Thế nhưng, vì sao những tài nguyên quý giá ấy vẫn chưa được chuyển hóa tương xứng thành các sản phẩm văn hóa có sức cạnh tranh, tạo doanh thu và sinh kế bền vững?

Khi di sản chưa trở thành sản phẩm

Miền Trung không thiếu di sản, cũng không thiếu sức hút đối với du khách. Điều còn thiếu là một hệ sinh thái đủ mạnh để biến những giá trị văn hóa thành sản phẩm có thị trường, có doanh thu và tạo lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Trong bối cảnh du lịch chuyển dịch từ tham quan sang trải nghiệm, giá trị của điểm đến không còn chỉ được đo bằng số lượt khách. Thời gian lưu trú, mức chi tiêu, chất lượng trải nghiệm và khả năng quay trở lại mới là những thước đo quan trọng.

Thực tế tại Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị và Huế cho thấy mỗi địa phương có một lợi thế riêng, nhưng đều đứng trước bài toán chung: Làm thế nào để di sản không chỉ được bảo tồn, chiêm ngưỡng mà còn trở thành nguồn lực kinh tế thực chất?

Thanh Hóa: Đánh thức Thành Nhà Hồ bằng những trải nghiệm mới

Được xây dựng năm 1397 dưới triều Hồ, Thành Nhà Hồ từng là kinh đô nước Đại Ngu. Hơn 600 năm tồn tại, công trình kiến trúc đá độc đáo này vẫn là minh chứng cho tài năng, trí tuệ và sức sáng tạo của người Việt xưa. Tháng 6/2011, di tích được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới.

Những năm qua, Ban Quản lý di sản Thành Nhà Hồ đã từng bước đa dạng hóa hoạt động giới thiệu, quảng bá. Bên cạnh trưng bày hiện vật về vương triều Hồ, không gian văn hóa nông nghiệp vùng Tây Đô, mô hình súng thần công, khu trưng bày đá xây thành tại Cổng Nam giúp du khách hiểu thêm về lịch sử và đời sống cư dân bản địa.

Được xây dựng năm 1397 dưới triều Hồ, Thành Nhà Hồ từng là kinh đô nước Đại Ngu.

Đáng chú ý, di sản đã mở rộng kết nối với vùng đệm thông qua bốn tuyến tham quan: Thành Nhà Hồ - về miền di sản; Thành Nhà Hồ - các làng truyền thống; Thành Nhà Hồ - tâm linh vùng đệm; Thành Nhà Hồ - di tích và thắng cảnh vùng đệm.

Tuy nhiên, kết nối điểm đến mới chỉ là bước đầu. Muốn kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu, cần hình thành những trải nghiệm có chiều sâu, kết hợp khám phá lịch sử với ẩm thực, làng nghề, nghệ thuật dân gian và đời sống cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cho biết, thời gian tới, đơn vị định hướng phát triển sản phẩm du lịch gắn với lễ hội truyền thống, làng nghề và văn hóa bản địa; đồng thời tập huấn kỹ năng làm du lịch, nghiệp vụ đón tiếp và quảng bá cho người dân.

Cộng đồng được khuyến khích tham gia cung cấp dịch vụ ăn uống, lưu trú, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, OCOP và hàng thủ công truyền thống.

Tháng 6/2011, di tích Thành Nhà Hồ được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới.

Đây là hướng đi quan trọng để người dân không chỉ sống bên di sản mà còn được hưởng lợi từ di sản. Khi các sản phẩm địa phương có đầu ra, doanh nghiệp lữ hành tham gia kết nối và người dân trở thành mắt xích trong chuỗi dịch vụ, Thành Nhà Hồ mới có thể tạo ra sức lan tỏa kinh tế rộng hơn.

Dẫu vậy, đại diện Ban Quản lý nhấn mạnh, mọi hoạt động khai thác đều phải đặt yêu cầu bảo tồn tính toàn vẹn, tính xác thực và giá trị nổi bật toàn cầu của di sản lên hàng đầu.

Nghệ An: Để nghệ nhân sống được bằng câu Ví, điệu Giặm

Nếu Thành Nhà Hồ cần những trải nghiệm mới để níu chân du khách, thì dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh lại đối diện với bài toán đưa di sản ra khỏi không gian sinh hoạt cộng đồng, hình thành sản phẩm biểu diễn và tạo thu nhập ổn định cho nghệ nhân.

