Từ Hà Giang ơi sáng tác năm 2018 đến dự án Tôi yêu Việt Nam, với những ca khúc dành cho các tỉnh, thành phố được Quách Beem chia sẻ vào năm 2023, nam nhạc sĩ luôn dành tâm huyết khai thác những chất liệu văn hóa, cảnh quan và con người từng vùng miền để đưa vào âm nhạc.

Điểm nhấn của MV Hành trình tôi yêu Việt Nam là hành trình xuyên Việt, được Quách Beem cùng ê kíp thực hiện nhằm ghi lại những cảnh sắc đặc trưng trên khắp ba miền. Từ núi rừng hùng vĩ, ruộng bậc thang miền Bắc, những bãi biển đầy nắng gió miền Trung, đến miền Nam trù phú sông nước và những cánh đồng rộng lớn, tất cả được kết nối thành bức tranh đa sắc màu về đất nước Việt Nam.

Không chỉ khai thác những thắng cảnh nổi tiếng, MV còn dành nhiều thời lượng ghi lại những khoảnh khắc đời thường gần gũi, như hình ảnh ngư dân đánh cá, người nông dân cùng trâu cày ruộng, hay những đứa trẻ vui đùa bên cánh diều.

Quách Beem cũng trực tiếp hòa mình vào đời sống địa phương, trải nghiệm các hoạt động cùng người dân và mang hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện giữa những khung cảnh thiên nhiên rộng lớn.

Với giai điệu nhẹ nhàng, giàu cảm xúc cùng ca từ hướng về Tổ quốc, Hành trình tôi yêu Việt Nam truyền tải thông điệp về tình yêu đất nước bắt nguồn từ những điều bình dị nhất: Một miền quê thân thuộc, một cảnh đẹp từng đi qua hay những con người để lại dấu ấn trong ký ức.

Chia sẻ về dự án, Quách Beem cho biết: “Tôi dành rất nhiều tâm huyết cho MV này, từ âm nhạc đến những chuyến đi cùng ê kíp để ghi lại hình ảnh đất nước. Việt Nam mình có quá nhiều điều đẹp đẽ, từ thiên nhiên, văn hóa, cho đến con người. Tôi hy vọng, thông qua âm nhạc, những hình ảnh ấy sẽ được lan tỏa rộng rãi hơn, để mọi người thêm yêu, thêm tự hào và có mong muốn khám phá đất nước mình”.

Với Hành trình tôi yêu Việt Nam, Quách Beem tiếp tục nối dài hành trình dùng âm nhạc để kể câu chuyện về quê hương, đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa và vẻ đẹp con người Việt Nam.