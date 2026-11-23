Người dân và du khách xem cách giã gạo truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại ngày hội. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Ngày hội di sản văn hóa Đà Nẵng năm 2026 là một trong những hoạt động nổi bật thuộc chuỗi sự kiện kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), chào mừng ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và hưởng ứng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc năm 2026.

Lan tỏa giá trị di sản

Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Trung tâm Quản lý di sản và bảo tàng Đà Nẵng cho biết, di sản văn hóa là kết tinh của lịch sử, bản sắc và sức sáng tạo qua các thế hệ. Trong mỗi di tích, hiện vật, tư liệu, phong tục hay nghề truyền thống đều lưu giữ những câu chuyện về vùng đất và con người, góp phần tạo nên chiều sâu văn hóa của mỗi cộng đồng.

Bằng cách kết hợp giữa bảo tồn, trải nghiệm và đổi mới hình thức tiếp cận, ngày hội góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng, khơi dậy tình yêu, ý thức gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa trong đời sống đương đại.

Một trong những không gian giao lưu, khám phá và trải nghiệm văn hóa đa sắc được người dân và du khách ưa thích là không gian “Thanh âm di sản” giới thiệu những loại hình biểu diễn nghệ thuật đặc trưng như dân ca bài chòi, hát tuồng, hò khoan xứ Quảng, hò ba lý... Qua những làn điệu dân ca và hình thức diễn xướng truyền thống, công chúng có cơ hội cảm nhận vẻ đẹp của nghệ thuật dân gian, những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Bên cạnh đó, các hoạt động trải nghiệm không gian “Nghề di sản” giới thiệu các nghề truyền thống của thành phố Đà Nẵng như dệt chiếu Bàn Thạch, đường bát Quế Sơn, bánh tráng Túy Loan, làm nước mắm và đan lưới Mân Thái...

Tại đây, các nghệ nhân và người làm nghề trình diễn kỹ thuật thủ công, giới thiệu sản phẩm và hướng dẫn khách tham quan trải nghiệm các công đoạn tạo ra sản phẩm truyền thống. Sự tương tác trực tiếp giữa người giữ nghề và công chúng sẽ góp phần đưa nghề truyền thống đến gần hơn với đời sống hiện đại.

Trẻ em trải nghiệm dệt chiếu cùng nghệ nhân. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Nghệ nhân Huỳnh Văn Mười (làng nghề nước mắm Mân Thái) cho biết, ông rất vui khi được giới thiệu đến du khách và người dân về nghề đan lưới và làm mắm nhĩ truyền thống của làng chài cổ Mân Thái. Không chỉ là nghề, đây chính là di sản văn hóa miền biển đang được lưu giữ ngay giữa trung tâm thành phố.

Nhiều du khách bày tỏ sự ấn tượng với cách làm mắm kỳ công, chăm chút của người dân làng chài tại ngày hội và rất vui khi được thưởng thức hương vị nước mắm truyền thống ngay tại không gian bảo tàng.

Đến với triển lãm “Họa sắc Nam Ô”, du khách được giới thiệu các tác phẩm hội họa và sắp đặt nghệ thuật lấy cảm hứng từ cảnh quan, di tích lịch sử - văn hóa và đời sống của làng cổ Nam Ô.

Việc sử dụng đa dạng chất liệu và hình thức thể hiện như màu nước, bút sắt trên giấy dó, bút sắt trên gốm và ngói cũ, góp phần mang đến góc nhìn nghệ thuật mới mẻ về một vùng đất giàu bản sắc văn hóa của Đà Nẵng.

Gắn kết di sản với cộng đồng

Cùng với việc tạo không gian giao lưu, gặp gỡ, Ngày hội di sản văn hóa Đà Nẵng năm 2026 còn giới thiệu những nét đẹp văn hóa dân tộc, để các câu chuyện di sản được chia sẻ đến gần hơn với công chúng.

Thông qua trang phục, nhạc cụ, vật dụng sinh hoạt, sản phẩm thủ công và nghệ thuật dân gian, hoạt động trải nghiệm không gian “Hương sắc đại ngàn” đưa du khách trở về khám phá những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa của đồng bào Ca Dong.

Dịp này, du khách và người dân còn được khám phá nét đẹp văn hóa của đồng bào Cơ Tu, Mường và Tày thông qua không gian “Khám phá sắc màu văn hóa dân tộc” gồm các hoạt động trình diễn múa tâng tung da dá, múa sạp, biểu diễn cồng chiêng; tìm hiểu nghề dệt thổ cẩm, xâu cườm và làm bánh truyền thống.

Du khách tìm hiểu cách làm đường mía truyền thống xứ Quảng và mua về làm quà. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Chị Hoàng Trà Vinh (phường Hòa Cường) chia sẻ: “Sau khi tham gia các hoạt động trải nghiệm, chúng tôi được hiểu thêm về văn hóa truyền thống của các đồng bào dân tộc thiểu số. Theo tôi, trong nhịp sống hiện đại, bảo tồn di sản không chỉ là gìn giữ những giá trị đã được trao truyền, mà còn tìm cách để di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống cộng đồng, đến gần hơn với công chúng và được các thế hệ trẻ đón nhận, tiếp nối. Chính điều này làm cho ngày hội càng trở nên ý nghĩa trong Tuần văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc”.

Nhằm hướng đến đối tượng học sinh, sinh viên và công chúng trẻ, ngày hội tổ chức gameshow “Hành trình khám phá di sản” với các thử thách theo từng chặng, khuyến khích người tham gia quan sát, tìm hiểu, khám phá các không gian, hiện vật và tương tác trực tiếp với nghệ nhân.

Song song đó, hoạt động “Hộ chiếu di sản” mang đến hành trình trải nghiệm thú vị cho người tham gia như khám phá từng không gian và nhận quà lưu niệm sau khi hoàn thành các thử thách.

Flashmob “Vũ điệu di sản” được xem là điểm nhấn sáng tạo, kết nối những chất liệu văn hóa truyền thống với nhịp sống hiện đại. Du khách có thể hòa mình vào âm nhạc và những điệu múa mang âm hưởng văn hóa Ca Dong trong hoạt động giao lưu cộng đồng được tổ chức vào những khung giờ cố định.

Ngoài ra, Ban tổ chức khuyến khích các bạn trẻ hưởng ứng hoạt động bằng việc đăng tải các video “Vũ điệu di sản” trên các nền tảng mạng xã hội. Đây là dịp để công chúng trực tiếp tham gia, kết nối và cảm nhận sức sống của di sản, đưa di sản đến gần hơn với công chúng bằng ngôn ngữ sáng tạo của giới trẻ.

“Di sản là ký ức của quá khứ, là bản sắc của hiện tại và là nguồn lực cho tương lai. Mỗi sự kết nối hôm nay sẽ góp phần để những giá trị văn hóa quý báu tiếp tục được trân trọng, lan tỏa và trao truyền cho các thế hệ mai sau.

Với niềm tin đó, chúng tôi mong rằng Ngày hội di sản văn hóa Đà Nẵng năm 2026 sẽ trở thành nhịp cầu gắn kết di sản với cộng đồng, gắn kết con người với cội nguồn và góp phần làm cho tình yêu di sản ngày càng lan tỏa sâu rộng trong đời sống thành phố”, ông Huỳnh Đình Quốc Thiện nói.