Được UNESCO ghi danh năm 2014, Ví, Giặm hiện có nền tảng bảo tồn đáng kể tại Nghệ An với hơn 110 nghệ nhân, nghệ sĩ được phong tặng, 140 câu lạc bộ và trên 3.000 hội viên.

Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Lựu biểu diễn cùng ca sĩ Hà Quỳnh Như trong tiết mục "Phụ tử tình thâm".

Theo các chính sách hỗ trợ của tỉnh, 90 câu lạc bộ hoạt động thường xuyên được hỗ trợ 5 triệu đồng/năm, câu lạc bộ mới được hỗ trợ 30 triệu đồng. Nghệ nhân Ưu tú và Nghệ nhân Nhân dân được trợ cấp lần lượt 1 triệu đồng và 1,5 triệu đồng mỗi tháng.

Tuy nhiên, đằng sau những con số ấy là thực tế không ít nghệ nhân vẫn tham gia hoạt động tự nguyện, chưa thể sống bằng nghề. Đô thị hóa, sự lấn át của âm nhạc hiện đại và khoảng trống thế hệ kế cận đang đặt ra thách thức cho sức sống của di sản. Người trẻ thực hành chỉ chiếm khoảng 30%, trong khi nhiều nghệ nhân gạo cội ngày càng già yếu.

Theo bà Quách Thị Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An, tỉnh đang xây dựng đề án bảo vệ, phát huy giá trị Ví, Giặm giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo, đồng thời chuẩn bị đề án về kinh tế di sản.

Đáng chú ý, địa phương định hướng chuyên nghiệp hóa và thương mại hóa sản phẩm biểu diễn, đầu tư sân khấu thực cảnh tại quảng trường, Cửa Lò, khu di tích, bảo tàng và phố đi bộ. Những chương trình định kỳ có bán vé như Choa Show, Mote Show, Lời ví neo sóng, Trầm tích sông Lam được đưa vào định hướng phát triển kinh tế ban đêm.

Một tiết mục đặc sắc trong chương trình Festival dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh năm 2023.

Song song với biểu diễn, Ví, Giặm sẽ được kết nối với du lịch cộng đồng thông qua hành trình "Về miền Ví, Giặm". Doanh nghiệp lữ hành, nhà hàng, khách sạn được khuyến khích liên kết với câu lạc bộ địa phương, lấy nghệ nhân làm hạt nhân tổ chức biểu diễn và phát triển sản phẩm lưu niệm.

Đặc biệt, tỉnh định hướng ứng dụng công nghệ số, hỗ trợ nghệ nhân sáng tạo video, MV trên TikTok, YouTube Shorts, Facebook Reels; triển khai quét 3D, thực tế ảo, bảo tàng số và bản đồ số tích hợp mã QR.

Điều cốt lõi, theo định hướng của ngành văn hóa Nghệ An, là phải tạo nguồn thu từ du lịch, biểu diễn và truyền dạy, bảo đảm nghệ nhân được hưởng thù lao xứng đáng. Bởi nếu người nắm giữ di sản vẫn không thể sống bằng nghề, việc bảo tồn khó có thể duy trì sức sống lâu dài.

Quảng Trị: Kể chuyện lịch sử bằng những trải nghiệm có chiều sâu

Khác với những di sản hấp dẫn bởi kiến trúc hay nghệ thuật, Thành cổ Quảng Trị níu chân du khách bằng ký ức lịch sử và sự tri ân.

Nơi đây gắn với cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ thị xã và Thành cổ năm 1972. Hàng vạn lượt người mỗi năm tìm về dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống. Hệ thống trưng bày, phim tư liệu, hoạt động thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn và các chương trình giáo dục truyền thống góp phần lan tỏa giá trị lịch sử của di tích.

Thành cổ Quảng Trị níu chân du khách bằng ký ức lịch sử và sự tri ân.

Theo bà Cáp Thị Thiên Trang, Trưởng Ban Quản lý Di tích Thành cổ Quảng Trị, từ đầu năm đến thời điểm cung cấp thông tin, di tích đã đón hơn 260.000 lượt khách trong và ngoài nước.

