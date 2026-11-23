Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam" diễn ra tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Ảnh: BTC

Bài 1: Đưa di sản lên sân khấu lớn

Khi tiếng phách ca trù, câu quan họ, cồng chiêng hay cải lương vang lên giữa những sân vận động hàng chục nghìn khán giả, văn hóa truyền thống đang tìm thấy một đời sống mới. Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) năm nay, các sân khấu lớn từ Hà Nội tới TP Hồ Chí Minh đã trở thành điểm hẹn kết nối di sản với công chúng đương đại.

Concert quốc gia mở đầu ngày hội văn hóa

Lần đầu tiên, người lao động cả nước có một ngày nghỉ hưởng nguyên lương dành riêng cho văn hóa. Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW (ngày 7/1/2026) thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 28/2026/QH16 (ban hành ngày 24/4/2026, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026) để chính thức hóa quyền lợi nghỉ lễ này.

Càng giàu ý nghĩa hơn khi mùa lễ hội đầu tiên năm 2026 diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026) - dấu mốc lịch sử đặt nền móng cho dòng chảy văn hóa cách mạng và định hướng xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc suốt tám thập kỷ qua.

Thay vì đóng khung ngày lễ trong những nghi thức hành chính thuần túy, tinh thần của Ngày Văn hóa Việt Nam được cụ thể hóa bằng sức sống từ cơ sở. Thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, chuỗi hoạt động từ ngày 18 đến 24/11 được triển khai đồng bộ tới từng thôn, bản, tổ dân phố trên cả nước.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), tính đến đầu tháng 11, các địa phương và đơn vị đã chuẩn bị 406 chương trình hưởng ứng. Đáng chú ý, khoảng 450 sự kiện được cập nhật trực quan lên Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) - nền tảng số vừa ra mắt ngày 1/11 tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, giúp công chúng dễ dàng tra cứu lịch trình, định vị không gian di sản và lựa chọn điểm đến trải nghiệm phù hợp. Trọng tâm trang trọng nhất của chuỗi sự kiện là Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, diễn ra lúc 9 giờ ngày 24/11 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).

Nếu lễ kỷ niệm buổi sáng mang chiều sâu lắng đọng của lịch sử, thì tối cùng ngày, không khí ngày hội bùng nổ trên sân khấu đại cảnh ngoài trời. Lúc 20 giờ ngày 24/11, concert quốc gia "Muôn sắc Việt Nam" với chủ đề "Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp" sẽ sáng đèn tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Chương trình do Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện.

Với thời lượng khoảng 120 phút, đêm nhạc dự kiến đón 50.000 khán giả trực tiếp tại sân vận động, trong đó 38.000 vé được ban tổ chức dành tặng miễn phí cho công chúng.

Tối 1/11, concert quốc gia "Tự hào là người Việt Nam 2026" với chủ đề "Nối vòng tay lớn" diễn ra hùng tráng, tự hào tại tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: BTC

Điểm làm nên sức hút đặc biệt của "Muôn sắc Việt Nam" nằm ở tư duy dàn dựng quy mô lớn khi huy động tới khoảng 3.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia trình diễn. Trên không gian sân khấu lấy cảm hứng từ biểu tượng trống đồng Đông Sơn và cánh chim Lạc, di sản dân tộc bước ra khỏi những khuôn khổ diễn xướng quen thuộc để đối thoại trực tiếp với khán giả đại chúng qua ngôn ngữ công nghệ sân khấu hiện đại.

Những thanh âm đặc trưng trải dọc từ Bắc vào Nam như tiếng phách ca trù, câu quan họ Kinh Bắc, làn điệu ví giặm miền Trung, tiếng đàn tính vùng cao, cồng chiêng Tây Nguyên, nhã nhạc cung đình Huế đến đờn ca tài tử Nam Bộ được phối khí mới mẻ, đặt cạnh phần trình diễn của nhiều thế hệ nghệ sĩ đang được yêu mến như Tùng Dương, Quốc Thiên, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, Hoàng Thùy Linh và Noo Phước Thịnh. Sự kết hợp này cho thấy cách tiếp cận cởi mở, dùng chính sức hút của âm nhạc đương đại để dẫn dắt công chúng trẻ chạm vào chiều sâu cội nguồn.

