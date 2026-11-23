Tối 22/11, tại Quảng trường Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026. Mở đầu chương trình là các tiết mục nghệ thuật đặc sắc mang đậm chất văn hóa xứ Thanh. Sự kiện thu hút hàng nghìn du khách và người dân địa phương tham gia.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc, đậm chất văn hóa xứ Thanh được trình diễn tại đêm khai mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Hàng nghìn du khách và người dân địa phương có mặt tại Quảng trường Lam Sơn tham dự đêm khai mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Diễn ra từ ngày 22 - 24/11, Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026 với chủ đề "Sắc màu văn hóa xứ Thanh" quy tụ các dân tộc trong tỉnh. Điểm nhấn là không gian văn hóa mở tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, nơi người dân được trực tiếp trải nghiệm, khám phá và thụ hưởng những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc.

Tại đây có khoảng 50 gian trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản vật của các địa phương trong tỉnh. Khi đến với các gian hàng, người dân có thể khám phá sự đa dạng văn hóa của xứ Thanh.

Không gian văn hóa đồng bào các dân tộc tỉnh Thanh Hóa.

Mỗi không gian được bài trí theo đặc trưng văn hóa vùng miền, góp phần tái hiện một cách sinh động đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất và phong tục, tập quán của các cộng đồng dân tộc xứ Thanh.

Gian hàng trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản vật của các địa phương thu hút đông đảo du khách tham quan, trải nghiệm.

Sự kiện được tổ chức nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), gắn với Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11). Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026 không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của xứ Thanh, mà còn góp phần tăng cường sự giao lưu, gắn kết cộng đồng các dân tộc, thu hút du khách, kích cầu du lịch.

Gian hàng trưng bày Trò Xuân Phả - Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Du khách trải nghiệm các trò chơi, điệu nhảy... tại các gian hàng trong đêm khai mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026.