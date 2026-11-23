Trứ danh ba khía Rạch Gốc

Anh Châu Ngọc Sang (Giám đốc Công ty TNHH MTV Châu Sang) là một trong tám người đại diện cho chủ thể di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề muối ba khía ở Rạch Gốc (huyện Ngọc Hiển cũ, tỉnh Cà Mau) cho biết từ khi nghề được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ngày 20.12.2019, cơ sở ba khía muối của vợ chồng anh đã tăng cao sản lượng bán ra thị trường. Nhiều cơ sở khác cũng ăn nên làm ra, dẫn đến sản lượng nguồn nguyên liệu ba khía tự nhiên giảm rõ rệt, giá thu mua cũng tăng cao.

Đầu vụ mùa 2026 cơ sở anh Sang thu mua mỗi ngày 1 - 1,5 tấn ba khía tươi, giá dao động 40.000 - 70.000 đồng/kg tùy kích cỡ. Khi bước vào chính vụ sản lượng tăng vọt, cơ sở nâng công suất chế biến để đáp ứng nhu cầu thị trường.

“Do ba khía tự nhiên giờ cũng cạn nguồn nên không còn đủ để cung cấp. Vào những tháng hội thì đủ nhưng ra tháng hội thì thiếu. Thật sự nếu đủ nguồn thì một năm cơ sở bán phải tầm 50 - 60 tấn ba khía muối…”, chị Nguyễn Hồng Đạm, vợ anh Sang nói.

Anh Châu Ngọc Sang là một trong tám người đại diện cho chủ thể di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề muối ba khía Rạch Gốc. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Tháng hội mà chị Đạm nhắc đến là những ngày hội ba khía đã lưu truyền qua câu ca dao: Tháng bảy nước chảy Cà Mau/ Tháng mười ba khía hội kéo nhau đi làm/ U Minh, Rạch Gốc, rừng tràm/ Muỗi kêu kệ muỗi, tao ham ba khía rồi… Theo đó, để có những con ba khía chắc thịt, có gạch son, người ta bắt ba khía vào khoảng tháng 6 đến tháng 10 âm lịch, vì khoảng thời gian này trời hay mưa và trái mắm bắt đầu rụng nên ba khía có nguồn thức ăn dồi dào.

Tháng 7 âm lịch là vào hội ba khía đực, tháng 8 là hội ba khía cái. Ba khía rời khỏi hang, leo lên các chang (rễ phụ) đước, mắm... lúc nhúc từng chùm, chồng chất lên nhau. Chỉ cần ghé xuồng vào các gốc đước, gốc mắm sẽ thấy ba khía đang say sưa tình tự và có thể bắt được khạp đầy. Hiện tượng này gọi là ba khía hội, mỗi năm chỉ một lần, sau đó chúng rã đàn. Những năm gần đây do rừng ngập mặn ngày càng bị thu hẹp và nhu cầu săn bắt ba khía tăng cao quá mức nên ba khía hội không còn nhiều.

Chị Đạm cho biết khi nhắc ba khía, người ta thường nghĩ tới ba khía Rạch Gốc. “Họ nhớ tới địa danh này là do con ba khía vùng đất này bản thân đã ngon sẵn nên quy trình chế biến, cách mỗi người làm cũng chỉ góp thêm phần nào vào vị ngon sẵn đó”, chị Đạm chia sẻ.

Theo khảo cứu trong hồ sơ di sản, ba khía có mặt ở hầu hết các tỉnh ven biển Nam bộ, từ Trà Vinh xuống Cà Mau qua tận Rạch Giá, Hà Tiên, những nơi có rừng ngập mặn. Chất lượng thịt ba khía thay đổi theo từng vùng. Ba khía vùng rừng mắm thức ăn chính là lá cây mắm, khi muối xong có màu đen, gạch cũng đen nên ăn không ngon. Ba khía vùng rừng đước Năm Căn ăn lá đước, lớn con, gạch vàng, khi muối có màu đỏ nên người ăn chuộng hơn.

“Tuy nhiên, nổi tiếng nhất vẫn là ba khía Rạch Gốc vì ba khía ở đây tuy nhỏ con hơn nhưng nhờ ăn trái mắm đen chỉ có ở Rạch Gốc rụng xuống nên thịt chắc, gạch son và thơm ngon hơn các nơi khác”, hồ sơ ghi nhận.

Ba khía muối không gọi là mắm

Ba khía có thể bắt vào ban ngày hay đêm tối nhưng hầu hết những người có kinh nghiệm thường đi bắt vào ban đêm. Hồ sơ di sản cho biết trước đây khi chuẩn bị đi bắt ba khía, người dân Rạch Gốc chèo ghe chở nhiều lu nước pha muối hột, đến nơi ba khía hội thì xử lý luôn với tỷ lệ nước muối khoảng 200%.

Để xác định tỷ lệ này, người làm nghề muối ba khía chỉ cần thả hột cơm nguội vào dung dịch nước muối, nếu hột cơm nổi trên mặt nước là đủ độ mặn theo yêu cầu. Ba khía bắt lên, rửa sơ qua nước sông rồi bỏ vô một chiếc lu khác có nước muối đủ độ mặn để giết chết ba khía. Nếu không giết ba khía ngay trong đêm thì ba khía khi bắt được nhiều, để chung với nhau dễ bị gãy càng, ngoe làm giá trị kinh tế ba khía muối không cao.

