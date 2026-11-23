Tối 22.11, phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) trở nên sôi động khi đông đảo người dân và du khách đổ về tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026.

Từ đầu giờ tối, dòng người liên tục đổ về khu vực Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phố đi bộ Nguyễn Huệ. Không khí ngày hội trở nên náo nhiệt với sự hiện diện của nhiều thế hệ, từ người cao tuổi, các gia đình có trẻ nhỏ đến đông đảo bạn trẻ và du khách quốc tế.

Các hoạt động giao lưu, trình diễn nghệ thuật, giới thiệu trang phục và nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc thu hút sự quan tâm của công chúng. Nhiều người dừng chân theo dõi, chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại ngày hội.

Không chỉ đến thưởng thức các chương trình nghệ thuật, người dân và du khách còn hào hứng khám phá những không gian trưng bày, trải nghiệm văn hóa, tìm hiểu các giá trị truyền thống và sự đa dạng văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Sự đông vui, hào hứng của công chúng đã góp phần tạo nên không khí sôi nổi cho ngày hội, đồng thời cho thấy sức hút của những hoạt động văn hóa được tổ chức trong không gian công cộng. Đây cũng là dịp để văn hóa đến gần hơn với đời sống, trở thành cầu nối giao lưu, gắn kết cộng đồng và lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình tại TP.HCM.

Chùm ảnh phóng viên ghi nhận: