Phụ nữ phường Tam Bình tham gia Hội thi “Bánh dân gian”

Tối 22/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tam Bình (TPHCM) phối hợp với Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường tổ chức Hội thi "Vì Thành phố Xanh - Sạch - Đẹp" năm 2026.

Hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày Thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), đồng thời hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Hội thi “Vì Thành phố Xanh - Sạch - Đẹp” năm 2026 thu hút 9 đội thi đến từ các liên khu phố tham gia.

Hội thi "Vì Thành phố Xanh - Sạch - Đẹp" năm 2026 thu hút 9 đội tham gia đến từ các liên khu phố, cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân đến cổ vũ. Các đội đã tranh tài sôi nổi, sáng tạo, cùng lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ trong cuộc sống hằng ngày. Đó là giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, bỏ rác đúng nơi quy định, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, phân loại rác sinh hoạt tại nguồn và chung tay xây dựng những tuyến đường, khu phố xanh, sạch, đẹp.

Gian hàng vẽ trang trí theo chủ đề bảo vệ môi trường cho các em nhỏ.

Hội thi góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong cộng đồng dân cư. Không chỉ là sân chơi văn hóa, văn nghệ lành mạnh, hội thi còn tạo cơ hội để các khu dân cư giao lưu, chia sẻ những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong bảo vệ môi trường. Qua đó phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong vận động người dân chung tay xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, văn minh, hạnh phúc.

Trao giải Nhất và Nhì cho 2 đội tại Hội thi “Vì Thành phố Xanh - Sạch - Đẹp” năm 2026

Trong khuôn khổ chương trình, chiều cùng ngày, Hội LHPN phường Tam Bình tổ chức Hội thi "Bánh dân gian" năm 2026, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Hội thi thu hút sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia. Bằng sự khéo léo và sáng tạo, các đội thi đã thể hiện sự tỉ mỉ trong từng công đoạn chế biến, sự tinh tế trong cách trình bày món bánh.

Trao giải cho các đội đoạt giải tại Hội thi “Bánh dân gian” năm 2026

Mỗi sản phẩm không chỉ là thành quả của đôi bàn tay khéo léo mà còn gửi gắm tình yêu đối với những giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống. Qua đó hội thi góp phần gìn giữ, giới thiệu và lan tỏa những nét đẹp trong văn hóa ẩm thực dân gian Việt Nam.