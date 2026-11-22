Video Messi nổi nóng ném bóng vào mặt đối Gonzalo Tapia:

Trận đấu giữa Inter Miami và Columbus Crew tại vòng playoffs MLS 2026 không chỉ gây chú ý bởi thất bại nặng nề của đội bóng áo hồng, mà còn bởi tình huống căng thẳng liên quan đến Lionel Messi.

Trong một pha chuẩn bị thực hiện quả ném biên ở những phút bù giờ của hiệp một, Messi bị tiền đạo Gonzalo Tapia của Columbus Crew đứng chắn trước mặt, cản trở việc đưa bóng trở lại cuộc chơi.

Khoảnh khắc Messi nổi nóng ném bóng vào mặt đối Gonzalo Tapia (ảnh chụp màn hình)

Không giữ được bình tĩnh, siêu sao người Argentina phản ứng bằng cách ném thẳng quả bóng vào mặt đối thủ, khiến tình huống trở nên căng thẳng.

Trọng tài lập tức can thiệp và rút thẻ vàng cảnh cáo cả Messi lẫn Tapia sau màn va chạm không đáng có. Đáng chú ý, Tapia sau đó khiến Messi và Inter Miami phải ôm hận bằng màn trình diễn chói sáng trên sân.

Tiền đạo người Chile ghi hai bàn thắng quan trọng, góp công lớn giúp Columbus Crew đánh bại Inter Miami với tỷ số 3-0 ngay trên sân khách.

Trong khi đó, Messi trải qua trận đấu đáng quên khi không thể giúp đội nhà tìm được bàn thắng, dù Inter Miami rất cần một kết quả thuận lợi. Thất bại khiến Inter Miami gặp bất lợi trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại MLS Cup Playoffs 2026.