Cán bộ, giáo viên và học sinh ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Trị tham gia chương trình "Đêm hoa đăng" tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ bên dòng sông Thạch Hãn

Tối 22.11, tại Bến thả hoa bên dòng sông Thạch Hãn, ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Trị tổ chức chương trình “Đêm hoa đăng” tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, mang một ý nghĩa riêng khi những người làm nghề dạy học cùng học sinh hướng về những người đã ngã xuống để đất nước có được hòa bình.

Dòng Thạch Hãn đã chứng kiến bao mất mát trong 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Nơi ấy, hàng nghìn người lính đã chiến đấu giữa bom đạn ác liệt, nhiều người mãi mãi nằm lại khi tuổi đời còn rất trẻ. Có những người chưa kịp trở về với mẹ, chưa kịp thực hiện lời hẹn với người thân. Những dự định về một cuộc sống bình yên đã dừng lại giữa chiến tranh.

Trong số những người đã ngã xuống có biết bao thầy giáo trẻ vừa rời bục giảng, những học sinh, sinh viên gác lại trang sách, xếp bút nghiên lên đường ra trận. Họ ra đi khi tuổi đời mới mười tám, đôi mươi, mang theo cả những ước mơ về giảng đường, lớp học và tương lai phía trước.

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị mong rằng mỗi thầy cô giáo sẽ là một người kể chuyện lịch sử bằng trái tim, một người gieo vào tâm hồn học trò những hạt mầm của lòng biết ơn

Chiến tranh đã lấy đi tuổi trẻ của họ, nhưng chính sự hy sinh ấy đã giữ lại những mái trường, những trang sách và ước mơ cho các thế hệ hôm nay.

Những trang sách được nối dài bằng ký ức

Giữa không gian tưởng niệm bên dòng Thạch Hãn, câu chuyện về những người lính từng là thầy giáo, học sinh, sinh viên mang đến một cảm xúc đặc biệt. Bởi những người được tưởng nhớ cũng từng có một thời cắp sách đến trường, từng ngồi nghe thầy giảng bài, từng ấp ủ những dự định giản dị như bao người trẻ.

Có người mong trở thành thầy giáo. Có người mơ được bước tiếp vào giảng đường. Cũng có người chỉ mong chiến tranh kết thúc để trở về quê nhà. Nhưng họ đã chọn lên đường khi Tổ quốc cần và nhiều người không bao giờ trở lại.

Các em học sinh trường THPT Quảng Trị thắp những ngọn nến để tri ân các Anh hùng liệt sĩ trong đêm hoa đăng

Những trang sách khép lại giữa chiến tranh năm ấy được các thế hệ hôm nay tiếp tục mở ra trong hòa bình.

Tôi cũng mong mỗi thầy cô giáo sẽ là một người kể chuyện lịch sử bằng trái tim, một người gieo vào tâm hồn học trò những hạt mầm của lòng biết ơn, để truyền thống cách mạng của quê hương không chỉ nằm trong trang sách mà sống mãi trong suy nghĩ, hành động và nhân cách của mỗi thế hệ học sinh Quảng Trị.

Bà Lê Thị Hương, GĐ Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, xúc động nhắc đến những người con ưu tú đã gửi lại tuổi thanh xuân trên mảnh đất Thành cổ và dòng Thạch Hãn. Đằng sau mỗi sự hy sinh là những người mẹ chờ con, người vợ đợi chồng, những gia đình mang nỗi đau không gì bù đắp được.

Với bà Hương, đêm hoa đăng là dịp để thầy cô và học sinh hiểu sâu sắc hơn giá trị của cuộc sống hòa bình. Những điều tưởng chừng bình dị hôm nay như được đến trường, được dạy học, được học tập và nuôi dưỡng ước mơ đều gắn với sự hy sinh của biết bao thế hệ đi trước.

Những ngọn hoa đăng trên dòng Thạch Hãn không thể nói hết mất mát của chiến tranh. Nhưng mỗi ngọn đèn là một lời tưởng nhớ, một sự biết ơn được gửi đến những người đã nằm lại.

Đối với học sinh, lịch sử đôi khi bắt đầu từ những con số, những mốc thời gian trong sách giáo khoa. Nhưng khi đứng trước dòng sông gắn với sự hy sinh của cha anh, các em có thêm cơ hội hiểu rằng phía sau những chiến công là số phận của những con người bằng xương bằng thịt.

Lãnh đạo ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tri ân các Anh hùng liệt sĩ bên dòng sông Thạch Hãn

81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ không đơn thuần là một dấu mốc lịch sử. Đó còn là 81 ngày đêm của những người lính đã chiến đấu, chịu đựng mất mát và chấp nhận hy sinh để bảo vệ từng tấc đất quê hương.

