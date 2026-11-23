Tôi thì, đánh giá rất cao Ngày Toilet. Thôi thì đàn ông thời nào cũng có, có thể tâm sinh lý mỗi thời đại có thể khác nhau chút, nhưng về cơ bản thì đàn ông vẫn là… đàn ông, yếu tố nể và sợ vợ tuy không đều khắp thế giới nhưng cũng ngự trị ở nhiều quốc gia, có… Việt Nam. Và cái yếu tố này ở Việt Nam nó phát triển theo tốc độ… đời sau mạnh hơn đời trước.

Nhưng toilet, theo tôi, nó là phát minh tầm nhân loại, dẫu động tác cơ bản thì vẫn… như nhau, nhưng phương tiện, công cụ hỗ trợ, môi trường, điều kiện hành sự thì khác nhau một trời một vực nếu chỉ tính ở nước ta trong vòng dăm chục năm trở lại đây.

Chả thế mà Đại tướng lừng danh Nguyễn Chí Thanh đã từng "được" thi sĩ Bút Tre gắn vào 2 câu thơ: "Hoan hô anh Nguyễn Chí Thanh/ anh về phân bắc phân xanh đầy chuồng".

Chị Hà, con gái Đại tướng từng kể trên một tờ báo: "Ba có thể vừa cười vừa đọc cho chúng tôi câu thơ Bút Tre: Hoan hô anh Nguyễn Chí Thanh/ Anh về phân bắc phân xanh đầy chuồng mà chẳng lấy gì làm phiền lòng về sự "thiếu kính trọng".

Ba thích thơ Bút Tre và gọi ông ấy là nhà thơ nông dân tài năng, ba vui vì tên mình được gắn với ruộng đồng".

Hồi ấy Đại tướng Nguyễn Chí Thanh được phân công phụ trách mảng nông nghiệp ở miền Bắc, cái thời đói dài dài, người xanh hơn lá vì năng suất rất thấp trong khi nước ta là nước nông nghiệp. Và Đại tướng đã thổi một luồng gió mới vào nông nghiệp với những phong trào như "Gió Đại Phong" để tăng năng suất, và để nhiều địa phương có phong trào vượt Đại Phong.

Một trong những điều kiện giúp cây trồng nói chung, cây lúa nói riêng tăng năng suất là… phân. Qua hàng nghìn năm làm nông, các cụ ta đã đúc kết kinh nghiệm: “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”. Phân đứng thứ hai, nhưng ở đây chủ yếu là phân chuồng; còn phân bắc (tôi cũng chẳng hiểu vì sao chất thải của con người lại được gọi là phân bắc) thì chưa được nhắc đến. Lâu nay, người dân ta vẫn có thói quen bạ đâu xả đấy, biến nhiều nơi thành… toilet lộ thiên. Giờ đây, tất cả được “quy về một mối” bằng cách làm hố xí 2 ngăn.

Nói cho công bằng, trước đấy, một số gia đình… có điều kiện, vẫn quây một ô ở góc vườn, đào cái hố, bắc cây tre hoặc tấm ván... làm chỗ đi vệ sinh. Trời ơi là nó khủng khiếp. Nên cái hố xí 2 ngăn ra đời là một phát minh vĩ đại. Tôi nhớ hồi ấy có rất nhiều thơ ca ngợi món văn minh này, ví như: "Hôm qua anh đến chơi nhà/ Thấy em đã có mượt mà 2 ngăn/ Đêm về anh cứ lăn tăn/ Nghĩ đến hố xí 2 ngăn lại… thèm"…

Nhà báo Hoàng Hải Vân, trong một bài viết của mình cho biết Giáo sư Bùi Huy Đáp (một trong hai nhà nông học vĩ đại của Việt Nam, người kia là Giáo sư Lương Định Của) là người đầu tiên phát minh ra hố xí 2 ngăn: "Hồi mới bước vào kháng chiến chống Pháp, ông tính tổng lượng phân mà con người thải ra chỉ riêng tại Liên khu 4, nếu được dùng làm phân bón sẽ có một giá trị bằng tổng ngân sách của toàn liên khu.

Ông nghiên cứu cách ủ phân bằng cách làm hố xí 2 ngăn, trực tiếp hướng dẫn cho nông dân và viết bài đăng báo để phổ biến. Ông còn viết hẳn một cuốn sách "Phân bắc và nước giải" để phổ cập cách ứng dụng. Phong trào làm hố xí 2 ngăn chính là sáng kiến của ông.

Người ta kể rằng hồi đó nhiều người làm hố xí xong còn treo một tấm biển "Hố xí Bùi Huy Đáp", ông lấy làm hãnh diện về việc đó.

Ngày nay, cái cách ủ phân bằng hố xí 2 ngăn được đặt lên bàn các chương trình quốc tế xóa đói giảm nghèo, coi đó là một phương pháp tiên tiến phục vụ cho ngành trổng trọt hữu cơ và bảo vệ môi trường".

