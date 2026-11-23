Rực rỡ 'Sắc màu văn hóa xứ Thanh' chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026
Qua các tiết mục nghệ thuật và gian hàng sản vật địa phương tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026, bức tranh đời sống cùng phong tục đặc sắc của đồng bào các dân tộc xứ Thanh hiện lên đầy sống động, cuốn hút du khách.
Tối 22/11, tại Quảng trường Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026. Mở đầu chương trình là các tiết mục nghệ thuật đặc sắc mang đậm chất văn hóa xứ Thanh. Sự kiện thu hút hàng nghìn du khách và người dân địa phương tham gia.
Diễn ra từ ngày 22 - 24/11, Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026 với chủ đề "Sắc màu văn hóa xứ Thanh" quy tụ các dân tộc trong tỉnh. Điểm nhấn là không gian văn hóa mở tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, nơi người dân được trực tiếp trải nghiệm, khám phá và thụ hưởng những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc.
Tại đây có khoảng 50 gian trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản vật của các địa phương trong tỉnh. Khi đến với các gian hàng, người dân có thể khám phá sự đa dạng văn hóa của xứ Thanh.
Mỗi không gian được bài trí theo đặc trưng văn hóa vùng miền, góp phần tái hiện một cách sinh động đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất và phong tục, tập quán của các cộng đồng dân tộc xứ Thanh.
Sự kiện được tổ chức nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), gắn với Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11). Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026 không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của xứ Thanh, mà còn góp phần tăng cường sự giao lưu, gắn kết cộng đồng các dân tộc, thu hút du khách, kích cầu du lịch.
Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ruc-ro-sac-mau-van-hoa-xu-thanh-chao-mung-ngay-van-hoa-viet-nam-2026-204261122220716247.htm