Những câu chuyện ấy cần được kể lại, nhất là với thế hệ trẻ đang lớn lên khi tiếng súng đã lùi xa. Bởi lòng biết ơn sẽ sâu sắc hơn khi mỗi người hiểu mình đang được thừa hưởng những gì và những điều ấy đã phải đánh đổi bằng cái giá lớn đến nhường nào.

Gieo những hạt mầm của lòng biết ơn

Điều đọng lại trong thông điệp của đêm hoa đăng là cách ngành Giáo dục Quảng Trị gửi gắm trách nhiệm gìn giữ truyền thống cho mỗi thầy cô giáo và học sinh. Lời gửi gắm ấy chạm đến một vấn đề sâu xa của giáo dục: Làm sao để học sinh yêu lịch sử, hiểu được sự hy sinh của cha anh và biết trân trọng cuộc sống mình đang có?

Thế hệ trẻ tri ân các anh hùng liệt sĩ

Một bài học lịch sử có thể bắt đầu từ trang sách, nhưng cảm xúc về lịch sử còn được nuôi dưỡng qua những chuyến về nguồn, những câu chuyện của nhân chứng, những lần học sinh đến nghĩa trang liệt sĩ hay trực tiếp tham gia hoạt động tri ân.

Ở đó, người thầy có thể giúp học trò hiểu về chiến tranh bằng những câu chuyện gần gũi, bằng số phận của những người trẻ đã ra trận khi tuổi đời chưa hơn các em bao nhiêu. Sự hy sinh trở nên dễ cảm nhận hơn khi được kể qua một ước mơ còn dang dở, một lá thư chưa kịp gửi, một người mẹ mãi chờ con trở về.

Và khi hiểu được những mất mát ấy, học sinh sẽ có thêm lý do để trân trọng từng ngày được sống trong hòa bình.

Đêm hoa đăng cũng gửi đến những người làm nghề dạy học một lời nhắc về trách nhiệm của mình. Bên cạnh việc truyền đạt tri thức, mỗi thầy cô còn góp phần hình thành nhân cách, nuôi dưỡng tình yêu quê hương và ý thức sống có trách nhiệm trong học trò.

Không chỉ ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, rất đông đảo các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các cựu binh và các cơ quan đoàn thể đã tham gia chương trình "Đêm hoa đăng" tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Lòng biết ơn không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc lớn lao. Với học sinh, đó có thể là sự nghiêm túc trong học tập, lòng kính trọng thầy cô, tình yêu thương gia đình, ý thức sẻ chia với cộng đồng. Với người thầy, đó là sự tận tụy với nghề, trách nhiệm trước mỗi bài giảng và sự quan tâm dành cho học trò.

Với ngành giáo dục tỉnh Quảng Trị, việc gìn giữ những giá trị truyền thống của hai vùng đất giàu lịch sử cách mạng và tinh thần hiếu học càng mang ý nghĩa sâu sắc. Những mái trường có thể đổi thay, điều kiện học tập ngày càng tốt hơn, nhưng lòng yêu nước, nghĩa tình và ý chí vượt khó vẫn là những giá trị cần được trao truyền.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Trị khẳng định quyết tâm tiếp tục bồi đắp truyền thống lịch sử, lòng yêu nước và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ; động viên mỗi thầy cô tận tụy với sự nghiệp trồng người, mỗi học sinh nỗ lực học tập, rèn luyện để xứng đáng với sự hy sinh của cha anh.

Những chiếc đèn hoa đăng được thả xuống dòng sông Thạch Hãn chính là sự tri ân, là lời cảm ơn của thế hệ trẻ đối với công lao của lớp lớp cha ông đi trước dâng hiến xương máu của mình cho đất nước được hòa bình, thống nhất hôm nay

Dòng Thạch Hãn vẫn chảy qua Thành cổ, qua những miền ký ức không thể nào quên. Những ngọn hoa đăng rồi sẽ trôi xa, nhưng câu chuyện về những người thầy, người học trò đã gác bút nghiên lên đường ra trận cần được giữ lại trong mỗi mái trường.

Để những ước mơ từng dừng lại ở tuổi đôi mươi được tiếp nối bằng sự trưởng thành của những thế hệ học sinh hôm nay.

Chương trình “Đêm hoa đăng” được ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị tổ chức vào tối 22.11.2026, tức ngày 14.10 âm lịch năm Bính Ngọ, tại Bến thả hoa bên dòng Thạch Hãn. Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, hướng đến tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, tri ân những thế hệ đã hy sinh vì Tổ quốc và giáo dục truyền thống cho đội ngũ nhà giáo, học sinh.