Từ góc độ doanh nghiệp, anh Nguyễn Trung Đức, Giám đốc Công ty TNHH Hello Trip Việt Nam cho biết, đơn vị đã đưa gần 2.000 lượt khách đến Thành cổ trong cùng khoảng thời gian. Theo anh, du khách ngày càng quan tâm đến những hành trình tìm hiểu lịch sử, trải nghiệm có ý nghĩa và lan tỏa tinh thần dân tộc.

Đây là lợi thế để Quảng Trị phát triển các sản phẩm du lịch về nguồn. Tuy nhiên, khai thác di sản tại đây đòi hỏi sự thận trọng đặc biệt. Không gian tưởng niệm không thể bị giải trí hóa, những câu chuyện hy sinh không thể trở thành công cụ thương mại đơn thuần.

Thay vào đó, có thể phát triển các chương trình thuyết minh chuyên đề, triển lãm tư liệu, phim tài liệu, sản phẩm giáo dục lịch sử và nội dung số. Những hình thức ứng dụng công nghệ tương tác cũng có thể giúp người trẻ, khách quốc tế tiếp cận sâu hơn với câu chuyện 81 ngày đêm, nhưng phải bảo đảm tính chính xác và sự trang nghiêm.

Thực tế, Ban Quản lý đã chú trọng xây dựng nội quy, hướng dẫn trang phục phù hợp, tăng cường truyền thông và phối hợp với doanh nghiệp lữ hành. Các đơn vị du lịch cũng chủ động liên hệ trước để tổ chức hoạt động dâng hương, quay phim, chụp ảnh chuyên nghiệp, bảo đảm sự tôn nghiêm của di tích.

Với Thành cổ Quảng Trị, giá trị kinh tế không nằm ở việc thương mại hóa không gian tưởng niệm, mà ở khả năng xây dựng những sản phẩm văn hóa, giáo dục chất lượng, giúp lịch sử tiếp tục được kể bằng những phương thức mới.

Huế: Từ tham quan di tích đến trải nghiệm di sản sống

Huế là địa phương cho thấy rõ cả tiềm năng lẫn những giới hạn trong khai thác kinh tế di sản.

Quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO ghi danh năm 1993, cùng với Nhã nhạc cung đình, Mộc bản triều Nguyễn, Châu bản triều Nguyễn và nhiều giá trị văn hóa đặc sắc khác tạo nên nguồn tài nguyên phong phú.

Theo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, năm 2025, các điểm di tích đón gần 3,2 triệu lượt khách, doanh thu tham quan đạt 473 tỷ đồng, doanh thu dịch vụ tại di tích đạt 41,7 tỷ đồng.

Di tích Huế dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Trong 7 tháng đầu năm 2026, thành phố đón khoảng 5,1 triệu lượt khách, tăng 26,9% so với cùng kỳ; khách quốc tế đạt khoảng 1,6 triệu lượt, doanh thu du lịch ước hơn 12.088 tỷ đồng.

Dù vậy, ông Trương Công Vỹ, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Đăng Khang nhận định, phần lớn du khách vẫn chủ yếu tham quan Đại Nội, lăng tẩm, chùa chiền rồi tiếp tục di chuyển đến Đà Nẵng để lưu trú, nghỉ dưỡng và vui chơi. Huế có lợi thế về điểm tham quan nhưng chưa tạo được sức hút tương xứng về trải nghiệm.

Ông Trương Công Vỹ, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Đăng Khang

Để khắc phục, cuối tháng 10/2026, UBND thành phố công bố kế hoạch cơ cấu lại sản phẩm du lịch và phát triển sản phẩm mới giai đoạn 2027-2030.

Theo định hướng, Huế sẽ phát triển chương trình "Đêm trải nghiệm văn hóa Huế", hành trình "Giải mã Hoàng cung Huế", nâng cao chất lượng Ca Huế trên sông Hương và các tuyến du lịch đường thủy kết nối hệ thống thủy đạo Kinh thành.

Đáng chú ý, các trải nghiệm nghệ thuật cung đình như Nhã nhạc, Tuồng cung đình, múa cung đình, Dạ yến Hoàng cung, Ký ức Hoàng cung và Đại Nội về đêm được nghiên cứu nâng cấp.

