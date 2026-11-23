Dưới sự chỉ đạo của Sở VHTTDL Hải Phòng, Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng tổ chức chương trình nghệ thuật và không gian biểu diễn với chủ đề "Một không gian - Nhiều trải nghiệm" tại sân Nhà Trưng bày - Triển lãm, Trung tâm Văn hóa và Thể thao Hải Phòng, từ ngày ngày 21 - 23.11.

Chương trình nhằm hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11), Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chương trình nghệ thuật và không gian biểu diễn với chủ đề "Một không gian - Nhiều trải nghiệm"

Chương trình kết hợp nghệ thuật biểu diễn truyền thống với nghệ thuật sắp đặt, tái hiện những nét văn hóa đặc trưng của làng quê Bắc Bộ và vùng biển Hải Phòng thông qua 5 không gian: Cổng làng và làng quê Bắc Bộ; nghệ thuật múa rối nước - Hồn quê trên mặt nước; nghệ thuật biểu diễn truyền thống - Thanh âm di sản; nghệ thuật sắp đặt và chế tác con rối - Trở về với hồn quê Việt; làng chài ven biển - Nhịp sống và hơi thở biển Hải Phòng.

Lối vào được thiết kế như một cổng làng Bắc Bộ. Bên trong là cây đa, giếng nước, sân đình, đống rơm và hình ảnh chú bé chăn trâu thổi sáo. Từ khung cảnh làng quê ấy, khách có thể ghé thủy đình xem rối nước, sang sân khấu cạn nghe hát hoặc dừng chân ở khu chế tác con rối. Không gian thứ năm dành cho làng chài ven biển, đưa câu chuyện từ sân đình ra miền cửa biển Hải Phòng.

Ở khu chế tác, nghệ nhân hướng dẫn khách tìm hiểu cách tạo hình, trang trí con rối. Từ nét đục ở khuôn mặt đến đường sơn quanh mắt, miệng, mỗi công đoạn đều góp phần định hình tính cách nhân vật trước khi con rối bước ra sân khấu.

Với các em nhỏ, đây là dịp nhìn gần những chi tiết khó thấy khi đứng bên bờ xem rối nước. Nặn tò he và thi pháo đất cũng là hai hoạt động công chúng có thể tham gia.

Giám đốc Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng Nguyễn Thị Thu Thủy phụ trách chỉ đạo nghệ thuật chương trình.

Theo Nhà hát, việc dành một khu riêng cho nghề chế tác con rối là để khán giả, nhất là các em nhỏ, có dịp khám phá công việc của nghệ nhân qua từng nét chạm, từng lớp sơn.

Chương trình do NSND Đạt Tăng đảm nhiệm vai trò tổng đạo diễn, NSƯT Quang Vân phụ trách kịch bản và biên tập.