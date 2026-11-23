Trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026, không gian chợ Đồng Xuân trở nên khác lạ với nhiều hoạt động nghệ thuật độc đáo.

Một trong số đó là trình diễn đương đại tương tác có tên gọi Mười thương. Tại đây khán giả có dịp theo chân 10 nữ tiểu thương đã gắn bó với khu chợ hơn 30 năm. Từ những động tác quen thuộc, lặp lại bên sạp hàng đến tiếng hát lúc chợ vắng, màn trình diễn của các tiểu thương gợi lên nhiều cảm xúc khác nhau cho người xem.

Cô Bình (Thương) - tiểu thương bán váy áo quần cho phụ nữ trung niên - bắt đầu với việc mưu sinh bằng nghề buôn bán khi vừa tốt nghiệp trường trung cấp. Giai đoạn COVID-19, mô hình kinh doanh cũ bị thay thế bằng bán hàng online, cô lại tiếp tục làm quen, học thêm công nghệ và tạo dựng được kênh TikTok riêng.

Bằng chuyển động cơ thể, âm thanh, những câu chuyện và sự tương tác trực tiếp, màn trình diễn đưa khán giả đến gần hơn với cuộc sống của những người phụ nữ đã dành phần lớn đời mình bên sạp hàng.

Từ chuyện buôn bán mỗi ngày, tác phẩm gợi nghĩ về ký ức, thời gian, công việc, gia đình và mối gắn bó của con người với một nơi chốn.

Không gian chợ Đồng Xuân biến thành sàn diễn thời trang.

Không chỉ kể về những con người làm nên chợ Đồng Xuân, tác phẩm còn đặt ra câu hỏi về cách một nơi chốn lưu giữ ký ức và tiếp tục được tái tạo qua nhiều thế hệ. Màn trình diễn gửi đi thông điệp: Liệu một khu chợ có thể già đi cùng con người, nhưng cũng có thể trẻ lại qua những tiếng cười, bài hát và những cơ thể vẫn còn muốn nhảy múa?

Cũng trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội, chợ Đồng Xuân là sân chơi của những bạn trẻ yêu thời trang.

Thông qua cách phối hợp, biến tấu theo tinh thần “mix & match”, người tham gia có thể đưa những sản phẩm vốn gắn với hoạt động giao thương vào các thiết kế trang phục độc đáo, biến chất liệu đời thường thành phương tiện thể hiện cá tính và tư duy thời trang riêng.

Cuộc thi thời trang Market to Mode mở ra sân chơi sáng tạo, nơi hàng hóa quen thuộc tại chợ Đồng Xuân được nhìn nhận dưới một góc độ khác.

Nhiều bạn trẻ tạo nên những bộ đồ cá tính, cho thấy sự sáng tạo và tinh thần dám nghĩ dám làm.

Bằng những góc nhìn và phương thức biểu đạt đa dạng, những người trẻ đã mở ra những liên tưởng mới, giúp công chúng nhận diện những giá trị văn hóa vốn hiện diện ngay trong đời sống thường nhật.

Trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội, trên nền không gian chợ Đồng Xuân vốn quen thuộc, những tác phẩm nghệ thuật không xuất hiện theo cách thường thấy mà len vào các hành lang, bậc cầu thang, góc tường và những cấu trúc quen thuộc của khu chợ.

Người xem có thể bắt gặp một sắp đặt bên đài phun nước, một tác phẩm dọc hành lang, ở chiếu nghỉ cầu thang, bên lan can hay nép mình trong góc khuất ít người chú ý.