Giá vàng miếng trong nước trưa nay (22-11)

Giá vàng miếng tại các thương hiệu như SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, PNJ đi ngang so với buổi sáng nay ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 128,5 – 133,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng miếng của thương hiệu Phú Quý cũng không có sự biến động so với buổi sáng nay, niêm yết ở mức 128 – 133,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay (trưa 22-11): Giá vàng miếng đi ngang so với buổi sáng. Ảnh minh họa: Thuonghieucongluan.com.vn

Giá vàng nhẫn trong nước trưa nay (22-11)

Tương tự như vàng miếng, giá vàng nhẫn trưa nay ở các thương hiệu đều không có biến động ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua, giá bán ra cao nhất ở mức 133,5 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, vàng nhẫn của thương hiệu SJC giao dịch ở mức 127,3 - 133,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn của thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải có giá mua vào ở mức 127,8 triệu đồng/lượng, giữ nguyên mức giá so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn của thương hiệu DOJI niêm yết ở mức 128 - 133 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không biến động ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn của thương hiệu PNJ giao dịch ở mức 126 - 131,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn của thương hiệu Phú Quý giao dịch ở mức 128 - 132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Giá vàng thế giới trưa nay (22-11)

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng lúc 12 giờ (giờ Việt Nam) niêm yết ở mức 3.539,9 USD/ounce, không biến động so với sáng nay. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng gần 111 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm các loại thuế, phí).

Theo Kitco, giá vàng đang một lần nữa chịu áp lực nặng nề từ nhu cầu thanh khoản khi kim loại quý này ghi nhận mức giảm mạnh nhất theo tuần kể từ tháng 3 năm nay, trong bối cảnh các nhà đầu tư đổ xô huy động tiền mặt trước những bất ổn ngày càng gia tăng trên thị trường chứng khoán toàn cầu.

Giá vàng đã giảm khoảng 9,5% trong tuần này, xuống mức hơn 3.500 USD/ounce. Đây cũng là mức thấp nhất trong vòng 14 tháng qua.

Theo các nhà phân tích, cả vàng và bạc đang phải hứng chịu làn sóng bán tháo ồ ạt trong bối cảnh các chỉ số chứng khoán chủ chốt đồng loạt suy giảm do lo ngại ngày càng gia tăng xoay quanh lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), cũng như khả năng xuất hiện những phản ứng phản đối đối với việc mở rộng xây dựng các trung tâm dữ liệu.

Các chuyên gia đưa ra lý giải rằng, nhờ tính thanh khoản cao, vàng và bạc trở thành những tài sản được nhà đầu tư ưu tiên lựa chọn khi cần huy động vốn nhằm bảo vệ danh mục đầu tư của mình.