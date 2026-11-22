Một người đàn ông tử vong khi cứu phụ nữ đuối nước, một nhân viên cứu hộ phải nhập viện sau khi đưa nạn nhân vào bờ. Vụ việc sáng 21.11 tại Nha Trang cho thấy nguy hiểm giữa sóng lớn có thể nhanh chóng vượt khỏi khả năng ứng cứu của cả người thiện chí lẫn lực lượng chuyên nghiệp.