Với Nhã nhạc, yêu cầu không chỉ là duy trì những tiết mục phục vụ khách tham quan, mà phải xây dựng chương trình nghệ thuật chất lượng cao, có chủ đề, lịch diễn ổn định và đủ sức hấp dẫn khán giả quốc tế. Muốn vậy, cần đầu tư đồng bộ về nghệ sĩ, không gian biểu diễn, nội dung giới thiệu và quảng bá, đồng thời giữ gìn giá trị nguyên gốc của di sản.

Huế cũng định hướng phát triển trải nghiệm ẩm thực cung đình, làm bánh truyền thống, nấu món ăn Huế tại nhà vườn, làng nghề; kết nối nhà sáng tạo nội dung với nghệ nhân và cộng đồng thông qua chương trình "Nhà sáng tạo Huế - The Hue Creators".

Ông Trần Hữu Thuỳ Giang, Phó Chủ tịch UBND Tp.Huế.

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND Tp.Huế cho biết, định hướng quan trọng là chuyển từ tham quan di tích đơn thuần sang trải nghiệm di sản sống, có nội dung diễn giải, tương tác và khung giờ biểu diễn ổn định để doanh nghiệp lữ hành thuận lợi đưa vào tour.

Mục tiêu không chỉ là thu hút thêm khách mà còn kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu và thúc đẩy doanh nghiệp, cộng đồng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị du lịch.

Đánh thức di sản bằng tư duy kinh tế mới

Từ bốn địa phương có thể thấy, trở ngại lớn nhất không nằm ở sự thiếu hụt tài nguyên văn hóa mà ở khả năng tổ chức, thương mại hóa sản phẩm, phát triển nhân lực và kết nối thị trường.

Một di tích nổi tiếng chưa chắc tạo ra trải nghiệm hấp dẫn; một làn điệu dân ca được UNESCO ghi danh chưa chắc hình thành thị trường biểu diễn. Muốn di sản trở thành nguồn lực kinh tế, cần có sản phẩm cụ thể, doanh nghiệp tham gia, cộng đồng hưởng lợi và cơ chế vận hành bền vững.

Trước hết, các địa phương cần chuyển từ tư duy khai thác điểm tham quan sang xây dựng hệ sinh thái trải nghiệm, kết nối di sản với ẩm thực, làng nghề, nghệ thuật, lưu trú và dịch vụ. Những chương trình biểu diễn cần có lịch hoạt động ổn định, chất lượng đủ sức cạnh tranh và khả năng tiếp cận nhiều nhóm khách hàng.

Du khách quốc tế tham quan khu vực Kinh thành Huế

Bên cạnh đó, nghệ nhân và người dân phải được đặt ở vị trí trung tâm. Cần có cơ chế thù lao, đào tạo và chia sẻ lợi ích phù hợp để những người trực tiếp gìn giữ di sản có thể sống bằng nghề, đồng thời thu hút thế hệ trẻ tham gia.

Việc ứng dụng công nghệ số, bảo vệ bản quyền, huy động nguồn lực doanh nghiệp và hoàn thiện chính sách kinh tế di sản cũng là những yêu cầu không thể thiếu.

Tp.Huế vừa công bố kế hoạch cơ cấu lại sản phẩm du lịch và phát triển các sản phẩm mới giai đoạn 2027-2030.

Những định hướng tại Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị và Huế cho thấy tư duy phát triển đang có những chuyển động tích cực. Tuy nhiên, từ đề án đến sản phẩm thực tế vẫn cần một quá trình đầu tư bài bản, có thị trường và cơ chế đánh giá hiệu quả.

"Đánh thức mỏ vàng" di sản miền Trung không đơn thuần là khai thác thêm một nguồn tài nguyên du lịch. Đó là quá trình chuyển hóa ký ức lịch sử, tri thức dân gian, nghệ thuật truyền thống và bản sắc cộng đồng thành giá trị mới của đời sống đương đại.

Khi nghệ nhân có thể sống bằng nghề, người dân có thêm sinh kế, doanh nghiệp nhìn thấy cơ hội đầu tư và du khách tìm được những trải nghiệm khác biệt, di sản mới thực sự trở thành nguồn lực phát triển.

Miền Trung không cần tạo ra những giá trị văn hóa xa lạ để cạnh tranh. Điều cần làm là tìm ra cách kể mới, cách làm mới để những báu vật vốn có được phát huy đúng tầm. Bởi mỏ vàng lớn nhất của miền Trung không nằm dưới lòng đất, mà hiện hữu trong chính những di sản và bản sắc văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.