Không gian làng nhà sàn xóm Tân Đô, xã Văn Lăng được phục dựng, bảo tồn, tạo sức hấp dẫn cho du lịch văn hóa địa phương.

Dấu ấn lịch sử, sắc màu văn hóa

Mỗi vùng đất đều có những giá trị riêng làm nên bản sắc, được hình thành, gìn giữ và trao truyền qua các thế hệ. Với Thái Nguyên, chiều sâu ấy trước hết bắt nguồn từ lịch sử hình thành, truyền thống đấu tranh cách mạng và sự giao thoa văn hóa của cộng đồng các dân tộc. Giá trị văn hóa không chỉ hiện diện qua di tích, địa danh hay lễ hội mà còn thấm sâu vào đời sống, nếp nghĩ, cách ứng xử và tinh thần của con người nơi đây.

Trải qua 195 năm hình thành và phát triển, Thái Nguyên ghi dấu nhiều đóng góp trong tiến trình lịch sử dân tộc. Nơi đây từng là địa bàn chiến lược của ATK Việt Bắc, nơi Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Các địa danh như ATK Định Hóa, ATK Chợ Đồn cùng hệ thống di tích lịch sử cách mạng gắn với một thời kỳ đặc biệt của dân tộc đã trở thành dấu ấn sâu đậm trong lịch sử địa phương. Hệ thống di tích cũng là địa chỉ giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm cho các thế hệ hôm nay.

Cùng với chiều sâu lịch sử, Thái Nguyên có không gian văn hóa đa dạng, nơi các cộng đồng dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông, Sán Dìu và nhiều dân tộc khác cùng sinh sống, tạo nên bức tranh văn hóa phong phú. Mỗi cộng đồng lưu giữ sắc thái riêng qua tiếng nói, trang phục, dân ca, dân vũ, lễ hội, phong tục, tập quán, tri thức dân gian và nghề truyền thống. Các giá trị ấy phản ánh sự thích ứng của con người với điều kiện tự nhiên, môi trường sinh sống, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng.

Học sinh tham quan, tìm hiểu lịch sử tại Khu di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, qua đó bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào và ý thức gìn giữ truyền thống cách mạng.

Trong dòng chảy văn hóa ấy, trà đã trở thành dấu ấn đặc trưng của Thái Nguyên. Cây chè gắn bó lâu đời với hoạt động sản xuất, sinh kế của người dân, qua đó hình thành hệ thống tri thức và tập quán mang đậm bản sắc địa phương. Ngày 27/10/2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định ghi danh “Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên” vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể, thuộc loại hình tri thức dân gian.

Sự kiện này ghi nhận các giá trị được cộng đồng gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ. Di sản được ghi danh tại 5 địa phương gồm Tân Cương, La Bằng, Đồng Hỷ, Vô Tranh và Đồng Phúc. Mỗi vùng chè có đặc điểm riêng về điều kiện tự nhiên và kinh nghiệm sản xuất, tạo nên sự phong phú, làm nên danh tiếng của trà Thái Nguyên.

Tại Hội thảo khoa học “Thái Nguyên 195 năm hình thành và phát triển - Giá trị lịch sử, văn hóa và định hướng phát triển trong giai đoạn mới”, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhấn mạnh mối quan hệ hữu cơ giữa lịch sử, văn hóa và con người; trong đó, lịch sử tạo chiều sâu, văn hóa tạo bản sắc, còn con người là chủ thể gìn giữ, trao truyền và phát triển các giá trị. Nhận định này gợi mở cách nhìn toàn diện về nguồn lực văn hóa của tỉnh: di sản chỉ thực sự có sức sống khi được cộng đồng tiếp tục gìn giữ, phát huy và làm giàu trong đời sống.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, không gian phát triển của Thái Nguyên được mở rộng, quy tụ thêm nhiều giá trị lịch sử, văn hóa và sinh thái đặc sắc. Điều đó tạo điều kiện tăng cường liên kết, bổ sung nguồn lực, đồng thời đặt ra yêu cầu nhận diện, định hình rõ hơn bản sắc văn hóa chung trên cơ sở tôn trọng và phát huy đặc trưng của từng vùng, từng cộng đồng. Sự đa dạng ấy là lợi thế để tỉnh xây dựng diện mạo văn hóa phong phú, tạo sức hấp dẫn riêng trong giai đoạn mới.