Thực tế, concert tại Mỹ Đình không phải là điểm sáng đơn lẻ mà là bước nối tiếp của mạch chuyển mình mạnh mẽ trong cách tổ chức các sự kiện văn hóa quy mô lớn suốt năm 2026. Trước đó, tối 1/11, concert quốc gia "Tự hào là người Việt Nam 2026" với chủ đề "Nối vòng tay lớn", do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo cũng đã thu hút hơn 30.000 khán giả phủ kín Sân vận động Thái Nguyên. Chuỗi chương trình này tiếp nối hành trình các concert quốc gia được khởi động từ tháng 4 năm nay, từng bước xóa nhòa ranh giới giữa nghệ thuật chính luận và giải trí đại chúng, tạo tiền đề để các địa phương tự tin đưa bản sắc văn hóa vào không gian lễ hội rộng mở.

Sân khấu ngoài trời từ trung tâm đến các địa phương

Tại TP Hồ Chí Minh, Kế hoạch số 556/KH-UBND của UBND Thành phố đưa không khí ngày hội về 168 phường, xã, đặc khu, lấy Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết (18 - 24/11) làm trọng tâm. Đỉnh điểm là chương trình nghệ thuật cầu truyền hình trực tiếp kết hợp pháo hoa lúc 20 giờ ngày 24/11 tại ba điểm: Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Công viên Trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu), kết nối ba không gian đô thị của thành phố sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Không khí lễ hội cũng được hâm nóng từ những ngày trước đó. Tối 23/11, Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TP Hồ Chí Minh lần thứ 6 - "Hò Dô" 2026 diễn ra tại Công viên bờ sông Sài Gòn. Tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, sau lễ khai mạc Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt tối 22/11, không gian công nghiệp văn hóa mở cửa phục vụ công chúng suốt ba ngày (22 - 24/11), song hành cùng chuỗi trình diễn 3D Mapping trước trụ sở UBND Thành phố, Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế và Liên hoan Nghệ thuật truyền thống "Sắc màu văn hóa Việt Nam" với đêm chuyên đề cải lương tuồng cổ.

TP Hồ Chí Minh đưa nghệ thuật tuồng cổ vào các hoạt động du lịch để vừa bảo tồn văn hóa, vừa giữ chân du khách lưu trú dài ngày hơn.

Nhiều địa phương cũng chọn di sản bản địa làm trục nội dung chính. TP Huế tổ chức chuỗi hoạt động từ ngày 22 đến 24/11 nhằm tôn vinh áo dài, ca Huế, bài chòi, nghề thủ công và ẩm thực. Đà Nẵng dự kiến trình diễn ánh sáng 3D Mapping trên sông Hàn ngày 23/11 trước đêm nghệ thuật chính 24/11. An Giang phối hợp đăng cai Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất (21 - 25/11), còn Gia Lai tổ chức đêm nghệ thuật truyền thống ngày 24/11 tại Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh.

Xu hướng đưa chất liệu dân gian lên sân khấu lớn không chỉ giới hạn ở các chương trình phục vụ cộng đồng mà còn tạo sức hút thương mại rõ rệt. Tại hai đêm concert "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" (17 - 18/10 tại TP Hồ Chí Minh) thu hút gần 100.000 khán giả, chương "Cội nguồn" đã phối hợp dân ca Huế, dân ca Nam Bộ, chèo, cải lương, văn hóa Tày và truyền thuyết dân gian với pop, rap, hip-hop cùng công nghệ sân khấu hiện đại. Sức nóng tiếp tục đẩy hai đêm diễn kế tiếp vào ngày 5 và 6/12 tại Vinhomes Ocean Park 3 (xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên) bán hết vé chỉ sau 88 phút mở bán chính thức.

Đánh giá về không khí chuẩn bị cho ngày lễ lớn, NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, cho biết chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam nhận được sự hưởng ứng tích cực từ đông đảo nghệ sĩ tên tuổi. Năm 2026 cũng là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030 theo Quyết định số 1111/QĐ-TTg ngày 19/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ, với yêu cầu từ Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về việc tổ chức trang trọng, thiết thực, lan tỏa và tạo dấu ấn mới cho sự kiện văn hóa tầm quốc gia.

Bài 2: Biến sức hút thành giá trị kinh tế