Lễ tổng duyệt chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình tối 22/11. Giữa không gian thư pháp đầy mê hoặc, ca sĩ Tùng Dương khiến sân khấu bùng nổ với giọng hát nội lực và phong cách trình diễn đầy cảm xúc.

Không gian thư pháp được tái hiện trên sân khấu Muôn sắc Việt Nam.

Chương trình kết nối những giá trị di sản với sức sáng tạo đương đại, hướng tới đáp ứng nhu cầu thưởng thức của đông đảo nhân dân và lan tỏa tinh thần “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.

Nhiều tiết mục nghệ thuật tôn vinh văn hóa truyền thống sẽ được trình diễn trong concert tối 24/11.

Một trong những điểm đáng chờ đợi của Muôn sắc Việt Nam là các màn kết hợp giữa những tiếng hát đi cùng năm tháng và các nghệ sĩ đương đại.

Sự đa dạng về giọng hát và phong cách mở ra không gian giao thoa giữa dân ca, nghệ thuật truyền thống, âm nhạc thính phòng, cổ điển, các ca khúc cách mạng, trữ tình và những sáng tác đương đại. Các tác phẩm được lựa chọn bám sát chủ đề tư tưởng của chương trình, cân bằng giá trị nghệ thuật với sự gần gũi và khả năng lan tỏa tới công chúng.

Trong hành trình 120 phút, chương trình được kết nối bằng ba chương nghệ thuật Văn hóa soi đường cho quốc dân đi, Muôn sắc di sản và Bản sắc vươn xa, cùng phần kết Việt Nam bừng sáng năm châu.

Di sản không chỉ được thể hiện qua phần trình diễn của các nghệ sĩ chuyên nghiệp mà còn có sự tham gia của những nghệ nhân, cộng đồng thực hành di sản.

Quan điểm xuyên suốt của ê-kíp là để di sản được kể bởi chính những người đang gìn giữ, thực hành và trao truyền các giá trị văn hóa. Sự hiện diện của các nghệ nhân cùng những người trẻ tiếp nối di sản sẽ góp phần tạo nên cuộc gặp gỡ giữa truyền thống và hiện đại.

Từ những làn điệu dân ca, âm nhạc truyền thống đến các hình thức nghệ thuật đương đại, chương trình hướng tới khắc họa sức sống của văn hóa Việt Nam trong đời sống hôm nay, đồng thời mở ra những cách tiếp cận mới để di sản tiếp tục lan tỏa trong cộng đồng.

Ca sĩ Hương Tràm tham gia buổi tổng duyệt tối 22/11.

Thay vì bố trí các phần biểu diễn riêng biệt theo từng thế hệ, ê-kíp lựa chọn những màn kết hợp nhằm tạo sự giao thoa giữa ký ức âm nhạc và hơi thở đương đại.

Những chùm pháo hoa rực sáng bầu trời Mỹ Đình trong đêm tổng duyệt. Không chỉ là điểm nhấn về mặt thị giác, màn trình diễn pháo hoa hơn một phút trong đêm tổng duyệt còn có ý nghĩa quan trọng trong công tác chuẩn bị. Đây là dịp để ban tổ chức cùng các lực lượng chức năng kiểm tra sự phối hợp giữa hệ thống pháo hoa, hỏa thuật với âm nhạc, ánh sáng và các hoạt động biểu diễn trên sân khấu.