôn giữ mãi trái tim trong sáng, thuần khiết ấy; Bộ trưởng Bộ Giáo dục ơi, hãy trao thưởng cho các em đi; Thật không dễ để có được sự chững chạc như vậy ở độ tuổi đó, quả thực rất đáng nể...