Chuyển hóa giá trị văn hóa thành nguồn lực phát triển

Văn hóa chỉ thực sự trở thành nguồn lực phát triển khi di sản được bảo tồn và khai thác phù hợp. Việc gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch, dịch vụ mang bản sắc địa phương mở ra cơ hội hình thành các sản phẩm trải nghiệm đa dạng, khai thác lợi thế từ hệ thống di tích lịch sử cách mạng, không gian văn hóa các dân tộc, cảnh quan sinh thái và vùng sản xuất đặc trưng.

Trong quá trình ấy, người dân giữ vai trò chủ thể trong gìn giữ kiến trúc, phong tục, ẩm thực, nghệ thuật dân gian và tổ chức hoạt động trải nghiệm. Tạo sinh kế từ chính các giá trị văn hóa được bảo tồn sẽ giúp di sản tiếp tục hiện diện tự nhiên trong đời sống cộng đồng, đồng thời tạo thêm việc làm, cải thiện thu nhập và tăng sức hấp dẫn cho các điểm đến.

Câu chuyện phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển kinh tế được thể hiện rõ qua di sản “Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên” vừa được ghi danh. Toàn tỉnh hiện có trên 22.500ha chè, sản lượng chè búp tươi năm 2026 ước đạt 278.000 tấn, giá trị sản phẩm ước đạt 16.800 tỷ đồng. Đằng sau quy mô sản xuất ấy là tri thức về thổ nhưỡng, khí hậu, kinh nghiệm chăm sóc, kỹ thuật chế biến và nghệ thuật thưởng trà.

Nghệ nhân Nguyễn Thị Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã chè La Bằng, cho rằng: Tri thức và kinh nghiệm được trao truyền qua nhiều thế hệ chính là giá trị tạo nên bản sắc riêng của chè Thái Nguyên. Việc gìn giữ, phát huy các giá trị ấy sẽ giúp sản phẩm chè có thêm câu chuyện văn hóa, tạo dấu ấn với người tiêu dùng và gia tăng giá trị trên thị trường.

Nghề trồng và chế biến chè vừa tạo sinh kế cho người dân, vừa kết tinh những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất Thái Nguyên.

Cùng với sản phẩm đặc trưng, Thái Nguyên còn có thể khai thác nguồn lực sáng tạo từ nghệ thuật, ẩm thực, nghề thủ công, lễ hội và tri thức bản địa để phát triển sản phẩm văn hóa, dịch vụ và hoạt động truyền thông. Ứng dụng công nghệ số vào lưu trữ, giới thiệu, quảng bá di sản giúp mở rộng khả năng tiếp cận công chúng, nhất là thế hệ trẻ. Những hướng đi này tạo điều kiện phát triển công nghiệp văn hóa, đưa giá trị truyền thống tham gia sâu hơn vào hoạt động kinh tế, tạo thêm giá trị gia tăng cho địa phương.

Quá trình phát triển công nghiệp văn hóa có sự tham gia của nhiều chủ thể, từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp đến đội ngũ sáng tạo, nghệ nhân và cộng đồng. Sự phối hợp giữa các bên tạo điều kiện huy động nguồn lực đầu tư, phát triển sản phẩm, đồng thời bảo đảm quyền lợi của người trực tiếp gìn giữ, trao truyền di sản.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, nhấn mạnh: Việc nghiên cứu, nhận diện đầy đủ các giá trị lịch sử, văn hóa có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở khoa học cho hoạch định chủ trương, chính sách và định hướng phát triển nhanh, bền vững của tỉnh. Trên cơ sở đó, Thái Nguyên có thêm điều kiện gắn bảo tồn, phát huy di sản với các mục tiêu phát triển cụ thể, đưa giá trị văn hóa hiện diện sâu rộng hơn trong đời sống.