Thì từ cái toilet bao la ruộng đồng núi non, toilet ao hồ, toilet nuôi cá trực tiếp, hố xí 2 ngăn, tới giờ là toilet tự hoại…, nó hẳn là bước tiến quá vĩ đại của "văn minh đầu ra" của con người.

Thế nên, hỡi các đàn ông kính mến và đầy tự trọng, việc Liên Hợp Quốc xếp chung chúng ta với toilet vĩ đại vào cùng một ngày để cả thế giới ngưỡng mộ không phải là không có lý, không phải là vô tình, cũng không phải là… trù dập đàn ông, bởi lãnh đạo chủ chốt của Liên Hợp Quốc chủ yếu cũng là… đàn ông, nên hãy tự hào về điều ấy chứ đừng lấy đấy làm điều.

Logo của Ngày Toilet Thế giới (Ảnh: wikipedia)

Nhưng quả là, cái cách mà con người văn minh chúng ta hôm nay ứng xử với văn minh toilet vẫn còn rất nhiều điều để bàn, dẫu cái công dụng ban đầu của hố xí 2 ngăn ở Việt Nam không còn nữa. Giờ toilet tự hoại, tức không ai lấy phân để bón ruộng nữa, mà nó sẽ trở lại là… đất, vẫn để bồi bổ đất, tức nuôi cây gián tiếp.

Thứ nhất là nhiều người vẫn thích… lộ thiên, nhất là khoản đi nhẹ. Thi thoảng ta vẫn chứng kiến vài ba bác úp mặt vào… cây. Thì ngay những đoàn tàu hỏa chở gần ngàn người thế, một thời gian rất dài, toilet của tàu xả thẳng xuống đường. Mãi gần đây mới cải tiến là không như thế nữa.

Rồi các nhà vệ sinh công cộng trên phố vừa thiếu vừa… không vệ sinh. Cái quảng trường tôi hay đi bộ chẳng hạn, bất đắc dĩ mà phải vào thì đúng là, nó chả khác gì thời bao cấp.

Mà phải trả tiền hẳn hoi. Tôi đã cố tránh không tả những cái nhà vệ sinh công cộng thời bao cấp rồi, mà giờ vẫn rùng mình là, tại sao chúng ta lại có thể sống qua cái thời ấy với những cái gọi là nhà vệ sinh nhưng mất vệ sinh tới kinh hoàng ấy.

Rồi cách chúng ta, với tư cách người sử dụng, ứng xử với hệ thống toilet công cộng cũng đang đầy vấn đề. Thấy nhiều nơi người ta phải đề hẳn chữ lên tường nhà vệ sinh: nhấc nắp giữa khi tiểu tiện (vệ sinh nam), nhớ xả nước, không để chân lên bệ cầu… giật mình, té ra vẫn còn nhiều người thiếu văn minh đến thế.

Và, ngày mai là Ngày văn hóa Việt Nam, tôi đón đầu bằng bài viết này cũng là sự cố ý, bởi tôi đánh giá rất cao hành vi "văn hóa toilet". Hãy bắt đầu từ cái mà chúng ta từng coi thường nhất, giấu giếm nhất, tới mức làm nhà rất hiện đại bây giờ, toilet sáng choang, hiện đại, đắt tiền, thì nó vẫn được xếp vào, được gọi là… khu phụ.

Toilet chính là văn hóa, và theo tôi, chia như cách bây giờ thì nó gồm cả văn hóa vật chất lẫn văn hóa tinh thần.

Còn văn minh, đã đành, rất văn minh, nhưng nó tùy từng nước. Ví dụ như ở Mỹ, nước được coi là văn minh bậc nhất như thế, nhiều người nói với tôi, bên ấy họ không dùng vòi xịt. Còn Việt Nam, phi vòi xịt bất thành… toilet.

Văn hóa nên bắt đầu từ những hành vi tưởng như nhỏ nhất, chẳng hạn, không còn phải nhìn thấy những tấm biển “cấm tiểu tiện” treo khắp phố phường.

Đã từng có những bức ảnh rất hài hước, như hình ảnh một ông khăn đóng, áo dài đang vô tư vi phạm quy định vệ sinh công cộng ngay dưới tấm biển “Khu phố văn hóa”, bên cạnh là biển “Cấm tiểu tiện".

Hay chuyện vui về một ông Tây sang Việt Nam du lịch, hết sức ngạc nhiên khi thấy nhiều con phố có biển đề “Cam Dai”. Ông lại càng tò mò khi nghe nói đến vịnh “Cam Dai Bay” (Cấm đái bậy), cất công đi tìm mãi mà chẳng thấy vịnh đâu, chỉ thấy những câu chuyện dở khóc dở cười về ý thức vệ sinh nơi công cộng.

Tất nhiên, tới bây giờ, đi bộ trên đường nông thôn Việt Nam không còn nơm nớp lo giẫm… mìn như cách đây mấy chục năm đã là một bước tiến rất dài về văn hóa rồi.

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