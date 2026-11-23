Tiết mục mở đầu chương trình nghệ thuật “Sơn La - Bản hòa ca sắc màu”.

Dự tổng duyệt có đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đại biểu dự tổng duyệt.

Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: Ngọn đuốc soi đường, Sơn La bản hòa ca sắc màu, Ngày hội non sông. Thời lượng chương trình khoảng 90 phút với 15 tiết mục được dàn dựng liên hoàn. Tham gia biểu diễn có các nghệ sĩ, diễn viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao tỉnh Sơn La; học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Sơn La và đông đảo, diễn viên quần chúng trên địa bàn tỉnh.

Các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, tôn vinh giá trị văn hóa các dân tộc.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, chương trình tái hiện sinh động những nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc; lan tỏa tinh thần đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào và chung tay xây dựng quê hương Sơn La phát triển, hiện đại, văn minh, giàu bản sắc.

Sau buổi tổng duyệt, đồng chí Hà Trung Chiến đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các nội dung, điều kiện tổ chức, bảo đảm chương trình biểu diễn chính thức diễn ra thành công, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng Ngày văn hóa Việt Nam 24/11.

Tiết mục hát múa "Bài ca Văn hóa".

Chương trình nghệ thuật sẽ chính thức diễn ra vào 19 giờ 30 phút ngày 24/11 tại Quảng trường Tây Bắc, được truyền hình trực tiếp trên kênh Snews và các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La. Chương trình hứa hẹn mang đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, chào đón nhân dân và du khách đến thưởng thức.

Chương trình khép lại bằng màn trình diễn Vũ điệu kết đoàn.