Gìn giữ bản sắc, bồi đắp sức mạnh nội sinh

Sự gắn kết giữa gìn giữ bản sắc, phát huy sức sáng tạo và xây dựng con người tạo nên sức mạnh nội sinh của Thái Nguyên. Con người vừa là chủ thể sáng tạo, gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa, vừa quyết định hiệu quả phát huy nguồn lực ấy trong đời sống.

Đối với Thái Nguyên, truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, cần cù, hiếu học và ý chí vượt khó là những giá trị quý báu. Trong giai đoạn mới, các phẩm chất ấy tiếp tục được bồi đắp bằng tri thức, năng lực sáng tạo, tác phong công nghiệp, ý thức kỷ luật và khả năng thích ứng. Đề án số 18-ĐA/TU về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026-2030 thể hiện định hướng của tỉnh trong phát huy giá trị truyền thống, xây dựng con người đáp ứng yêu cầu phát triển mới. Đây cũng là những yếu tố quan trọng để hình thành nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp, dịch vụ, khoa học công nghệ và hội nhập.

Tái hiện nét đẹp văn hóa ẩm thực truyền thống tại Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa, nơi các phong tục, tri thức dân gian tiếp tục được thực hành và trao truyền trong đời sống cộng đồng.

Cùng với xây dựng con người, việc hình thành môi trường văn hóa lành mạnh trong gia đình, nhà trường, cộng đồng, cơ quan và doanh nghiệp có ý nghĩa thiết thực. Tinh thần trách nhiệm, ý thức tôn trọng pháp luật, văn hóa ứng xử và sự sẻ chia được nuôi dưỡng trong đời sống hằng ngày sẽ tạo nên chuẩn mực chung của cộng đồng. Trong môi trường số, năng lực tiếp nhận, chọn lọc thông tin và ứng xử có trách nhiệm cũng trở thành một phần trong văn hóa của con người hiện đại.

Để các giá trị ấy thấm sâu vào đời sống, công tác lãnh đạo, quản lý và đầu tư cho văn hóa được đặt trong tổng thể nhiệm vụ phát triển của tỉnh. Chủ trương của Trung ương được cụ thể hóa phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, loại hình di sản và nhu cầu thụ hưởng của người dân. Bên cạnh nguồn lực ngân sách, sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cộng đồng mở thêm điều kiện cho công tác bảo tồn, phát huy di sản. Việc đào tạo đội ngũ cán bộ văn hóa, nghệ nhân, người làm sáng tạo và các chủ thể trực tiếp nắm giữ di sản cũng được chú trọng.

Một chuyển biến quan trọng trong tư duy phát triển là nhìn nhận văn hóa như nguồn lực tạo ra giá trị, gắn với các mục tiêu kinh tế - xã hội. Việc tích hợp giá trị văn hóa vào quy hoạch, chương trình phát triển, hoạt động sản xuất và kinh doanh có thể tạo thêm sức hấp dẫn cho môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực, định hình thương hiệu và tăng sức cạnh tranh của địa phương.

Không gian phát triển rộng mở tạo thêm cơ hội để Thái Nguyên kết nối, gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử, bản sắc văn hóa các dân tộc cùng tri thức nghề truyền thống được trao truyền qua nhiều thế hệ. Được bảo tồn và phát huy hài hòa, các giá trị ấy sẽ trở thành nguồn lực nội sinh, tạo động lực cho phát triển nhanh và bền vững. Đưa văn hóa hiện diện sâu rộng trong tư duy và hành động của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi người dân cũng là cách tạo thêm sức mạnh để Thái Nguyên phát triển năng động, giàu bản sắc, lấy chất lượng cuộc sống và sức mạnh con người làm thước đo.