Vào mùa hội nhưng không còn cảnh ba khía lúc nhúc từng chùm như xưa. Ảnh: Phạm Tuấn

Sáng hôm sau, ngay khi về đến nhà họ vớt ba khía ra khỏi lu nước muối, để ráo, tiếp tục cho vào các lu, khạp. Cứ một lớp ba khía thì rải thêm một lớp muối và vài tép tỏi đập dập để diệt sinh vật gây hại, hạn chế chứng đau bụng, đầy hơi, khó tiêu cũng như giúp ngăn ngừa, giải độc cơ thể nếu ăn phải mẻ ba khía không được làm sạch. Khi gần đầy miệng lu, khạp thì tiếp tục đổ ngập nước muối đã được lóng phèn cho trong nước, đậy kín lu, khạp.

Theo kinh nghiệm của người làm ba khía muối, họ không dùng nước mưa để muối ba khía vì nước mưa có thành phần axit khá cao, ba khía cho vào sẽ bị chết vì axit trước khi ngậm muối, làm ba khía hư, trở mùi. Khoảng 5 đến 7 ngày sau, ba khía muối lên mùi thơm dịu là ăn được. “Chính vì vậy mà người ta thường gọi ba khía muối chứ không phải mắm ba khía”, hồ sơ luận giải.

Hiện nay ba khía được thu mua và muối tại cơ sở sản xuất. Chị Đạm cho biết khi thu mua, ba khía vẫn còn sống, cơ sở sẽ sàng lọc ra những con ba khía chắc thịt và càng, ngoe còn đủ; sau đó rửa sạch, để ráo rồi ủ muối. Nước muối phải pha đúng độ, nếu lạt ba khía bị hư, mặn quá ba khía bị đen, khó ăn. Ủ chừng 5 - 10 ngày tùy độ mặn của muối. Ba khía muối được bảo quản trong nhà, tránh nước mưa lọt vào. Không cần phơi nắng bởi để ngoài nắng, nhiệt độ quá cao làm thịt ba khía mềm do quá chín, ăn không ngon.

Ba khía muối có thể được dùng trực tiếp hoặc trộn thêm với các gia vị khác. Khi ăn ba khía muối, người ta chọn bằng cách bẻ ngoe, thấy đầy thịt là ba khía ngon. Ngoe rỗng là ba khía muối lâu ngày bị tiêu hết thịt hoặc có mùi. Ba khía muối được rửa trong nước ấm, bỏ yếm, tách mu, bỏ phổi, tách ngoe, trộn với đường, tỏi, ớt bằm, vắt chanh, thêm ít rau răm, để chừng 15 phút là ăn được, nếu để thêm vài ngày ăn càng đậm đà…

Nỗi lo ba khía thiên nhiên cạn nguồn

Theo Sở Khoa học và Công nghệ Cà Mau, sản lượng ba khía giảm dần trong những năm gần đây là do người dân khai thác quá mức, lớn nhỏ đều bắt, thiên nhiên không kịp tái tạo. Cùng với đó là thay đổi thời tiết, khí hậu, diện tích rừng thu hẹp, một số hoạt động đánh bắt khác cũng gây ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng của ba khía.

Ba khía ăn trái mắm đen chỉ có ở Rạch Gốc nên thịt chắc, gạch son và thơm ngon hơn các nơi khác. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Nhằm bảo tồn nguồn lợi ba khía trong tự nhiên, Cà Mau đã triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu từ dự án “Hoàn thiện quy trình sản xuất giống và nuôi ba khía (Sesarma mederi) tại tỉnh Cà Mau”, do Sở Khoa học và Công nghệ Cà Mau phối hợp Trường Đại học Cần Thơ thực hiện, nghiệm thu năm 2024. Dự án đã xây dựng thành công quy trình sản xuất giống và nuôi ba khía tại tỉnh Cà Mau, chuyển giao cho 3 trại nuôi thử nghiệm, đạt tỷ lệ sống của ba khía trung bình 16,5%. Có 6 người nuôi đạt kết quả ương giống ba khía trong ao lót bạt tỷ lệ sống trung bình 81%, số lượng ba khía giống là 303.750 con, tỷ lệ sống ba khía nuôi thương phẩm dao động 5 - 24% và năng suất đạt 100 - 976kg/ha...

Hiểu tường tận nghề truyền thống quê nhà, anh Sang cho rằng bên cạnh giải pháp nhân giống ba khía cũng cần có quy định khai thác hợp lý, với sự liên kết giữa các cơ sở thu mua ba khía. Các cơ sở thống nhất không thu mua ba khía vào thời điểm ba khía lột tháng 5 và 10 âm lịch, trong những ngày ba khía hội khi con ba khía cái ôm trứng, dừng ít ngày đợi ba khía nhả trứng ra tự nhiên thì có thể khai thác tiếp. “Làm như thế sẽ góp phần bảo vệ nguồn lợi ba khía trong tự nhiên và giúp nghề di sản văn hóa phi vật thể quốc gia duy trì lâu dài”, anh Sang bày tỏ.

Phạm Tuấn - Nguyễn Hoàng